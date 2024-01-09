Отправиться в атмосферное путешествие по волнам Южно-Китайского моря и отдохнуть с комфортом
На белоснежной двухпалубной яхте вы прокатитесь вдоль курортного побережья, позагораете и искупаетесь в открытом море, насладитесь пейзажами и свежим воздухом, а также сможете устроить эксклюзивную фотосессию.
Праздник, отдых с семьёй и друзьями или романтическое свидание — морское путешествие украсит любое приятное событие и подарит вам яркие, запоминающиеся эмоции.
Праздник, отдых с семьёй и друзьями или романтическое свидание — морское путешествие украсит любое приятное событие и подарит вам яркие, запоминающиеся эмоции.
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Описание
Что вас ожидает
- Мы заедем за вами в ваш отель и доставим в яхт-клуб, где вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку. В путешествии вас будет сопровождать наш русскоговорящий гид.
- Вы с комфортом разместитесь в просторной каюте, позагораете на открытых палубах. На борту в вашем распоряжении будет фрукты и безалкогольные напитки. Вы также сможете включить любимую музыку через Bluetooth. И конечно, в пути будут остановки для купания в открытом море.
- После окончания вояжа трансфер отвезёт вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: аренда яхты, фрукты и безалкогольные напитки, трансфер от отеля до яхт-клуба и обратно, сопровождение русскоговорящего гида.
- С собой нужно взять полотенце, купальный костюм и паспорта (для регистрации при выходе в море), а также по желанию алкогольные напитки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 66 туристов
Здравствуйте! Мы команда русскоговорящих гидов в Санья. С радостью покажем вам главные достопримечательности города и поделимся связанными с ними интересными фактами.
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