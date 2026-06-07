Остров обезьян — природный заповедник на южном побережье Хайнаня, где живут более 2000 гуансийских макак. Они загорают на солнышке, качаются в гамаках и гуляют по песчаным пляжам. Вы понаблюдаете за этими милыми хитрыми животными и узнаете об особенностях их поведения. Добраться на остров нам поможет канатная дорога с шикарными видами!
Описание экскурсии
Самая длинная канатная дорога в Китае
Мы заедем за вами на комфортабельном авто и отправимся к канатной дороге длиной 2138 метров, ведущей на остров обезьян. Вы прокатитесь в открытых кабинках, из которых открываются шикарные виды на кокосовые пальмы, песчаные пляжи, построенную на сваях рыбацкую деревню и плантации жемчуга.
Остров обезьян
Обезьяны на острове живут в естественной дикой среде, но совершенно не боятся людей. По желанию вы сможете купить на месте угощения и покормить их. Вместе мы погуляем по острову, наслаждаясь его умиротворяющими пейзажами и наблюдая за макаками. Мы даже покажем вам обезьянью тюрьму и расскажем, кто и за что в неё может попасть. Обратно в город мы доберёмся по канатной дороге или на лодке по вашему желанию.
Организационные детали
- Дети, рост которых не превышает 120 см, едут бесплатно. Дети ростом от 120 до 140 см — со скидкой 30%
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
- Весь транспорт включён в стоимость: автомобиль, канатная дорога и лодка
- Угощения для обезьян оплачиваются дополнительно (оплата наличными)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$105
|Дети рост от 120см до 140см
|$72
|Дети рост до 120см
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3359 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все очень понравилось, вежливый гид Иван, доставил на комфортабельной машине, затем на канатной дороге, рассказал много интересного, в том числе и о правилах "общения" С обезьянами, провёл по парку, покормили обезьян, все очень понравилось.
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У нас был прекрасный экскурсовод Максим! Он очень чутко подстраивался под наш ритм и пожелания. Приехал вовремя, трансфер был очень комфортным.
На остров обезьян мы приехали заранее и успели всё посмотреть
На остров обезьян мы приехали заранее и успели всё посмотреть
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Прекрасная поездка на остров обезьян с Борисом-приехал вовремя,машина отличная-чистая,кондиционер,вода-всё было. по дороге рассказал много интересного про страну,про остров,что ещё будет интересно увидеть. Обезьянки чудесные,ведут себя культурно-ни очки,ни кепки,ни серёжки не хватают))
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Д
Борис - замечательный гид, учитывает все пожелания путешественников. Виды с фуникулера открываются захватывающие. Обезьяны симпатичные, активные и прожорливые. Детям поездка заходит на ура
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Экскурсия понравилась, прекрасный гид Борис. Рекомендую семьям с детьми, обезьяны не агрессивны и милы.
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Н
Отличная экскурсия!
Очень понравился гид Надя: все рассказала и показала, даже договорилась с смотрителями, чтобы я сфотографировался с обезьянами!
Очень понравился гид Надя: все рассказала и показала, даже договорилась с смотрителями, чтобы я сфотографировался с обезьянами!
Евгения
Ответ организатора:
Никита, благодарим вас за отзыв 😊
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