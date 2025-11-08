Мои заказы

Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи

Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
В парке «Янода» каждый найдёт что-то для себя — от умиротворяющих прогулок среди зелени до захватывающих аттракционов и острых ощущений. В тропических джунглях вы увидите водопады, долину орхидей и тысячелетние деревья, например, баньян. Откроете для себя мир редких бабочек, стрекоз и, возможно, даже встретите обезьян.
4.8
14 отзывов
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи© Евгения
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи© Евгения
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи© Евгения
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Нетронутая природа парка «Янода»

Вы погуляете по тропическим джунглям, насладитесь водопадами и сделаете фото с экзотическими животными — змеями и большими попугаями. У центрального пруда обустроен мини-зоопарк с павлинами и забавными маленькими зверюшками. А самые маленькие путешественники покормят карпов из бутылочек.

Кроме этого, парк славится аттракционами. Среди самых известных:

  • Стеклянный мост, расположенный на высоте 480 метров над уровнем моря. С его подвесной платформы открывается захватывающий вид на весь парк. Но будьте готовы — мост не для слабонервных! Стекло трещит под ногами, а световые эффекты создают иллюзию, что мост вот-вот разрушится
  • Верёвочная переправа, простирающаяся над частью долины. Во время полёта на высоте 50 метров перед вами откроются впечатляющие виды
  • Водопад. По валунам вы подниметесь на самую вершину водопада — мокрые, но счастливые! Для подъёма вам выдадут удобную обувь и шлем. Особенно красив водопад в сезон дождей
  • Небесные качели — аттракцион, который пользуется огромной популярностью! Вы воспарите над обрывом и испытаете невероятные эмоции.
  • Дьявольские качели — для самых смелых. С высоты 200 метров вы полетите вниз — прилив адреналина обеспечен!

Организационные детали

  • Поездка до парка проходит на комфортабельном автомобиле и занимает от 1 часа до 1,5 часов (в зависимости от вашего отеля)
  • Отдельно оплачивается: верёвочная переправа — 150 юаней за чел., небесные качели — 90 юаней за чел., дьявольские качели — 599 юаней за чел., обед — по желанию
  • Дети ростом до 120 см — едут бесплатно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$112
Дети до 7 лет$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 1714 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.
Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
1
М
Майя
8 ноя 2025
Экскурсия не состоялась!
Алексей
Алексей
6 ноя 2025
Всё прошло отлично. Гид Николай, будучи китайцем, отлично говорит по-русски, так как долгое время жил в России. Поэтому смог рассказать очень много интересного. Успели до массового приезда групповых туров, везде были практически одни. На обратном пути заехали на змеиную ферму и поучаствовали в чайной церемонии. Всем советую
Д
Дмитрий
24 окт 2025
Большое спасибо гиду Кате за чудесную экскурсию и прекрасную поездку) было очень познавательно и красиво.
Большое спасибо гиду Кате за чудесную экскурсию и прекрасную поездку) было очень познавательно и красиво.
О
Ольга
6 окт 2025
Очень понравилась экскурсия с гидом Ваней. Всё было комфортно и познавательно. Спасибо большое!
И
Игорь
1 окт 2025
Всё было замечательно!
Елена
Елена
23 сен 2025
Какие же у Вас прекрасные гиды😀😀😀Как нам понравилась экскурсия с Борисом,на данную экскурсию отправились с Ваней.
Прекрасный гид,отличный русский язык,а юмор….. превосходный!!!
Ощущение,что это наш старый друг и мы с ним давно не виделись,такое теплое отношение к нам было,что даже и не передать. Время просто пронеслось.
Мы были очень счастливы и довольны тем,что увидели,а самое главное сколько информации мы получили. Спасибо Вам большое!!!
Какие же у Вас прекрасные гиды😀😀😀Как нам понравилась экскурсия с Борисом,на данную экскурсию отправились с Ваней.
Прекрасный гид,отличный русский язык,а юмор….. превосходный!!!
Ощущение,что это наш старый друг и мы с ним давно не виделись,такое теплое отношение к нам было,что даже и не передать. Время просто пронеслось.
Мы были очень счастливы и довольны тем,что увидели,а самое главное сколько информации мы получили. Спасибо Вам большое!!!
Т
Тамара
1 сен 2025
Это было круто 👍 Спасибо большое Ване за смех, шутки и классное настроение 🔥🔥🔥и главное была забота о туристах 👌
Наталья
Наталья
8 авг 2025
Очень хорошая экскурсия! С нами была экскурсовод Катя, китаянка с очень хорошим русским. Забрала нас из отеля, провела по парку, по пути рассказала много интересного о местных народностях, обычаях, интересных
читать дальше

местах и фактах. Очень много нас фотографировала, за что отдельное спасибо)) Парк очень классный, там можно целый день провести. Но с гидом удобнее конечно. Рекомендуем!!! PS заранее стоит обсудить билет на небесные качели - на них на месте билетов уже нет. Это адреналиновая версия. На лайтовые можно купить на месте.

Очень хорошая экскурсия! С нами была экскурсовод Катя, китаянка с очень хорошим русским. Забрала нас из отеля, провела по парку, по пути рассказала много интересного о местных народностях, обычаях, интересных
Е
Екатерина
29 июл 2025
Все очень понравилось
Nailia
Nailia
12 июн 2025
Нам нужен был индивидуальный маршрут на хорошей машине)- мы получили что хотели)). Янода и Олень повернул голову- абсолютно разные! Тропики, конечно, понравились больше. На Оленя надо на закате все говорят.
читать дальше

Мы были днем.
Съездили на остров Феникс (можно пропустить, но все же галочку поставили)).
Гид по нашей просьбе после экскурсии отвез нас в китайскую кафешку, где едят только сами китайцы)- приезжих туристов там нет! На нас выходили посмотреть и выводили детей поздороваться с нами))).
Спасибо за все! Было прикольно!

Нам нужен был индивидуальный маршрут на хорошей машине)- мы получили что хотели)). Янода и Олень повернул голову- абсолютно разные! Тропики, конечно, понравились больше. На Оленя надо на закате все говорят.
М
Марина
3 июн 2025
Это была наша вторая экскурсия с ребятами. Красивый природный, облагороженный парк. Здесь наш гид был Андрей. Все экскурсии индивидуальные, вы все смотрите в своем темпе. Гиды все рассказывают по теме, а также всегда готовы ответить на все ваши вопросы. Проблем с пониманием друг друга не возникало. Спасибо за впечатления!
Это была наша вторая экскурсия с ребятами. Красивый природный, облагороженный парк. Здесь наш гид был Андрей. Все экскурсии индивидуальные, вы все смотрите в своем темпе. Гиды все рассказывают по теме, а также всегда готовы ответить на все ваши вопросы. Проблем с пониманием друг друга не возникало. Спасибо за впечатления!
Арман
Арман
10 мая 2025
Единицу поставил только за пунктуальность подачи машины. А в целом роль гида Андрея нулевая. В данной экскурсии я ни приобрел ни знания ни навыков. Все кто поедет в первый раз
читать дальше

можно за 300 юаней взять машину туда и обратно и самому все пройти. Толку от гида ноль. Роль гида -это сказать —стеклянный мост, это сад орхидей, это мост желаний и тому подобное:)) это я и сам видел. В описание тура был водопад, который не был представлен, на мою претензии руководство ответила что водопад только в дождь, не смотря что в описании тура такого не было. Даже место не показали. Спокойно эту экскурсию можно пройти одному. Там один маршрут и ошибиться не возможно. Самая бестолковая экскурсия!

Евгения
Евгения
Ответ организатора:
Добрый день, благодарим вас за оставленный отзыв! Мы учтем все недочеты и постараемся сделать экскурсию более комфортной! Да, в тропическом
читать дальше

лесу водопад действительно только в сезон дождей, обязательно внесем корректировку в описание данной экскурсии! Гид Андрей больше не работает в нашей команде, сегодня он был уволен! Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства! Желаем вам хороших путешествий:)

Е
Евгения
1 мая 2025
Брала индивидуальную экскурсию «Тропические джунгли Янода — путешествие из Саньи». Гид Коля по дороге и в самом парке интересно рассказывал про Яноду, Китай, культуру, давал советы на мои вопросы по
читать дальше

о. Хайнань, общение было легкое и веселое. На Янода пофоткал меня на мой телефон, получилось супер! В парке восхитила райская природа, стеклянный мост, инфраструктура, сад орхидей, озеро с камнями и попугаи. Очень понравилось, экскурсия прошла комфортно и познавательно, рекомендую данную экскурсию и гида.

Брала индивидуальную экскурсию «Тропические джунгли Янода — путешествие из Саньи». Гид Коля по дороге и в самом парке интересно рассказывал про Яноду, Китай, культуру, давал советы на мои вопросы по
О
Ольга
8 апр 2025
Утром в 9:30 нас забрал из отеля гид Андрей (по национальности китаец хорошо говорящий на русском языке, но не без акцента). По дороге до парка рассказывал о Китае, об острове
читать дальше

Хайнань. Когда подъехали к парку, пошел мелкий дождик. Андрей взял в парк зонтики. По канатной дороге поднялись к стеклянному мосту. Тут дождик перестал, что позволило нам полюбоваться окрестностями и по фотографироваться на мосту. Мост - полный восторг! Если б еще солнечная погода была, то вообще было бы супер!
Затем был мини зоопарк, парк орхидей, горное озеро и подвесной мост. Воздух в парке очень свежий, легко дышалось. Прогулка получилась отличная!

