М Майя Экскурсия не состоялась!

Алексей Всё прошло отлично. Гид Николай, будучи китайцем, отлично говорит по-русски, так как долгое время жил в России. Поэтому смог рассказать очень много интересного. Успели до массового приезда групповых туров, везде были практически одни. На обратном пути заехали на змеиную ферму и поучаствовали в чайной церемонии. Всем советую

Д Дмитрий Большое спасибо гиду Кате за чудесную экскурсию и прекрасную поездку) было очень познавательно и красиво.

О Ольга Очень понравилась экскурсия с гидом Ваней. Всё было комфортно и познавательно. Спасибо большое!

И Игорь Всё было замечательно!

Елена Какие же у Вас прекрасные гиды😀😀😀Как нам понравилась экскурсия с Борисом,на данную экскурсию отправились с Ваней.

Прекрасный гид,отличный русский язык,а юмор….. превосходный!!!

Ощущение,что это наш старый друг и мы с ним давно не виделись,такое теплое отношение к нам было,что даже и не передать. Время просто пронеслось.

Мы были очень счастливы и довольны тем,что увидели,а самое главное сколько информации мы получили. Спасибо Вам большое!!!

Т Тамара Это было круто 👍 Спасибо большое Ване за смех, шутки и классное настроение 🔥🔥🔥и главное была забота о туристах 👌

Наталья читать дальше местах и фактах. Очень много нас фотографировала, за что отдельное спасибо)) Парк очень классный, там можно целый день провести. Но с гидом удобнее конечно. Рекомендуем!!! PS заранее стоит обсудить билет на небесные качели - на них на месте билетов уже нет. Это адреналиновая версия. На лайтовые можно купить на месте. Очень хорошая экскурсия! С нами была экскурсовод Катя, китаянка с очень хорошим русским. Забрала нас из отеля, провела по парку, по пути рассказала много интересного о местных народностях, обычаях, интересных

Е Екатерина Все очень понравилось

Nailia читать дальше Мы были днем.

Съездили на остров Феникс (можно пропустить, но все же галочку поставили)).

Гид по нашей просьбе после экскурсии отвез нас в китайскую кафешку, где едят только сами китайцы)- приезжих туристов там нет! На нас выходили посмотреть и выводили детей поздороваться с нами))).

Спасибо за все! Было прикольно! Нам нужен был индивидуальный маршрут на хорошей машине)- мы получили что хотели)). Янода и Олень повернул голову- абсолютно разные! Тропики, конечно, понравились больше. На Оленя надо на закате все говорят.

М Марина Это была наша вторая экскурсия с ребятами. Красивый природный, облагороженный парк. Здесь наш гид был Андрей. Все экскурсии индивидуальные, вы все смотрите в своем темпе. Гиды все рассказывают по теме, а также всегда готовы ответить на все ваши вопросы. Проблем с пониманием друг друга не возникало. Спасибо за впечатления!

Арман читать дальше можно за 300 юаней взять машину туда и обратно и самому все пройти. Толку от гида ноль. Роль гида -это сказать —стеклянный мост, это сад орхидей, это мост желаний и тому подобное:)) это я и сам видел. В описание тура был водопад, который не был представлен, на мою претензии руководство ответила что водопад только в дождь, не смотря что в описании тура такого не было. Даже место не показали. Спокойно эту экскурсию можно пройти одному. Там один маршрут и ошибиться не возможно. Самая бестолковая экскурсия! Единицу поставил только за пунктуальность подачи машины. А в целом роль гида Андрея нулевая. В данной экскурсии я ни приобрел ни знания ни навыков. Все кто поедет в первый раз Евгения Ответ организатора: читать дальше лесу водопад действительно только в сезон дождей, обязательно внесем корректировку в описание данной экскурсии! Гид Андрей больше не работает в нашей команде, сегодня он был уволен! Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства! Желаем вам хороших путешествий:) Добрый день, благодарим вас за оставленный отзыв! Мы учтем все недочеты и постараемся сделать экскурсию более комфортной! Да, в тропическом

Е Евгения читать дальше о. Хайнань, общение было легкое и веселое. На Янода пофоткал меня на мой телефон, получилось супер! В парке восхитила райская природа, стеклянный мост, инфраструктура, сад орхидей, озеро с камнями и попугаи. Очень понравилось, экскурсия прошла комфортно и познавательно, рекомендую данную экскурсию и гида. Брала индивидуальную экскурсию «Тропические джунгли Янода — путешествие из Саньи». Гид Коля по дороге и в самом парке интересно рассказывал про Яноду, Китай, культуру, давал советы на мои вопросы по