Мои заказы

Обзорная экскурсия по курорту Санья (остров Хайнань)

Откройте для себя удивительный мир традиций, природы и ремёсел Китая во время насыщенной обзорной экскурсии по Санье — жемчужине острова Хайнань.

Это путешествие позволит вам за несколько часов увидеть самые интересные и познавательные локации южного Китая.
Описание экскурсии

Остров вечного лета На этой экскурсии мы посетим главные достопримечательности этого тропического курорта. Здесь пальмы, бирюзовое море и первоклассные пляжи соседствуют с густыми джунглями и самобытной культурой народов Ли и Мяо.
  • Вы увидите уникальные дома-деревья, где архитектура гармонично сочетается с тропической природой.
  • Примете участие в традиционной чайной церемонии, узнаете секреты заваривания настоящего китайского чая и попробуете редкие сорта.
  • На фабриках акульего жира, шёлка и кальция вы увидите, как создаются натуральные продукты и изделия, которыми славится Китай.
  • На змеиной ферме познакомитесь с удивительными видами змей и узнаете о целебных свойствах препаратов на их основе.
А на Тибетской фабрике вас ждёт знакомство с тибетской медициной, благовониями и уникальными лечебными маслами. Все локации включены в маршрут и бесплатны при сопровождении русскоязычного гида. Комфортабельный трансфер обеспечит удобство и приятное путешествие. Важная информация:.
Продолжительность: 4–5 часов • Все посещения бесплатные с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дома-деревья
  • Фабрика акульего жира
  • Фабрика шёлка
  • Фабрика кальция
  • Змеиная ферма
  • Тибетская фабрика
Что включено
  • Трансфер
  • Русскоязычный гид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • Продолжительность: 4-5 часов
  • Все посещения бесплатные с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Саньи

Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по курорту Санья (остров Хайнань)»

Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
На машине
Сплавы и рафтинг
4 часа
66 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от $60 за человека
Остров обезьян: путешествие из Саньи
На машине
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога
4 часа
42 отзыва
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от $120 за человека
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Пешая
Сплавы и рафтинг
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 апр в 08:00
от $160 за человека
Фольклорная деревня народностей Ли и Мяо на Хайнане - из Саньи
На машине
Сплавы и рафтинг
5.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Фольклорная деревня народностей Ли и Мяо на Хайнане - из Саньи
Погрузиться в быт и обряды островного народа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $145 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санье