Погрузитесь в атмосферу прекрасных рисовых террас Яху и узнайте историю народа ли в Зале предков.
Завершите день прогулкой по лесному парку Учжишань среди гор и редких растений — идеальное сочетание природы и культуры.
Завершите день прогулкой по лесному парку Учжишань среди гор и редких растений — идеальное сочетание природы и культуры.
Описание экскурсииВолшебство рисовых террас Яху Исследуйте живописные рисовые террасы Яху, где веками народ ли создавал свои земледельческие шедевры. Наблюдайте, как туман рассвета окутывает серебристые поля и насладитесь тишиной сельской жизни и культурой местных жителей. Зал предков Ли — душа народа Затем посетите Зал предков Ли в деревне Маона — традиционный культурный центр с изысканной резьбой и уникальными экспонатами. Это место, наполненное историей и уважением к предкам, открывает глубокое понимание духовного мира народа ли. Прогулка в лесу Учжишань День завершится походом по лесному парку Учжишань с его пиками в форме пяти пальцев. Здесь вы сможете насладиться природой, пением птиц и видами на зелёные долины — настоящий оазис спокойствия и красоты. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, камера, солнцезащитный крем, вода.
- Не допускается: оружие или острые предметы, алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок, людей старше 75 лет.
- Экскурсия предполагает пешие прогулки и походы, поэтому наденьте удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рисовые террасы Яху
- Зал предков Ли
- Лес Учжишань
Что включено
- Трансфер
- Китайский обед
- Услуги гида
- Входные билеты
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь, камера, солнцезащитный крем, вода
- Не допускается: оружие или острые предметы, алкоголь и наркотики
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок, людей старше 75 лет
- Экскурсия предполагает пешие прогулки и походы, поэтому наденьте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Саньи
Похожие экскурсии из Саньи
Водная прогулка
Рафтинг у горы Учжишань
Отправляйтесь на незабываемое приключение: преодолейте полосу препятствий и спуститесь по бурным водам у подножия горы Учжишань
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$180 за человека
Билеты
Тропический рай Ялунвань - приключения, экотуризм и панорамные виды
Начало: 6JMX+M3V Jiyang District, Sanya, Санья, Хайнань, К...
Завтра в 07:30
10 дек в 07:30
$38 за билет
Билеты
Входной билет в океанариум «Затерянные залы Атлантиды»
Начало: 8PWQ+M6F Haitang District, Санья, Хайнань, Китай
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
$58 за билет