Окунитесь в атмосферу уединённой рыбацкой деревни Сяньтянь, где царит неспешный морской ритм жизни. Познакомьтесь с духовным наследием в храме Минван и ощутите гармонию древних традиций.
Завершите день прогулкой по заливу Цицзы с его прозрачными водами и живописными пляжами — идеальным местом для отдыха.
Описание экскурсииРыбацкая деревня Сяньтянь Начните с прогулки по пирсу очаровательной деревни Сяньтянь, где царит атмосфера настоящей рыбацкой жизни. Насладитесь морским бризом, наблюдайте за рыбаками и любуйтесь бескрайним океаном. Духовный храм Минван в Цзюньлине Посетите храм Минван — культурный и духовный центр с традиционной архитектурой и тихими залами. Узнайте о местных обычаях и окунитесь в атмосферу уважения и умиротворения. Красоты залива Цицзы Завершите день прогулкой по берегу залива Цицзы, известного своими чистыми голубыми водами, гладкой галькой и нетронутыми пляжами. Насладитесь видом заката и расслабьтесь у моря. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, камера, солнцезащитный крем, вода.
- Не допускается: оружие или острые предметы, алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбацкая деревня Сяньтянь
- Храм Минван
- Залив Цицзы
Что включено
- Трансфер
- Китайский обед
- Услуги гида
- Входные билеты
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
