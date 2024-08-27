🌄 Захватывающие виды острова Хайнань 👨‍🏫 Полёт с профессиональным инструктором 🛫 Безопасность и комфорт ⏱ Всего 10 минут в небе 🚗 Трансфер от отеля и обратно

Параглайдинг в Санье предлагает уникальный опыт полёта на параплане в тандеме с профессиональным инструктором.На международной базе параглайдинга на горном хребте Чженмень вас ждёт подробный инструктаж по безопасности и захватывающий полёт.

течение 10 минут в небе перед вами откроется потрясающая панорама: лазурное небо, горные хребты, миниатюрные домики и кораблики в водах. Экскурсия включает трансфер от отеля и обратно, а также сопровождение опытного инструктора. Обратите внимание на ограничения по возрасту, весу и состоянию здоровья

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Описание экскурсии

На вершине горного хребта Чженмень расположена международная база параглайдинга, которая считается одним из лучших мест для полётов на параплане в мире. Благодаря идеальным климатическим условиям и устойчивым ветрам здесь созданы превосходные условия для занятий этим воздушным видом спорта.

Перед стартом вас ждёт подробный инструктаж по правилам безопасности. А затем — 10 захватывающих минут в небе. Перед вашими глазами откроется потрясающая панорама: бескрайнее лазурное небо, изумрудные горные хребты, миниатюрные домики и словно игрушечные кораблики в лазурных водах.

Организационные детали

Мы встретим вас у отеля и после полёта отвезём обратно. Дорога занимает 40 минут в одну сторону

Вас будет сопровождать один из опытных инструкторов нашей команды

Полёт на параплане в тандеме — занятие безопасное. Тем не менее есть ряд ограничений и противопоказаний для участников:

— наркотическое и алкогольное опьянение, постпохмельный синдром

— боязнь высоты и нарушения в работе вестибулярного аппарата

— беременность

— возраст до 6 лет и старше 65 лет

— вес менее 40 кг и более 90 кг

— плохое самочувствие