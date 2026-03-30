Откройте для себя удивительный мир традиций, природы и ремёсел Китая во время насыщенной обзорной экскурсии по Санье — жемчужине острова Хайнань.
Это путешествие позволит вам за несколько часов увидеть самые интересные и познавательные локации южного Китая.
Описание экскурсии
Остров вечного лета На этой экскурсии мы посетим главные достопримечательности этого тропического курорта. Здесь пальмы, бирюзовое море и первоклассные пляжи соседствуют с густыми джунглями и самобытной культурой народов Ли и Мяо.
- Вы увидите уникальные дома-деревья, где архитектура гармонично сочетается с тропической природой.
- Примете участие в традиционной чайной церемонии, узнаете секреты заваривания настоящего китайского чая и попробуете редкие сорта.
- На фабриках акульего жира, шёлка и кальция вы увидите, как создаются натуральные продукты и изделия, которыми славится Китай.
- На змеиной ферме познакомитесь с удивительными видами змей и узнаете о целебных свойствах препаратов на их основе.
А на Тибетской фабрике вас ждёт знакомство с тибетской медициной, благовониями и уникальными лечебными маслами. Все локации включены в маршрут и бесплатны при сопровождении русскоязычного гида. Комфортабельный трансфер обеспечит удобство и приятное путешествие. Важная информация:.
Продолжительность: 4–5 часов • Все посещения бесплатные с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дома-деревья
- Фабрика акульего жира
- Фабрика шёлка
- Фабрика кальция
- Змеиная ферма
- Тибетская фабрика
Что включено
- Трансфер
- Русскоязычный гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Продолжительность: 4-5 часов
- Все посещения бесплатные с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по курорту Санья (остров Хайнань)»
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от $60 за человека
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от $120 за человека
Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 апр в 08:00
от $160 за человека
Индивидуальная
Фольклорная деревня народностей Ли и Мяо на Хайнане - из Саньи
Погрузиться в быт и обряды островного народа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $145 за человека