Отправьтесь в путешествие к истокам гармонии и духовного покоя.
Буддийский культурный парк Наньшань и статуя Гуаньинь в Наньхае откроют вам красоту традиций и философию внутреннего равновесия. Насладитесь атмосферой мира у моря и впечатляющими храмами.
Описание экскурсииПуть к гармонии и просветлению Погрузитесь в атмосферу спокойствия и созерцания, посетив буддийский культурный парк Наньшань. Этот удивительный уголок Хайнаня приглашает прикоснуться к древней мудрости Китая и ощутить внутренний покой среди храмов, статуй и зелёных садов. Культура счастья и долголетия Парк культуры «Счастье и долголетие» излучает свет, мир и гармонию, а Парк культурных традиций Наньхай знакомит гостей с богатством социальных и духовных традиций Китая. Здесь вы увидите трёхстороннюю статую Будды, изысканные храмы и величественные морские пейзажи. Величие Гуаньинь над морем Кульминацией экскурсии станет посещение 108-метровой статуи Будды Гуаньинь в Наньхае, возвышающейся над морем. Это не только архитектурный шедевр, но и символ сострадания, мира и духовной силы, который оставит глубокое впечатление в сердце каждого путешественника. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, взрывчатые вещества.
- Встреча в круизном порту предоставляется за дополнительную плату.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 108-метровая статуя Гуаньинь
- Храм Наньшань
- Живописные тропические сады
- Южно-Китайское море
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Транспорт с кондиционером
- Входные билеты
- Электромобиль в Буддийском культурном парке Наньшань
- Оплата топлива, платных дорог и парковки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
