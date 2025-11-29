Откройте для себя красоту Южно-Китайского моря на роскошной 45-футовой яхте. Погружайтесь в расслабляющую атмосферу под заботливым профессиональным экипажем. Идеально подходит для семейных прогулок, романтических свиданий и встреч с друзьями.
Описание водной прогулкиНезабываемые морские пейзажи Отправьтесь в прогулку на роскошной 45-футовой яхте и полюбуйтесь живописным побережьем Санья. Свежий морской воздух и потрясающие виды создадут идеальную атмосферу для отдыха. Профессиональный экипаж и современное оборудование гарантируют безопасную и комфортную прогулку для всей компании. Наслаждайтесь сезонным фруктовым ассорти, прохладительными напитками и водой, любуясь яхтенными видами и ощущая настоящий морской комфорт. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, купальники, камера, солнцезащитный крем, удобная одежда.
- Не допускается: домашние животные, багаж или большие сумки, алкоголь и наркотики, взрывчатые вещества.
- Не подходит для: людей, склонных к морской болезни, страдающих морской болезнью, а также людей старше 95 лет.
- Пожалуйста, приезжайте заранее, чтобы успеть на посадку. Мероприятия могут быть изменены или отменены из-за погодных условий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Побережье Саньи
- Южно-Китайское море
Что включено
- 3-часовое путешествие на яхте
- Услуги профессионального экипажа
- Пользование оборудованием яхты
- Сезонное фруктовое ассорти, напитки и вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительное снаряжение для снорклинга
- Индивидуальные маршруты или продлённое время пребывания
Место начала и завершения?
6GJ8+PGV, Jiyang District, Sanya, Sanya, Hainan, China, 572003
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Саньи
