Остров вечного лета На этой экскурсии мы посетим главные достопримечательности этого тропического курорта. Здесь пальмы, бирюзовое море и первоклассные пляжи соседствуют с густыми джунглями и самобытной культурой народов Ли и Мяо.

Вы увидите уникальные дома-деревья, где архитектура гармонично сочетается с тропической природой.

Примете участие в традиционной чайной церемонии, узнаете секреты заваривания настоящего китайского чая и попробуете редкие сорта.

На фабриках акульего жира, шёлка и кальция вы увидите, как создаются натуральные продукты и изделия, которыми славится Китай.

На змеиной ферме познакомитесь с удивительными видами змей и узнаете о целебных свойствах препаратов на их основе.

А на Тибетской фабрике вас ждёт знакомство с тибетской медициной, благовониями и уникальными лечебными маслами. Все локации включены в маршрут и бесплатны при сопровождении русскоязычного гида. Комфортабельный трансфер обеспечит удобство и приятное путешествие. Важная информация:.

Продолжительность: 4–5 часов • Все посещения бесплатные с гидом.