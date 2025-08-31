Гора Пяти пальцев на острове Хайнань привлекает путешественников своими уникальными ландшафтами.Здесь начинается ваше приключение: сначала вы пройдёте полосу препятствий по ущелью реки, где предстоит преодолеть крутые тропы и острые скалы.

Затем вас ждёт рафтинг в двухместной лодке. Ландшафт постоянно меняется, открывая потрясающие виды на скалистые утёсы и водопады. Спасательные жилеты и шлемы обеспечат безопасность, а гид и инструктор будут сопровождать вас на всём пути

Описание водной прогулки

Приключение начнётся с полосы препятствий по ущелью реки. Вы преодолеете крутые тропы, минуете острые скалы и глубокие пропасти. На сложных отрезках можно немного сойти с дистанции и обойти препятствие по безопасному мосту. Вас будут сопровождать гид и инструктор.

Вторая часть приключения — это рафтинг в двухместной лодке без сопровождения инструктора. Мы выдадим вам вёсла, шлемы, спасательные жилеты. Сплав безопасен, процент опрокидывания лодки равен 0. На крутых поворотах стоят спасатели.

Спускаясь по бурным потокам, вы преодолеете пороги, которые заставят сердце биться чаще. Ландшафт будет меняться: вам откроются потрясающие виды на скалистые утёсы и водопады, окружённые джунглями. Длина реки около 3.8 км, продолжительность сплава — 2 часа.

