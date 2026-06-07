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Остров обезьян: путешествие из Саньи

Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Остров обезьян — природный заповедник на южном побережье Хайнаня, где живут более 2000 гуансийских макак. Они загорают на солнышке, качаются в гамаках и гуляют по песчаным пляжам. Вы понаблюдаете за этими милыми хитрыми животными и узнаете об особенностях их поведения. Добраться на остров нам поможет канатная дорога с шикарными видами!
5
51 отзыв
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Остров обезьян: путешествие из Саньи

Описание экскурсии

Самая длинная канатная дорога в Китае

Мы заедем за вами на комфортабельном авто и отправимся к канатной дороге длиной 2138 метров, ведущей на остров обезьян. Вы прокатитесь в открытых кабинках, из которых открываются шикарные виды на кокосовые пальмы, песчаные пляжи, построенную на сваях рыбацкую деревню и плантации жемчуга.

Остров обезьян

Обезьяны на острове живут в естественной дикой среде, но совершенно не боятся людей. По желанию вы сможете купить на месте угощения и покормить их. Вместе мы погуляем по острову, наслаждаясь его умиротворяющими пейзажами и наблюдая за макаками. Мы даже покажем вам обезьянью тюрьму и расскажем, кто и за что в неё может попасть. Обратно в город мы доберёмся по канатной дороге или на лодке по вашему желанию.

Организационные детали

  • Дети, рост которых не превышает 120 см, едут бесплатно. Дети ростом от 120 до 140 см — со скидкой 30%
  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
  • Весь транспорт включён в стоимость: автомобиль, канатная дорога и лодка
  • Угощения для обезьян оплачиваются дополнительно (оплата наличными)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$105
Дети рост от 120см до 140см$72
Дети рост до 120смБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3359 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
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Дмитрий
Все очень понравилось, вежливый гид Иван, доставил на комфортабельной машине, затем на канатной дороге, рассказал много интересного, в том числе и о правилах "общения" С обезьянами, провёл по парку, покормили обезьян, все очень понравилось.
Все очень понравилось, вежливый гид Иван, доставил на комфортабельной машине, затем на канатной дороге, рассказал много
Все очень понравилось, вежливый гид Иван, доставил на комфортабельной машине, затем на канатной дороге, рассказал много
Все очень понравилось, вежливый гид Иван, доставил на комфортабельной машине, затем на канатной дороге, рассказал много
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Александра
У нас был прекрасный экскурсовод Максим! Он очень чутко подстраивался под наш ритм и пожелания. Приехал вовремя, трансфер был очень комфортным.

На остров обезьян мы приехали заранее и успели всё посмотреть
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до начала больших толп. Максим всё показал, рассказал и помог сориентироваться. Особенно приятно, что все основные расходы уже были включены в стоимость экскурсии — никаких неожиданных доплат.

Мы с ребёнком остались в полном восторге! 🥰

После экскурсии Максим предложил нам ещё заехать в кафе с капибарами, где можно их погладить. Для сына это была большая мечта, поэтому мы, конечно, с радостью согласились. Доплата составила всего 50 долларов, и это стало прекрасным завершением нашего дня.

Огромное спасибо Максиму за замечательную экскурсию, комфорт, внимание и индивидуальный подход! Благодаря ему этот день получился действительно незабываемым. ❤️

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Мария
Прекрасная поездка на остров обезьян с Борисом-приехал вовремя,машина отличная-чистая,кондиционер,вода-всё было. по дороге рассказал много интересного про страну,про остров,что ещё будет интересно увидеть. Обезьянки чудесные,ведут себя культурно-ни очки,ни кепки,ни серёжки не хватают))
Прекрасная поездка на остров обезьян с Борисом-приехал вовремя,машина отличная-чистая,кондиционер,вода-всё было. по дороге рассказал много интересного про
Прекрасная поездка на остров обезьян с Борисом-приехал вовремя,машина отличная-чистая,кондиционер,вода-всё было. по дороге рассказал много интересного про
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Д
Борис - замечательный гид, учитывает все пожелания путешественников. Виды с фуникулера открываются захватывающие. Обезьяны симпатичные, активные и прожорливые. Детям поездка заходит на ура
Борис - замечательный гид, учитывает все пожелания путешественников. Виды с фуникулера открываются захватывающие. Обезьяны симпатичные, активные
Борис - замечательный гид, учитывает все пожелания путешественников. Виды с фуникулера открываются захватывающие. Обезьяны симпатичные, активные
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Наталья
Экскурсия понравилась, прекрасный гид Борис. Рекомендую семьям с детьми, обезьяны не агрессивны и милы.
Экскурсия понравилась, прекрасный гид Борис. Рекомендую семьям с детьми, обезьяны не агрессивны и милы.
Экскурсия понравилась, прекрасный гид Борис. Рекомендую семьям с детьми, обезьяны не агрессивны и милы.
Экскурсия понравилась, прекрасный гид Борис. Рекомендую семьям с детьми, обезьяны не агрессивны и милы.
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Н
Отличная экскурсия!
Очень понравился гид Надя: все рассказала и показала, даже договорилась с смотрителями, чтобы я сфотографировался с обезьянами!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Евгения
Евгения
Ответ организатора:
Никита, благодарим вас за отзыв 😊
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Входит в следующие категории Саньи

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