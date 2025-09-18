Водная прогулка
Прогулка на роскошной яхте у берегов Санья
Начало: 6GJ8+PGV, Jiyang District, Sanya, Sanya, Hainan, C...
«Незабываемые морские пейзажи Отправьтесь в прогулку на роскошной 45-футовой яхте и полюбуйтесь живописным побережьем Санья»
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
$215.45 за всё до 16 чел.
Водная прогулка
Глубоководная рыбалка на яхте в Южно-Китайском море
Начало: 6GC2+J29 Jiyang District, Sanya, Санья, Хайнань, К...
«Приключение на глубинах Южно-Китайского моря Отправьтесь на глубоководную рыбалку на роскошной яхте, оснащённой всем необходимым снаряжением»
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
$122.28 за человека
Водная прогулка
Индивидуальная яхтенная прогулка с русскоговорящим гидом в Санье
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте в Санье. Насладитесь пейзажами, купанием в открытом море и эксклюзивной фотосессией
Начало: От вашего отеля
«Мы заедем за вами в ваш отель и доставим в яхт-клуб, где вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку»
19 сен в 09:00
20 сен в 09:00
$370 за всё до 10 чел.
Сколько стоит экскурсия по Санье в сентябре 2025
Сейчас в Санье в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 122 до 370. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Санье в 2025 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Китая, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке