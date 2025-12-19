Мои заказы

Прогулка на Яхте вдоль берегов Саньи

Прогулка на Яхте вдоль берегов Саньи
Прогулка на Яхте вдоль берегов Саньи
Прогулка на Яхте вдоль берегов Саньи

Описание водной прогулки

Индивидуальная прогулка на яхте вдоль береговой линии острова Санья (Хайнань) Отправьтесь в личное морское путешествие по лазурным водам Южно-Китайского моря! Вас ждёт индивидуальная прогулка на яхте в компании до 10 человек — идеальный вариант для отдыха с семьёй, друзьями или романтической поездки вдвоём. Маршрут проходит вдоль живописной береговой линии острова Санья — одного из самых красивых мест Хайнаня. Вы сможете насладиться панорамой побережья, сделать потрясающие фотографии и почувствовать настоящую атмосферу роскошного отдыха. Разрешено купание — сделайте остановку в открытом море, окунитесь в тёплые волны и почувствуйте свободу океана. Для желающих — рыбалка прямо с борта яхты, а также прохладительные напитки и свежие фрукты, чтобы ваш отдых был максимально комфортным. Расписание: 3-часовые прогулки проходят ежедневно: 09:00 — 12:00 12:00 — 15:00 15:00 — 18:00 Включено: напитки, фрукты, рыбалка Не включено: трансфер (по желанию, можем организовать отдельно) 50$ 1-6 чел 100$ 7-12 чел Стоимость: 470$ за яхту Важная информация: С собой взять полотенце, мазь от загара. Напитки и питание можно взять с собой 🙏

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • С собой взять полотенце, мазь от загара
  • Напитки и питание можно взять с собой 🙏
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Саньи

Похожие экскурсии из Саньи

Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
На машине
4 часа
15 отзывов
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Завтра в 14:00
21 дек в 08:00
от $60 за человека
Знакомьтесь, Санья
На машине
4 часа
146 отзывов
Водная прогулка
Знакомьтесь, Санья
Санья - это не только пляжи, но и уникальные достопримечательности. Посетите остров Феникс, парки и рынки, узнайте о местных традициях и секретах долголетия
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $60 за человека
Параглайдинг в Санье
На машине
2.5 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Параглайдинг в Санье
Оценить роскошные виды «китайских Мальдив» с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $370 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санье