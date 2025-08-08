Индивидуальная
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
«Нетронутая природа парка «Янода»»
9 окт в 09:30
10 окт в 09:30
от $152 за человека
Индивидуальная
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит билет в парк (он включает все активности внутри) и VIP-билет на шоу — вы окажетесь на местах около сцены и сполна насладитесь спецэффектами»
Завтра в 14:30
9 окт в 14:30
от $145 за человека
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
«знаменитый парк «Олень повернул голову» с живописными тропинками и смотровой площадкой»
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
от $60 за человека
- ННаталья8 августа 2025Очень хорошая экскурсия! С нами была экскурсовод Катя, китаянка с очень хорошим русским. Забрала нас из отеля, провела по парку,
- ЕЕкатерина29 июля 2025Все очень понравилось
- NNailia12 июня 2025Нам нужен был индивидуальный маршрут на хорошей машине)- мы получили что хотели)). Янода и Олень повернул голову- абсолютно разные! Тропики,
- ММарина3 июня 2025Это была наша вторая экскурсия с ребятами. Красивый природный, облагороженный парк. Здесь наш гид был Андрей. Все экскурсии индивидуальные, вы
- ЕЕвгения1 мая 2025Брала индивидуальную экскурсию «Тропические джунгли Янода — путешествие из Саньи». Гид Коля по дороге и в самом парке интересно рассказывал
- ООльга8 апреля 2025Утром в 9:30 нас забрал из отеля гид Андрей (по национальности китаец хорошо говорящий на русском языке, но не без
