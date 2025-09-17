Билеты
Тропический рай Ялунвань - приключения, экотуризм и панорамные виды
Начало: 6JMX+M3V Jiyang District, Sanya, Санья, Хайнань, К...
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:30
$38.32 за билет
Билеты
Аквапарк Atlantis Aquaventure - водные приключения для всей семьи
Начало: 8PWQ+M6F Haitang District, Санья, Хайнань, Китай
«После продажи билеты возврату не подлежат — подтверждайте дату и время перед бронированием»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$88.95 за билет
Билеты
Шоу «Легенда о романтике» в Санье - яркие танцы и легенды Хайнаня
Начало: 7GRJ+GFJ Jiyang District, Sanya, Санья, Хайнань, К...
«После покупки билеты возврату не подлежат»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$75.48 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Билеты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Санье в сентябре 2025
Сейчас в Санье в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 88.95. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Билеты», 4 ⭐ отзыва, цены от $38. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь