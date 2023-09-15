Санья — главный туристический центр острова Хайнань. Вы удивитесь, насколько это современный, стремительно развивающийся город-курорт. Мы покажем вам искусственный остров Феникс, тропический парк и небоскрёбы. Заедем на акулью фабрику и фруктовый рынок. Расскажем о местных нравах, обычаях и секретах долголетия.

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Описание

Что вас ожидает

Остров Феникс. Вы проедете по грандиозному рукотворному острову, который часто сравнивают с Пальмовыми островами в Дубае. Мы раскроем, сколько стоил стране этот амбициозный проект и как к нему отнеслись местные жители.

Парк «Олень повернул голову». Вы услышите красивую местную легенду, с которой связано название парка. Погуляете по живописным тропинкам и подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается вид на небоскрёбы и бухту Дадунхай.

Фруктовый рынок. Место, где можно оценить масштаб фруктового разнообразия острова Хайнань.

Акулья фабрика. Вы услышите о процессе добычи акульего жира на острове и его воздействии на организм человека.

Организационные детали