Билет в зону культурного туризма Наньшань: буддийское наследие и природа

Билет в зону культурного туризма Наньшань
Посетите зону культурного туризма Наньшань в Санье, где буддийская культура переплетается с живописными тропическими садами.

Полюбуйтесь 108-метровой статуей Гуаньинь и храмом Наньшань, окунитесь в умиротворяющую атмосферу для медитации и духовных размышлений.
2 отзыва
Описание билета

Буддийская культура и вдохновляющие пейзажи Посетите зону культурного туризма Наньшань, один из главных буддийских центров Китая на острове Хайнань. Восхититесь храмом Наньшань и величественной 108-метровой статуей Гуаньинь с видом на Южно-Китайское море. Традиции и духовность Прогуляйтесь по живописным тропическим садам, познакомьтесь с традиционной китайской архитектурой и узнайте о буддийской философии и практиках. Спокойствие и умиротворение здесь создают идеальные условия для медитации. Идеальное место для культуры и уединения Наньшань понравится любителям культуры и тем, кто ищет тишины и покоя. Наслаждайтесь красотой природы и духовным наследием этого уникального уголка Саньи. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности (копия также принимается), удобная обувь, камера.
  • Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, взрывчатые вещества.
  • При посещении религиозных объектов рекомендуется носить скромную одежду.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 108-метровая статуя Гуаньинь
  • Храм Наньшань
  • Живописные тропические сады
  • Южно-Китайское море
Что включено
  • Входные билеты
  • Автобусная обзорная экскурсия
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Услуги гида
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
8637+F8J Yazhou District, Санья, Хайнань, Китай
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности (копия также принимается), удобная обувь, камера
  • Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, взрывчатые вещества
  • При посещении религиозных объектов рекомендуется носить скромную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
2
4
3
2
1
Е
Есений
31 мая 2025
Отличное место с удобствами для тех, кто знает, чего хочет. Я не изучил все заранее и решил пройти маршрут пешком, а не брать бэган. Конечно, есть экскурсионные автобусы, но это
читать дальше

бы испортило впечатление. Хотел пройтись и сделать шаги, хотя, возможно, это было слишком много — на следующий день устали ноги. Тем не менее, я доволен и чувствую, что добился чего-то 👍👍👍👍👍

М
Мирон
29 фев 2024
Связь и коммуникация были на высоте. К сожалению, автобус пришлось бронировать уже на месте, но в целом место впечатляет своим масштабом и инфраструктурой.

Входит в следующие категории Саньи

