1 чел. По популярности На яхте 3 часа Водная прогулка Прогулка на роскошной яхте у берегов Санья Начало: 6GJ8+PGV, Jiyang District, Sanya, Sanya, Hainan, C... «Незабываемые морские пейзажи Отправьтесь в прогулку на роскошной 45-футовой яхте и полюбуйтесь живописным побережьем Санья» $215.45 за всё до 16 чел. На яхте 4 часа Водная прогулка Глубоководная рыбалка на яхте в Южно-Китайском море Начало: 6GC2+J29 Jiyang District, Sanya, Санья, Хайнань, К... «Приключение на глубинах Южно-Китайского моря Отправьтесь на глубоководную рыбалку на роскошной яхте, оснащённой всем необходимым снаряжением» $122.28 за человека На яхте 3 часа 4 отзыва Водная прогулка Индивидуальная яхтенная прогулка с русскоговорящим гидом в Санье Проведите незабываемый день на белоснежной яхте в Санье. Насладитесь пейзажами, купанием в открытом море и эксклюзивной фотосессией Начало: От вашего отеля «Мы заедем за вами в ваш отель и доставим в яхт-клуб, где вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку» $370 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Саньи

