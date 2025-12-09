Мои заказы

Прогулка по рисовым террасам, Зал предков Ли и лес Учжишань

Погрузитесь в атмосферу прекрасных рисовых террас Яху и узнайте историю народа ли в Зале предков.

Завершите день прогулкой по лесному парку Учжишань среди гор и редких растений — идеальное сочетание природы и культуры.
Прогулка по рисовым террасам, Зал предков Ли и лес Учжишань
Прогулка по рисовым террасам, Зал предков Ли и лес Учжишань
Прогулка по рисовым террасам, Зал предков Ли и лес Учжишань

Описание экскурсии

Волшебство рисовых террас Яху Исследуйте живописные рисовые террасы Яху, где веками народ ли создавал свои земледельческие шедевры. Наблюдайте, как туман рассвета окутывает серебристые поля и насладитесь тишиной сельской жизни и культурой местных жителей. Зал предков Ли — душа народа Затем посетите Зал предков Ли в деревне Маона — традиционный культурный центр с изысканной резьбой и уникальными экспонатами. Это место, наполненное историей и уважением к предкам, открывает глубокое понимание духовного мира народа ли. Прогулка в лесу Учжишань День завершится походом по лесному парку Учжишань с его пиками в форме пяти пальцев. Здесь вы сможете насладиться природой, пением птиц и видами на зелёные долины — настоящий оазис спокойствия и красоты. Важная информация:
  • Что взять с собой: удобная обувь, камера, солнцезащитный крем, вода.
  • Не допускается: оружие или острые предметы, алкоголь и наркотики.
  • Не подходит для: пользователей инвалидных колясок, людей старше 75 лет.
  • Экскурсия предполагает пешие прогулки и походы, поэтому наденьте удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Рисовые террасы Яху
  • Зал предков Ли
  • Лес Учжишань
Что включено
  • Трансфер
  • Китайский обед
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой: удобная обувь, камера, солнцезащитный крем, вода
  • Не допускается: оружие или острые предметы, алкоголь и наркотики
  • Не подходит для: пользователей инвалидных колясок, людей старше 75 лет
  • Экскурсия предполагает пешие прогулки и походы, поэтому наденьте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Саньи

Похожие экскурсии из Саньи

Рафтинг у горы Учжишань + полоса препятствий по ущелью реки
На лодке
5 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Рафтинг у горы Учжишань
Отправляйтесь на незабываемое приключение: преодолейте полосу препятствий и спуститесь по бурным водам у подножия горы Учжишань
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$180 за человека
Тропический рай Ялунвань - приключения, экотуризм и панорамные виды
1 отзыв
Билеты
Тропический рай Ялунвань - приключения, экотуризм и панорамные виды
Начало: 6JMX+M3V Jiyang District, Sanya, Санья, Хайнань, К...
Завтра в 07:30
10 дек в 07:30
$38 за билет
Входной билет в океанариум «Затерянные залы Атлантиды»
Билеты
Входной билет в океанариум «Затерянные залы Атлантиды»
Начало: 8PWQ+M6F Haitang District, Санья, Хайнань, Китай
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
$58 за билет
У нас ещё много экскурсий в Санье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санье