Параглайдинг в Санье - уникальная возможность испытать прилив адреналина и насладиться великолепными пейзажами острова Хайнань с высоты птичьего полёта
Параглайдинг в Санье предлагает уникальный опыт полёта на параплане в тандеме с профессиональным инструктором.
На международной базе параглайдинга на горном хребте Чженмень вас ждёт подробный инструктаж по безопасности и захватывающий полёт.
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течение 10 минут в небе перед вами откроется потрясающая панорама: лазурное небо, горные хребты, миниатюрные домики и кораблики в водах. Экскурсия включает трансфер от отеля и обратно, а также сопровождение опытного инструктора. Обратите внимание на ограничения по возрасту, весу и состоянию здоровья
На вершине горного хребта Чженмень расположена международная база параглайдинга, которая считается одним из лучших мест для полётов на параплане в мире. Благодаря идеальным климатическим условиям и устойчивым ветрам здесь созданы превосходные условия для занятий этим воздушным видом спорта.
Перед стартом вас ждёт подробный инструктаж по правилам безопасности. А затем — 10 захватывающих минут в небе. Перед вашими глазами откроется потрясающая панорама: бескрайнее лазурное небо, изумрудные горные хребты, миниатюрные домики и словно игрушечные кораблики в лазурных водах.
Организационные детали
Мы встретим вас у отеля и после полёта отвезём обратно. Дорога занимает 40 минут в одну сторону
Вас будет сопровождать один из опытных инструкторов нашей команды
Полёт на параплане в тандеме — занятие безопасное. Тем не менее есть ряд ограничений и противопоказаний для участников:
— наркотическое и алкогольное опьянение, постпохмельный синдром — боязнь высоты и нарушения в работе вестибулярного аппарата — беременность — возраст до 6 лет и старше 65 лет — вес менее 40 кг и более 90 кг — плохое самочувствие
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 491 туриста
Здравствуйте! Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санья. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.