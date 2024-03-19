Откройте для себя тропический райский лес Ялунвань в Санье. Вас ждут живописные маршруты, зиплайны, канатная дорога и потрясающие панорамы залива.
Это место идеально подходит для семейного отдыха, любителей природы и настоящих искателей приключений.
Описание билетаЖивописный отдых в Санье Исследуйте тропический лес Ялунвань в провинции Хайнань — место, где природа и приключения соединяются в единое целое. Здесь вас ждут пешеходные маршруты среди пышной зелени, захватывающие зиплайны и невероятные панорамные виды на залив Ялунвань. Для всей семьи и искателей ярких эмоций Парк предлагает канатную дорогу, смотровые площадки и разнообразные маршруты, чтобы каждый мог найти свой способ наслаждаться тропическим раем. Это отличное место для семейного отдыха, романтической прогулки и активных приключений. Погружение в атмосферу природы Пройдитесь по тропам, вдохните свежий воздух и полюбуйтесь богатым миром флоры и фауны. В «Тропическом рае Ялунвань» каждый найдёт свою гармонию — будь то динамичное приключение или спокойное наслаждение красотой природы. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, солнцезащитные очки, камера, солнцезащитный крем, удостоверение личности (копия принимается).
- Не допускается: домашние животные, багаж или большие сумки, взрывчатые вещества.
- Планируйте поездку заранее и проверяйте прогноз погоды перед посещением.
- Для более спокойного путешествия избегайте часов пик, особенно в праздничные дни и выходные.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Доступ к пешеходным тропам и смотровым площадкам
- Трансфер на экскурсионном электромобиле
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида
- Еда и напитки
- Дополнительные развлечения, такие как зиплайн или катание на канатной дороге
Место начала и завершения?
6JMX+M3V Jiyang District, Sanya, Санья, Хайнань, Китай
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Фёдор
19 мар 2024
Отличное впечатление! Особенно запомнилось 5D-магическое кино: всего за 7 минут словно совершаешь путешествие по всему парку глазами летящего дракона. Очень атмосферно и сказочно, просто восторг! 👍👍👍
Входит в следующие категории Саньи
