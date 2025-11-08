В парке «Янода» каждый найдёт что-то для себя — от умиротворяющих прогулок среди зелени до захватывающих аттракционов и острых ощущений. В тропических джунглях вы увидите водопады, долину орхидей и тысячелетние деревья, например, баньян. Откроете для себя мир редких бабочек, стрекоз и, возможно, даже встретите обезьян.
Описание экскурсии
Нетронутая природа парка «Янода»
Вы погуляете по тропическим джунглям, насладитесь водопадами и сделаете фото с экзотическими животными — змеями и большими попугаями. У центрального пруда обустроен мини-зоопарк с павлинами и забавными маленькими зверюшками. А самые маленькие путешественники покормят карпов из бутылочек.
Кроме этого, парк славится аттракционами. Среди самых известных:
- Стеклянный мост, расположенный на высоте 480 метров над уровнем моря. С его подвесной платформы открывается захватывающий вид на весь парк. Но будьте готовы — мост не для слабонервных! Стекло трещит под ногами, а световые эффекты создают иллюзию, что мост вот-вот разрушится
- Верёвочная переправа, простирающаяся над частью долины. Во время полёта на высоте 50 метров перед вами откроются впечатляющие виды
- Водопад. По валунам вы подниметесь на самую вершину водопада — мокрые, но счастливые! Для подъёма вам выдадут удобную обувь и шлем. Особенно красив водопад в сезон дождей
- Небесные качели — аттракцион, который пользуется огромной популярностью! Вы воспарите над обрывом и испытаете невероятные эмоции.
- Дьявольские качели — для самых смелых. С высоты 200 метров вы полетите вниз — прилив адреналина обеспечен!
Организационные детали
- Поездка до парка проходит на комфортабельном автомобиле и занимает от 1 часа до 1,5 часов (в зависимости от вашего отеля)
- Отдельно оплачивается: верёвочная переправа — 150 юаней за чел., небесные качели — 90 юаней за чел., дьявольские качели — 599 юаней за чел., обед — по желанию
- Дети ростом до 120 см — едут бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$112
|Дети до 7 лет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 1714 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Майя
8 ноя 2025
Экскурсия не состоялась!
Алексей
6 ноя 2025
Всё прошло отлично. Гид Николай, будучи китайцем, отлично говорит по-русски, так как долгое время жил в России. Поэтому смог рассказать очень много интересного. Успели до массового приезда групповых туров, везде были практически одни. На обратном пути заехали на змеиную ферму и поучаствовали в чайной церемонии. Всем советую
Д
Дмитрий
24 окт 2025
Большое спасибо гиду Кате за чудесную экскурсию и прекрасную поездку) было очень познавательно и красиво.
О
Ольга
6 окт 2025
Очень понравилась экскурсия с гидом Ваней. Всё было комфортно и познавательно. Спасибо большое!
И
Игорь
1 окт 2025
Всё было замечательно!
Елена
23 сен 2025
Какие же у Вас прекрасные гиды😀😀😀Как нам понравилась экскурсия с Борисом,на данную экскурсию отправились с Ваней.
Прекрасный гид,отличный русский язык,а юмор….. превосходный!!!
Ощущение,что это наш старый друг и мы с ним давно не виделись,такое теплое отношение к нам было,что даже и не передать. Время просто пронеслось.
Мы были очень счастливы и довольны тем,что увидели,а самое главное сколько информации мы получили. Спасибо Вам большое!!!
Прекрасный гид,отличный русский язык,а юмор….. превосходный!!!
Ощущение,что это наш старый друг и мы с ним давно не виделись,такое теплое отношение к нам было,что даже и не передать. Время просто пронеслось.
Мы были очень счастливы и довольны тем,что увидели,а самое главное сколько информации мы получили. Спасибо Вам большое!!!
Т
Тамара
1 сен 2025
Это было круто 👍 Спасибо большое Ване за смех, шутки и классное настроение 🔥🔥🔥и главное была забота о туристах 👌
Наталья
8 авг 2025
Очень хорошая экскурсия! С нами была экскурсовод Катя, китаянка с очень хорошим русским. Забрала нас из отеля, провела по парку, по пути рассказала много интересного о местных народностях, обычаях, интересных
Е
Екатерина
29 июл 2025
Все очень понравилось
Nailia
12 июн 2025
Нам нужен был индивидуальный маршрут на хорошей машине)- мы получили что хотели)). Янода и Олень повернул голову- абсолютно разные! Тропики, конечно, понравились больше. На Оленя надо на закате все говорят.
М
Марина
3 июн 2025
Это была наша вторая экскурсия с ребятами. Красивый природный, облагороженный парк. Здесь наш гид был Андрей. Все экскурсии индивидуальные, вы все смотрите в своем темпе. Гиды все рассказывают по теме, а также всегда готовы ответить на все ваши вопросы. Проблем с пониманием друг друга не возникало. Спасибо за впечатления!
Арман
10 мая 2025
Единицу поставил только за пунктуальность подачи машины. А в целом роль гида Андрея нулевая. В данной экскурсии я ни приобрел ни знания ни навыков. Все кто поедет в первый раз
Евгения
Ответ организатора:
Добрый день, благодарим вас за оставленный отзыв! Мы учтем все недочеты и постараемся сделать экскурсию более комфортной! Да, в тропическом
Е
Евгения
1 мая 2025
Брала индивидуальную экскурсию «Тропические джунгли Янода — путешествие из Саньи». Гид Коля по дороге и в самом парке интересно рассказывал про Яноду, Китай, культуру, давал советы на мои вопросы по
О
Ольга
8 апр 2025
Утром в 9:30 нас забрал из отеля гид Андрей (по национальности китаец хорошо говорящий на русском языке, но не без акцента). По дороге до парка рассказывал о Китае, об острове
Входит в следующие категории Саньи
Похожие экскурсии из Саньи
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
13 ноя в 14:00
16 ноя в 13:00
от $60 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Санье
Санья - это не только пляжи, но и уникальные достопримечательности. Посетите остров Феникс, парки и рынки, узнайте о местных традициях и секретах долголетия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от $60 за человека
Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
от $160 за человека