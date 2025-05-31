Посетите зону культурного туризма Наньшань в Санье, где буддийская культура переплетается с живописными тропическими садами.
Полюбуйтесь 108-метровой статуей Гуаньинь и храмом Наньшань, окунитесь в умиротворяющую атмосферу для медитации и духовных размышлений.
Описание билетаБуддийская культура и вдохновляющие пейзажи Посетите зону культурного туризма Наньшань, один из главных буддийских центров Китая на острове Хайнань. Восхититесь храмом Наньшань и величественной 108-метровой статуей Гуаньинь с видом на Южно-Китайское море. Традиции и духовность Прогуляйтесь по живописным тропическим садам, познакомьтесь с традиционной китайской архитектурой и узнайте о буддийской философии и практиках. Спокойствие и умиротворение здесь создают идеальные условия для медитации. Идеальное место для культуры и уединения Наньшань понравится любителям культуры и тем, кто ищет тишины и покоя. Наслаждайтесь красотой природы и духовным наследием этого уникального уголка Саньи. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности (копия также принимается), удобная обувь, камера.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, взрывчатые вещества.
- При посещении религиозных объектов рекомендуется носить скромную одежду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 108-метровая статуя Гуаньинь
- Храм Наньшань
- Живописные тропические сады
- Южно-Китайское море
Что включено
- Входные билеты
- Автобусная обзорная экскурсия
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
8637+F8J Yazhou District, Санья, Хайнань, Китай
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Есений
31 мая 2025
Отличное место с удобствами для тех, кто знает, чего хочет. Я не изучил все заранее и решил пройти маршрут пешком, а не брать бэган. Конечно, есть экскурсионные автобусы, но это
М
Мирон
29 фев 2024
Связь и коммуникация были на высоте. К сожалению, автобус пришлось бронировать уже на месте, но в целом место впечатляет своим масштабом и инфраструктурой.
Входит в следующие категории Саньи
