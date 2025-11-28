Откройте подводный мир аквариума «Затерянные залы Атлантиды» в Санье с более чем 86 000 морских обитателей.
Вас ждут иммерсивные экспонаты, шоу с кормлением и захватывающая смотровая площадка Ambassador Lagoon. Идеально для семей и любителей океана.
Описание билетаУникальный подводный мир Атлантиды Погрузитесь в атмосферу океанариума «Затерянные залы Атлантиды» в отеле Atlantis Sanya, вдохновлённого мифами об Атлантиде. Откройте для себя более 280 видов морских обитателей, включая более 86 000 морских животных. Вас ждут интерактивные выставки, шоу с кормлением морских животных и образовательные программы. Это отличное место для семейного отдыха и знакомства с подводным миром. Захватывающая смотровая площадка и программы погружений Посетите впечатляющую смотровую площадку Ambassador Lagoon высотой 16,5 метров и воспользуйтесь возможностью пообщаться с морскими обитателями в специальных программах погружений. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, камера, удобная одежда.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, алкоголь и наркотики, взрывчатые вещества.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Экспозиции морской жизни
- Интерактивные образовательные программы
- Ежедневная программа мероприятий
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
8PWQ+M6F Haitang District, Санья, Хайнань, Китай
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
