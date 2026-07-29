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стоила сама экскурсия!

Мы очень долго выбирали формат и, оглядываясь назад, понимаем, что не ошиблись, заказав индивидуальную прогулку.



Нас сопровождал гид по имени Андрей. На самом деле это китаец, коренной житель города, который взял себе русское имя, потому что нам, как туристам, трудно выговаривать настоящие китайские имена. И это только один из плюсов внимательности сервиса к туристам. Андрей — это не просто гид, это проводник в настоящий, живой Китай.



До этого у нас было три групповых экскурсии от российских турагентств, и, честно говоря, осталось много "но". А здесь всё совпало идеально. Русский язык у Андрея на очень хорошем уровне: мы слышали и понимали друг друга идеально, он всё объяснял чётко и понятно, без языкового барьера.



Самое крутое — это программа. Мы изначально должны были ехать в парк Олень, повернувший голову, но сказали Андрею, что уже там были. Гид мгновенно сориентировался и предложил альтернативу — повезти нас туда, куда обычные групповые туры не водят. Мы выбрали местный рынок и чайную, и это было попадание в самое сердце!



Этот рынок — просто другой мир. Туда страшно зайти без сопровождающего, но с Андреем мы чувствовали себя совершенно спокойно. Мы видели настоящую жизнь, и смогли доже купить себе свежих продуктов по доступной цене! (Андрею большое спасибо, он договаривался со всеми!). А главное — попали в аутентичную чайную. Там мы купили великолепный чай первого сорта.



По пути мы заглянули в крошечный семейный ресторанчик на первом этаже жилого дома. Там готовят обычную местную еду китайские семьи. Это было просто великолепно! Атмосфера настолько наполнена жизнью, уютом и ароматами, что это не сравнить ни с одним туристическим местом. Ощущение, что ты не турист, а гость, которого привели в самое лучшее место.



Отдельная благодарность за визит на базу шелковой фабрики. Это огромное место с огромным выбором эксклюзивных вещей. Мы поехали туда целенаправленно, чтобы купить платки (цель была выполнена!), но в итоге накупили еще и мужских кофт, и женских платьев. Качество и дизайн просто шикарные, такого в обычных магазинах не найти.



Кстати, о сервисе. Нам так понравилось на фабрике, что мы захотели вернуться туда повторно. Я напрямую связалась с представителями китайского турагенства, и нам снова организовали сопровождение — довезли до фабрики и обратно в отель. За это им отдельное огромное спасибо! Ещё и подарочек в честь нового года сделали!!



В общем, если вы хотите увидеть настоящий Китай, без "лакировочных" фасадов, а с живыми рынками, вкусной едой в семейных забегаловках и правильным шопингом — вам точно сюда. Мы всем порекомендовали и будем рекомендовать дальше данную экскурсию.



Спасибо за лучший день!