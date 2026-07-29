На экскурсии посетители увидят рукотворный остров Феникс, сравнимый с Пальмовыми островами в Дубае, и узнают о его значении для страны. В парке «Олень повернул
5 причин купить эту экскурсию
- 🏝️ Уникальный остров Феникс
- 🌳 Живописный парк с легендами
- 🍍 Экзотический фруктовый рынок
- 🦈 Интересные факты об акульем жире
- 🚗 Комфортный транспорт включён
Что можно увидеть
- Остров Феникс
- Парк «Олень повернул голову»
- Фруктовый рынок
- Акулья фабрика
Описание экскурсии
Остров Феникс. Вы проедете по грандиозному рукотворному острову, который часто сравнивают с Пальмовыми островами в Дубае. Мы раскроем, сколько стоил стране этот амбициозный проект и как к нему отнеслись местные жители.
Парк «Олень повернул голову». Вы услышите красивую местную легенду, с которой связано название парка. Погуляете по живописным тропинкам и подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается вид на небоскрёбы и бухту Дадунхай.
Фруктовый рынок. Место, где можно оценить масштаб фруктового разнообразия острова Хайнань.
Акулья фабрика. Вы услышите о процессе добычи акульего жира на острове и его воздействии на организм человека.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$35
|Дети до 7 лет
|$10
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отдельная благодарность нашему гиду Борису, всё было легко и увлекательно, не устали, несмотря на насыщенную программу 👌
Четко в обозначенное время нас забрали у нашего отеля (машина превзошла ожидания по комфорту).
Далее просмотрели все основные локации, отдельно хочется отметить парк «Олень повернул голову» - много отличных смотровых площадок и видовых локаций.
Сразу записались на следующую экскурсию к ребятам!
Ждем с нетерпением 😃