Рыбацкие приключения в Санье
Порыбачить в открытом море, а после отправиться в ресторан и съесть свежеприготовленную «добычу»
Начало: От вашего отеля
«Ловим с 08:00 до 13:00: 4 часа занимает рыбалка и 1 час — дорога»
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
$245 за человека
Глубоководная рыбалка на яхте в Южно-Китайском море
Начало: 6GC2+J29 Jiyang District, Sanya, Санья, Хайнань, К...
«Приключение на глубинах Южно-Китайского моря Отправьтесь на глубоководную рыбалку на роскошной яхте, оснащённой всем необходимым снаряжением»
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
$122.28 за человека
Билеты
Океанариум «Затерянные залы Атлантиды» - морские чудеса и захватывающие шоу
Начало: 8PWQ+M6F Haitang District, Санья, Хайнань, Китай
Завтра в 10:00
19 сен в 10:00
$58.93 за билет
Индивидуальная
Зоопарк-сафари и потухший вулкан Маань - из Саньи
Познакомиться с животными тропиков и заглянуть в жерло древнего вулкана
Начало: У вашего отеля
«8:00 (или 8:30) — выезд из Саньи11:00 (11:30) — прибытие в зоопарк-сафари14:00 — обед15:00 — вулкан Маань16:00 — выезд обратно в Санью»
19 сен в 08:30
20 сен в 08:30
от $327 за человека
- ккатя7 марта 2025В целом понравилось, НО за 500 дол за двоих вы на лодке не одни,еще 4-6 человек с вами. Ресторана нет-есть капитан, который жарит рыбу на плитке. Кстати,прикольно) рыба была,ловилась, но мелкая.
