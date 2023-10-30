Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Остров обезьян — природный заповедник на южном побережье Хайнаня, где живут более 2000 гуансийских макак. Они загорают на солнышке, качаются в гамаках и гуляют по песчаным пляжам. Вы понаблюдаете за этими милыми хитрыми животными и узнаете об особенностях их поведения. Добраться на остров нам поможет канатная дорога с шикарными видами!
Ближайшие даты:
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самая длинная канатная дорога в Китае
Мы заедем за вами на комфортабельном авто и отправимся к канатной дороге длиной 2138 метров, ведущей на остров обезьян. Вы прокатитесь в открытых кабинках, из которых открываются шикарные виды на кокосовые пальмы, песчаные пляжи, построенную на сваях рыбацкую деревню и плантации жемчуга.
Остров обезьян
Обезьяны на острове живут в естественной дикой среде, но совершенно не боятся людей. По желанию вы сможете купить на месте угощения и покормить их. Вместе мы погуляем по острову, наслаждаясь его умиротворяющими пейзажами и наблюдая за макаками. Мы даже покажем вам обезьянью тюрьму и расскажем, кто и за что в неё может попасть. Обратно в город мы доберёмся по канатной дороге или на лодке по вашему желанию.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
- Весь транспорт включён в стоимость: автомобиль, канатная дорога и лодка
- Угощения для обезьян оплачиваются дополнительно (оплата наличными)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 21 туриста
Здравствуйте! Мы команда русскоговорящих гидов в Санья. С радостью покажем вам главные достопримечательности города и поделимся связанными с ними интересными фактами.
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