Приключение начнётся с полосы препятствий по ущелью реки. Вы преодолеете крутые тропы, минуете острые скалы и глубокие пропасти. На сложных отрезках можно немного сойти с дистанции и обойти препятствие по безопасному мосту. Вас будут сопровождать гид и инструктор.
Вторая часть приключения — это рафтинг в двухместной лодке без сопровождения инструктора. Мы выдадим вам вёсла, шлемы, спасательные жилеты. Сплав безопасен, процент опрокидывания лодки равен 0. На крутых поворотах стоят спасатели.
Спускаясь по бурным потокам, вы преодолеете пороги, которые заставят сердце биться чаще. Ландшафт будет меняться: вам откроются потрясающие виды на скалистые утёсы и водопады, окружённые джунглями. Длина реки около 3.8 км, продолжительность сплава — 2 часа.
Организационные детали
Едем на комфортабельном авто Voyah Dream. Время в пути — примерно час, но это зависит от местоположения бухты, в которой вы отдыхаете
Ограничения по возрасту — 16+
Вас будут сопровождать гид и инструктор из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 1714 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
31 авг 2025
Это была лучшая экскурсия из всех, которые мы посетили. Море эмоций, приятный водитель УнБин, комфортабельная машина. Все на высшем уровне
Evgenii
27 июн 2025
Всем привет! Мы были на этой экскурсии втроем с дочерью. Экскурсия превзошла все ожидания, во-первых наш гид, Борис, кроме того, что приятный человек, отлично владеющий русским языком, дак еще и читать дальше
сопровождал нас на всем пути восхождения по полосе препятствий и был четвертым в команде на рафтинге. (В рафтинг садятся по двое). Сама полоса препятствий включает в себя и горные тропы, и переправы по тросам, и веревочные лестницы, и подвесные мосты, и скалы. Сам рафтинг довольно безопасен и продолжается около 1,5 часов с захватывающими водопадами и быстрыми спусками по горной реке, а в местах затишья все брызгают друг друга из ковшей и водных пистолетов. Это реально захватывающие эмоции и класные впечатления. Отдельное спасибо Борису за это приключение!