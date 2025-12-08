Этот однодневный тур познакомит вас с керамическим искусством народов ли и мяо, атмосферой рыбацкого Чанхуа и традициями этнической деревни Ванся. В завершение — захватывающая экскурсия к Императорской пещере, наполненная историей и природой.
Описание экскурсииКерамика и ремёсла народов Ли и Мяо Начните день с трансфера от отеля в Музей керамики Ли и Мяо Баоту. Здесь вы познакомитесь с традиционным искусством гончарства, наблюдая за мастерами и попробуете создать собственное изделие в мастерской «сделай сам». Исторический рыбацкий порт Чанхуа Посетите древний город Чанхуа, погрузитесь в атмосферу старинных улочек и рыбацких лодок. Это уникальное место расскажет о богатом наследии морской культуры и рыболовства региона. Деревня Ванся и Императорская пещера Насладитесь обедом и отправляйтесь в деревню Ванся — сердце культуры народа Ли. Здесь вы познакомитесь с традициями, ремёслами и угоститесь местными закусками. Финальной точкой станет посещение Императорской пещеры — идеальное завершение насыщенного дня. Важная информация:
- Не допускается: оружие или острые предметы, алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.
- Экскурсия предполагает пешую прогулку, поэтому рекомендуется надеть удобную обувь.
Что включено
- Трансфер
- Китайский обед
- Услуги гида
- Входные билеты
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
