Остров обезьян — природный заповедник на южном побережье Хайнаня, где живут более 2000 гуансийских макак. Они загорают на солнышке, качаются в гамаках и гуляют по песчаным пляжам. Вы понаблюдаете за этими милыми хитрыми животными и узнаете об особенностях их поведения. Добраться на остров нам поможет канатная дорога с шикарными видами!

Описание экскурсии

Самая длинная канатная дорога в Китае

Мы заедем за вами на комфортабельном авто и отправимся к канатной дороге длиной 2138 метров, ведущей на остров обезьян. Вы прокатитесь в открытых кабинках, из которых открываются шикарные виды на кокосовые пальмы, песчаные пляжи, построенную на сваях рыбацкую деревню и плантации жемчуга.

Остров обезьян

Обезьяны на острове живут в естественной дикой среде, но совершенно не боятся людей. По желанию вы сможете купить на месте угощения и покормить их. Вместе мы погуляем по острову, наслаждаясь его умиротворяющими пейзажами и наблюдая за макаками. Мы даже покажем вам обезьянью тюрьму и расскажем, кто и за что в неё может попасть. Обратно в город мы доберёмся по канатной дороге или на лодке по вашему желанию.

Организационные детали