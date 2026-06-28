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Релакс-тур на китайские Гавайи - Хайнань с пляжным отдыхом и массажем ног

Отпуск в Санье с проживанием в отеле 4*, а также процедурами и экскурсиям на выбор
Хайнань встретит тёплым дыханием тропиков: воздух здесь напоён ароматами цветов, белоснежный песок кажется почти невесомым, а волны убаюкивают.

Мы забронировали для вас отель 4* в центре Саньи — с уютными номерами,
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сытными завтраками и бассейном.

Можно целыми днями нежиться на шезлонге под пальмами, а вечерами ходить на традиционный массаж ступней — ритмичные движения мастера вернут ногам лёгкость.

Если захочется больше расслабления, дополните отпуск релакс‑программой: деликатными косметологическими процедурами, сеансами иглотерапии или оздоровительными ритуалами, в которых вековые традиции Китая сочетаются с заботой о теле.

Или изучите остров — посетите буддийский парк «Наньшань», тропический сад «Ялонг Бэй», пещеру Лоби, аквариум и другие достопримечательности. Выбирайте свой ритм и график — пусть отпуск будет именно таким, о каком вы мечтали.

Релакс-тур на китайские Гавайи - Хайнань с пляжным отдыхом и массажем ног
Релакс-тур на китайские Гавайи - Хайнань с пляжным отдыхом и массажем ног
Релакс-тур на китайские Гавайи - Хайнань с пляжным отдыхом и массажем ног

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Хайнань

Встретим вас у аэропорта и доставим в современный отель в сердце Саньи. Вечером прогуляемся по ближайшему району.

Добро пожаловать на ХайнаньДобро пожаловать на ХайнаньДобро пожаловать на Хайнань
2 день

Пляжный отдых или программа на выбор

Впереди — целая неделя, чтобы вдоволь насладиться белоснежными пляжами с мягким песком и чистым морем. У вас будет запас времени, чтобы позагорать и погулять по побережью, а также расслабиться на массаже ног — в стоимость включены 5 сеансов, которые вы можете посетить в любой день. Также рекомендуем дополнить отпуск оздоровительными и косметологическими процедурами, иглотерапией.

Пляжный отдых или программа на выборПляжный отдых или программа на выборПляжный отдых или программа на выбор
3 день

Пляжный отдых или программа на выбор

Ещё один день для релакса и заботы о себе: доступны разнообразные программы для тела.

Пляжный отдых или программа на выборПляжный отдых или программа на выборПляжный отдых или программа на выбор
4 день

Пляжный отдых или программа на выбор

Погрузитесь в мир гармонии — подберите процедуры, которые подарят энергию, молодость и внутреннее равновесие.

Пляжный отдых или программа на выборПляжный отдых или программа на выборПляжный отдых или программа на выбор
5 день

Пляжный отдых или экскурсия по вкусу

Рекомендуем дополнить расслабленный и оздоровительный отдых экскурсиями. На Хайнане доступны: тематический буддийский парк «Наньшань» со статуями; аквариум с интерактивными программами и шоу; парк экзотических птиц и бабочек; тропический сад «Ялонг Бэй» с редкими растениями и водопадами; пещера Лоби, где археологи нашли много интересных артефактов; остров Феникс — рай для ценителей водного спорта.

Пляжный отдых или экскурсия по вкусуПляжный отдых или экскурсия по вкусуПляжный отдых или экскурсия по вкусу
6 день

Пляжный отдых или экскурсия по вкусу

Вы можете провести день на побережье или подобрать интересную поездку.

Пляжный отдых или экскурсия по вкусуПляжный отдых или экскурсия по вкусуПляжный отдых или экскурсия по вкусу
7 день

Пляжный отдых или экскурсия по вкусу

Финальные мгновения для релакса у моря или экскурсионной программы.

Пляжный отдых или экскурсия по вкусуПляжный отдых или экскурсия по вкусу
8 день

Возвращение домой

До полудня будет время для завтрака, сбора чемоданов, покупки сувениров. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
За одного при 2-местном размещении€690
1-местное проживание€890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все групповые трансферы по маршруту
  • 5 массажей ног
Что не входит в цену
  • Билеты в Санью и обратно в ваш город - от €690
  • Индивидуальный трансфер - от €50 за машину
  • Обеды, ужины - от €2 за порцию
  • Спа-программа - зависит от выбранных процедур
  • Экскурсии - от €62
  • 1-местное проживание
  • Страховка - от €70
Место начала и завершения?
Аэропорт Саньи, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 100 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый выезд — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
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что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем поездки для коротких, сильных и ярких авантюр!

Тур входит в следующие категории Саньи

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