Посетить визитные карточки города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Санья — главный туристический центр острова Хайнань. Вы удивитесь, насколько это современный, стремительно развивающийся город-курорт. Мы покажем вам искусственный остров Феникс, тропический парк и небоскрёбы. Заедем на акулью фабрику и фруктовый рынок. Расскажем о местных нравах, обычаях и секретах долголетия.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Остров Феникс. Вы проедете по грандиозному рукотворному острову, который часто сравнивают с Пальмовыми островами в Дубае. Мы раскроем, сколько стоил стране этот амбициозный проект и как к нему отнеслись местные жители.
Парк «Олень повернул голову». Вы услышите красивую местную легенду, с которой связано название парка. Погуляете по живописным тропинкам и подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается вид на небоскрёбы и бухту Дадунхай.
Фруктовый рынок. Место, где можно оценить масштаб фруктового разнообразия острова Хайнань.
Акулья фабрика. Вы услышите о процессе добычи акульего жира на острове и его воздействии на организм человека.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Здравствуйте! Мы команда русскоговорящих гидов в Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности города и поделимся связанными с ними интересными фактами.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
15 сен 2023
Хорошая обзорная экскурсия для тех, кто впервые на Хайнане. Жалеем, что не начали с неё знакомство с города, а три дня пытались освоиться самостоятельно. Оптимальное соотношение цены и качества. Гид Борис отлично знает город и старается в кратчайший срок познакомить с самыми интересными местами, попутно объясняя и помогая спланировать дальнейший отдых. Для путешествующих индивидуально хорошая тема.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании