Морская прогулка на яхте
Индивидуальная экскурсия в Санье

Отправиться в атмосферное путешествие по волнам Южно-Китайского моря и отдохнуть с комфортом

На белоснежной двухпалубной яхте вы прокатитесь вдоль курортного побережья, позагораете и искупаетесь в открытом море, насладитесь пейзажами и свежим воздухом, а также сможете устроить эксклюзивную фотосессию.

Праздник, отдых с семьёй и друзьями или романтическое свидание — морское путешествие украсит любое приятное событие и подарит вам яркие, запоминающиеся эмоции.
Морская прогулка на яхте
Морская прогулка на яхте
Морская прогулка на яхте
Морская прогулка на яхте
Морская прогулка на яхте
Морская прогулка на яхте
Ближайшие даты:
9
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Описание

Что вас ожидает

  • Мы заедем за вами в ваш отель и доставим в яхт-клуб, где вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку. В путешествии вас будет сопровождать наш русскоговорящий гид.
  • Вы с комфортом разместитесь в просторной каюте, позагораете на открытых палубах. На борту в вашем распоряжении будет фрукты и безалкогольные напитки. Вы также сможете включить любимую музыку через Bluetooth. И конечно, в пути будут остановки для купания в открытом море.
  • После окончания вояжа трансфер отвезёт вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: аренда яхты, фрукты и безалкогольные напитки, трансфер от отеля до яхт-клуба и обратно, сопровождение русскоговорящего гида.
  • С собой нужно взять полотенце, купальный костюм и паспорта (для регистрации при выходе в море), а также по желанию алкогольные напитки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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