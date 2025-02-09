5 часов
Групповая
до 14 чел.
Остров обезьян и термальные источники
Начало: Санья
Расписание: По согласованию с гидом.
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
$67 за человека
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Аквапарк «Мангров лес»
Начало: Санья
Расписание: По согласованию с гидом.
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
$30 за человека
7 часов
Водная прогулка
Горная экспедиция и сплав по реке Ваньцюань
Начало: Санья
Расписание: В 07:30.
9 фев в 07:30
10 фев в 07:30
$150 за человека
5 часов
Групповая
до 14 чел.
Расписание: По согласованию с гидом.
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
$85 за человека
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по городу Санья
Начало: Санья
Расписание: По согласованию с гидом.
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
$4 за человека
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