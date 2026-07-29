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Знакомьтесь, Санья

Санья - это не только пляжи, но и уникальные достопримечательности. Посетите остров Феникс, парки и рынки, узнайте о местных традициях и секретах долголетия
Санья, жемчужина острова Хайнань, удивляет своими контрастами.

На экскурсии посетители увидят рукотворный остров Феникс, сравнимый с Пальмовыми островами в Дубае, и узнают о его значении для страны. В парке «Олень повернул
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голову» можно насладиться живописными видами и услышать местные легенды.

Фруктовый рынок порадует разнообразием экзотических плодов, а на акульей фабрике расскажут о пользе акульего жира. Эта экскурсия подарит уникальный опыт и позволит лучше понять культуру и традиции региона

5
202 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏝️ Уникальный остров Феникс
  • 🌳 Живописный парк с легендами
  • 🍍 Экзотический фруктовый рынок
  • 🦈 Интересные факты об акульем жире
  • 🚗 Комфортный транспорт включён
Знакомьтесь, Санья
Знакомьтесь, Санья
Знакомьтесь, Санья

Что можно увидеть

  • Остров Феникс
  • Парк «Олень повернул голову»
  • Фруктовый рынок
  • Акулья фабрика

Описание экскурсии

Остров Феникс. Вы проедете по грандиозному рукотворному острову, который часто сравнивают с Пальмовыми островами в Дубае. Мы раскроем, сколько стоил стране этот амбициозный проект и как к нему отнеслись местные жители.

Парк «Олень повернул голову». Вы услышите красивую местную легенду, с которой связано название парка. Погуляете по живописным тропинкам и подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается вид на небоскрёбы и бухту Дадунхай.

Фруктовый рынок. Место, где можно оценить масштаб фруктового разнообразия острова Хайнань.

Акулья фабрика. Вы услышите о процессе добычи акульего жира на острове и его воздействии на организм человека.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$35
Дети до 7 лет$10
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 3313 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 202 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
184
4
9
3
6
2
2
1
1
Ольга
Прекрасная экскурсия! Вместе с Иваном выбрали маршрут, который был нам интересен! Посмотрели все, что хотели… Заехали на фруктовый рынок, купили вкусный чай и просто посмотрели классные локации!
Прекрасная экскурсия! Вместе с Иваном выбрали маршрут, который был нам интересен! Посмотрели все, что хотели… Заехали
Прекрасная экскурсия! Вместе с Иваном выбрали маршрут, который был нам интересен! Посмотрели все, что хотели… Заехали
Прекрасная экскурсия! Вместе с Иваном выбрали маршрут, который был нам интересен! Посмотрели все, что хотели… Заехали
Прекрасная экскурсия! Вместе с Иваном выбрали маршрут, который был нам интересен! Посмотрели все, что хотели… Заехали
Прекрасная экскурсия! Вместе с Иваном выбрали маршрут, который был нам интересен! Посмотрели все, что хотели… Заехали
Прекрасная экскурсия! Вместе с Иваном выбрали маршрут, который был нам интересен! Посмотрели все, что хотели… Заехали
Прекрасная экскурсия! Вместе с Иваном выбрали маршрут, который был нам интересен! Посмотрели все, что хотели… Заехали
Прекрасная экскурсия! Вместе с Иваном выбрали маршрут, который был нам интересен! Посмотрели все, что хотели… Заехали
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Дмитрий
Гид Иван ждал в назначенное время на комфортабельном автомобиле. Очень вежливый, много узнали о городе и стране в целом. Обговорили маршрут (что хотим посмотреть) и поехали. Кроме рассказа о достопримечательностях,
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дал советы где вкусно и недорого поесть, какие магазины удобные и недорогие, как работает пляж и ещё много советов для туристов вчера прибывших в незнакомую страну. Дня нас также было очень важно что экскурсия индивидуальная, то есть только наша группа (2 человека) и гид постоянно с нами.

Гид Иван ждал в назначенное время на комфортабельном автомобиле. Очень вежливый, много узнали о городе и
Гид Иван ждал в назначенное время на комфортабельном автомобиле. Очень вежливый, много узнали о городе и
Гид Иван ждал в назначенное время на комфортабельном автомобиле. Очень вежливый, много узнали о городе и
Гид Иван ждал в назначенное время на комфортабельном автомобиле. Очень вежливый, много узнали о городе и
Гид Иван ждал в назначенное время на комфортабельном автомобиле. Очень вежливый, много узнали о городе и
Гид Иван ждал в назначенное время на комфортабельном автомобиле. Очень вежливый, много узнали о городе и
Гид Иван ждал в назначенное время на комфортабельном автомобиле. Очень вежливый, много узнали о городе и
Гид Иван ждал в назначенное время на комфортабельном автомобиле. Очень вежливый, много узнали о городе и
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К
Большое спасибо за такую замечательную экскурсию! 🤗У меня была гид Надя на своём замечательном Ауди с кондиционером 😎 посетили отстров Феникс, дома деревья, парк Олень повернул голову, на каждой локации
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было время погулять и сделать фото, видео (Надя молодец 👍) вместо акул и змей (что мне неинтересно) накупили сувениров, были на дегустации чая и местном фруктовом рынке 🍍🥭 Шикарная экскурсия, я осталась довольна 💯 процветания вам и побольше клиентов 🤗

Большое спасибо за такую замечательную экскурсию! 🤗У меня была гид Надя на своём замечательном Ауди с
Большое спасибо за такую замечательную экскурсию! 🤗У меня была гид Надя на своём замечательном Ауди с
Большое спасибо за такую замечательную экскурсию! 🤗У меня была гид Надя на своём замечательном Ауди с
Большое спасибо за такую замечательную экскурсию! 🤗У меня была гид Надя на своём замечательном Ауди с
Большое спасибо за такую замечательную экскурсию! 🤗У меня была гид Надя на своём замечательном Ауди с
Большое спасибо за такую замечательную экскурсию! 🤗У меня была гид Надя на своём замечательном Ауди с
Большое спасибо за такую замечательную экскурсию! 🤗У меня была гид Надя на своём замечательном Ауди с
Большое спасибо за такую замечательную экскурсию! 🤗У меня была гид Надя на своём замечательном Ауди с
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Veronika
Столько эмоций сколько осталось у нас после данной экскурсии, невозможно даже описать. Мы очень благодарны за её организацию! Более того за такое качество и подход определенно хочется заплатить больше, чем
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стоила сама экскурсия!
Мы очень долго выбирали формат и, оглядываясь назад, понимаем, что не ошиблись, заказав индивидуальную прогулку.

Нас сопровождал гид по имени Андрей. На самом деле это китаец, коренной житель города, который взял себе русское имя, потому что нам, как туристам, трудно выговаривать настоящие китайские имена. И это только один из плюсов внимательности сервиса к туристам. Андрей — это не просто гид, это проводник в настоящий, живой Китай.

До этого у нас было три групповых экскурсии от российских турагентств, и, честно говоря, осталось много "но". А здесь всё совпало идеально. Русский язык у Андрея на очень хорошем уровне: мы слышали и понимали друг друга идеально, он всё объяснял чётко и понятно, без языкового барьера.

Самое крутое — это программа. Мы изначально должны были ехать в парк Олень, повернувший голову, но сказали Андрею, что уже там были. Гид мгновенно сориентировался и предложил альтернативу — повезти нас туда, куда обычные групповые туры не водят. Мы выбрали местный рынок и чайную, и это было попадание в самое сердце!

Этот рынок — просто другой мир. Туда страшно зайти без сопровождающего, но с Андреем мы чувствовали себя совершенно спокойно. Мы видели настоящую жизнь, и смогли доже купить себе свежих продуктов по доступной цене! (Андрею большое спасибо, он договаривался со всеми!). А главное — попали в аутентичную чайную. Там мы купили великолепный чай первого сорта.

По пути мы заглянули в крошечный семейный ресторанчик на первом этаже жилого дома. Там готовят обычную местную еду китайские семьи. Это было просто великолепно! Атмосфера настолько наполнена жизнью, уютом и ароматами, что это не сравнить ни с одним туристическим местом. Ощущение, что ты не турист, а гость, которого привели в самое лучшее место.

Отдельная благодарность за визит на базу шелковой фабрики. Это огромное место с огромным выбором эксклюзивных вещей. Мы поехали туда целенаправленно, чтобы купить платки (цель была выполнена!), но в итоге накупили еще и мужских кофт, и женских платьев. Качество и дизайн просто шикарные, такого в обычных магазинах не найти.

Кстати, о сервисе. Нам так понравилось на фабрике, что мы захотели вернуться туда повторно. Я напрямую связалась с представителями китайского турагенства, и нам снова организовали сопровождение — довезли до фабрики и обратно в отель. За это им отдельное огромное спасибо! Ещё и подарочек в честь нового года сделали!!

В общем, если вы хотите увидеть настоящий Китай, без "лакировочных" фасадов, а с живыми рынками, вкусной едой в семейных забегаловках и правильным шопингом — вам точно сюда. Мы всем порекомендовали и будем рекомендовать дальше данную экскурсию.

Спасибо за лучший день!

Столько эмоций сколько осталось у нас после данной экскурсии, невозможно даже описать. Мы очень благодарны за
Столько эмоций сколько осталось у нас после данной экскурсии, невозможно даже описать. Мы очень благодарны за
Столько эмоций сколько осталось у нас после данной экскурсии, невозможно даже описать. Мы очень благодарны за
Столько эмоций сколько осталось у нас после данной экскурсии, невозможно даже описать. Мы очень благодарны за
Столько эмоций сколько осталось у нас после данной экскурсии, невозможно даже описать. Мы очень благодарны за
Столько эмоций сколько осталось у нас после данной экскурсии, невозможно даже описать. Мы очень благодарны за
Столько эмоций сколько осталось у нас после данной экскурсии, невозможно даже описать. Мы очень благодарны за
Столько эмоций сколько осталось у нас после данной экскурсии, невозможно даже описать. Мы очень благодарны за+3
Столько эмоций сколько осталось у нас после данной экскурсии, невозможно даже описать. Мы очень благодарны за
Столько эмоций сколько осталось у нас после данной экскурсии, невозможно даже описать. Мы очень благодарны за
Столько эмоций сколько осталось у нас после данной экскурсии, невозможно даже описать. Мы очень благодарны за
Евгения
Евгения
Ответ организатора:
Вероника, благодарим вас за такой прекрасный, теплый отзыв 🫶🏻 Прилетайте к нам еще ❤️
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Т
Гид доброжелательный русскоговорящий китайский парень по имени Иван(русский вариант). Удобная чистая машина. Маршрут соответствовал описанию. Сам маршрут конечно вызывает вопросики, но ознакомительные экскурсии в Китае все такие. поколесили по городу,
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сложили общее впечатление. Купили чего-то много шелкового, и чаю. К змеям - не уверена, что надо ехать… если только вы устойчивы к навязчивым разводкам, но все равно это лишняя трата времени. Рекомендую взять эту экскурсию для тех, кто первый раз в Санье, причем в первый день, Получите много полезных советов.

Гид доброжелательный русскоговорящий китайский парень по имени Иван(русский вариант). Удобная чистая машина. Маршрут соответствовал описанию. Сам
Гид доброжелательный русскоговорящий китайский парень по имени Иван(русский вариант). Удобная чистая машина. Маршрут соответствовал описанию. Сам
Гид доброжелательный русскоговорящий китайский парень по имени Иван(русский вариант). Удобная чистая машина. Маршрут соответствовал описанию. Сам
Гид доброжелательный русскоговорящий китайский парень по имени Иван(русский вариант). Удобная чистая машина. Маршрут соответствовал описанию. Сам
Гид доброжелательный русскоговорящий китайский парень по имени Иван(русский вариант). Удобная чистая машина. Маршрут соответствовал описанию. Сам
Евгения
Евгения
Ответ организатора:
Татьяна, благодарим вас за оставленный отзыв❤️
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Татьяна
Экскурсия прошла замечательно.

Отдельная благодарность нашему гиду Борису, всё было легко и увлекательно, не устали, несмотря на насыщенную программу 👌

Четко в обозначенное время нас забрали у нашего отеля (машина превзошла ожидания по комфорту).

Далее просмотрели все основные локации, отдельно хочется отметить парк «Олень повернул голову» - много отличных смотровых площадок и видовых локаций.

Сразу записались на следующую экскурсию к ребятам!
Ждем с нетерпением 😃
Экскурсия прошла замечательно.
Экскурсия прошла замечательно.
Экскурсия прошла замечательно.
Экскурсия прошла замечательно.
Экскурсия прошла замечательно.
Экскурсия прошла замечательно.
Экскурсия прошла замечательно.
Экскурсия прошла замечательно.+2
Экскурсия прошла замечательно.
Экскурсия прошла замечательно.
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Входит в следующие категории Саньи

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