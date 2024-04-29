1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Остров обезьян: путешествие из Санья
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
«Остров обезьян — природный заповедник на южном побережье Хайнаня, где живут более 2000 гуансийских макак»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
$96 за человека
Индивидуальная
6 часов
Отдохните на китайских Мальдивах
Самый чистый пляж в Санья и море активностей на любой вкус
«На этом пляже вы насладитесь прозрачным морем, нежным песочком, райскими пейзажами»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$170 за человека
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на яхте
Отправиться в атмосферное путешествие по волнам Южно-Китайского моря и отдохнуть с комфортом
Начало: От вашего отеля
«На белоснежной двухпалубной яхте вы прокатитесь вдоль курортного побережья, позагораете и искупаетесь в открытом море, насладитесь пейзажами и свежим воздухом, а также сможете устроить эксклюзивную фотосессию»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$370 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рыбацкие приключения в Санье
Порыбачить в открытом море, а после отправиться в ресторан и съесть свежеприготовленную «добычу»
Начало: От вашего отеля
«По пути насладитесь красивыми пейзажами и послушаете рассказы гида о городе и его истории»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$245 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий29 апреля 2024Это была вторая наша экскурсия с этими ребятами. И снова с нами был Ваня!!! 👍Все прошло великолепно!!!! Большое спасибо Ване, гиду с открытой душой!!! Всем организаторам большое спасибо!!!! (жалко только что не работал фуникулёр)
- ААнастасия24 апреля 2024Совместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали и убрали то,что нам было не интересно. Благодарю за прекрасный день)
- ААлексей29 марта 2024Все супер! Отличные впечатления, насыщенная программа! На самом деле, будучи лишь один полный день в Санье, мы заказали у Екатерины
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Санье в июне 2024
Сейчас в Санье в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 96 до 370. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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