Мои заказы

Рафтинг у горы Учжишань + полоса препятствий по ущелью реки

Отправляйтесь на незабываемое приключение: преодолейте полосу препятствий и спуститесь по бурным водам у подножия горы Учжишань
Гора Пяти пальцев на острове Хайнань привлекает путешественников своими уникальными ландшафтами.

Здесь начинается ваше приключение: сначала вы пройдёте полосу препятствий по ущелью реки, где предстоит преодолеть крутые тропы и острые скалы.
читать дальше

Затем вас ждёт рафтинг в двухместной лодке. Ландшафт постоянно меняется, открывая потрясающие виды на скалистые утёсы и водопады.

Спасательные жилеты и шлемы обеспечат безопасность, а гид и инструктор будут сопровождать вас на всём пути

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Захватывающий рафтинг
  • 🧗‍♂️ Полоса препятствий
  • 🏞️ Уникальные виды
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 👥 Профессиональные гиды
Рафтинг у горы Учжишань + полоса препятствий по ущелью реки© Евгения
Рафтинг у горы Учжишань + полоса препятствий по ущелью реки© Евгения
Рафтинг у горы Учжишань + полоса препятствий по ущелью реки© Евгения
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Гора Пяти пальцев
  • Скалистые утёсы
  • Водопады

Описание водной прогулки

Приключение начнётся с полосы препятствий по ущелью реки. Вы преодолеете крутые тропы, минуете острые скалы и глубокие пропасти. На сложных отрезках можно немного сойти с дистанции и обойти препятствие по безопасному мосту. Вас будут сопровождать гид и инструктор.

Вторая часть приключения — это рафтинг в двухместной лодке без сопровождения инструктора. Мы выдадим вам вёсла, шлемы, спасательные жилеты. Сплав безопасен, процент опрокидывания лодки равен 0. На крутых поворотах стоят спасатели.

Спускаясь по бурным потокам, вы преодолеете пороги, которые заставят сердце биться чаще. Ландшафт будет меняться: вам откроются потрясающие виды на скалистые утёсы и водопады, окружённые джунглями. Длина реки около 3.8 км, продолжительность сплава — 2 часа.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном авто Voyah Dream. Время в пути — примерно час, но это зависит от местоположения бухты, в которой вы отдыхаете
  • Ограничения по возрасту — 16+
  • Вас будут сопровождать гид и инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 1714 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Наталья
31 авг 2025
Это была лучшая экскурсия из всех, которые мы посетили. Море эмоций, приятный водитель УнБин, комфортабельная машина. Все на высшем уровне
Evgenii
Evgenii
27 июн 2025
Всем привет! Мы были на этой экскурсии втроем с дочерью. Экскурсия превзошла все ожидания, во-первых наш гид, Борис, кроме того, что приятный человек, отлично владеющий русским языком, дак еще и
читать дальше

сопровождал нас на всем пути восхождения по полосе препятствий и был четвертым в команде на рафтинге. (В рафтинг садятся по двое). Сама полоса препятствий включает в себя и горные тропы, и переправы по тросам, и веревочные лестницы, и подвесные мосты, и скалы. Сам рафтинг довольно безопасен и продолжается около 1,5 часов с захватывающими водопадами и быстрыми спусками по горной реке, а в местах затишья все брызгают друг друга из ковшей и водных пистолетов. Это реально захватывающие эмоции и класные впечатления. Отдельное спасибо Борису за это приключение!

Всем привет! Мы были на этой экскурсии втроем с дочерью. Экскурсия превзошла все ожидания, во-первых наш

Входит в следующие категории Саньи

Похожие экскурсии из Саньи

Остров обезьян: путешествие из Саньи
На машине
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 ноя в 09:30
от $120 за человека
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
13 ноя в 14:00
16 ноя в 13:00
от $60 за человека
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Пешая
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
13 ноя в 09:30
14 ноя в 09:30
от $152 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санье