Релакс-тур на китайские Гавайи - Хайнань с пляжным отдыхом и массажем ног
Отпуск в Санье с проживанием в отеле 4*, а также процедурами и экскурсиям на выбор
Хайнань встретит тёплым дыханием тропиков: воздух здесь напоён ароматами цветов, белоснежный песок кажется почти невесомым, а волны убаюкивают.
Мы забронировали для вас отель 4* в центре Саньи — с уютными номерами, читать дальшеуменьшить
сытными завтраками и бассейном.
Можно целыми днями нежиться на шезлонге под пальмами, а вечерами ходить на традиционный массаж ступней — ритмичные движения мастера вернут ногам лёгкость.
Если захочется больше расслабления, дополните отпуск релакс‑программой: деликатными косметологическими процедурами, сеансами иглотерапии или оздоровительными ритуалами, в которых вековые традиции Китая сочетаются с заботой о теле.
Или изучите остров — посетите буддийский парк «Наньшань», тропический сад «Ялонг Бэй», пещеру Лоби, аквариум и другие достопримечательности. Выбирайте свой ритм и график — пусть отпуск будет именно таким, о каком вы мечтали.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
1 день
Добро пожаловать на Хайнань
Встретим вас у аэропорта и доставим в современный отель в сердце Саньи. Вечером прогуляемся по ближайшему району.
2 день
Пляжный отдых или программа на выбор
Впереди — целая неделя, чтобы вдоволь насладиться белоснежными пляжами с мягким песком и чистым морем. У вас будет запас времени, чтобы позагорать и погулять по побережью, а также расслабиться на массаже ног — в стоимость включены 5 сеансов, которые вы можете посетить в любой день. Также рекомендуем дополнить отпуск оздоровительными и косметологическими процедурами, иглотерапией.
3 день
Пляжный отдых или программа на выбор
Ещё один день для релакса и заботы о себе: доступны разнообразные программы для тела.
4 день
Пляжный отдых или программа на выбор
Погрузитесь в мир гармонии — подберите процедуры, которые подарят энергию, молодость и внутреннее равновесие.
5 день
Пляжный отдых или экскурсия по вкусу
Рекомендуем дополнить расслабленный и оздоровительный отдых экскурсиями. На Хайнане доступны: тематический буддийский парк «Наньшань» со статуями; аквариум с интерактивными программами и шоу; парк экзотических птиц и бабочек; тропический сад «Ялонг Бэй» с редкими растениями и водопадами; пещера Лоби, где археологи нашли много интересных артефактов; остров Феникс — рай для ценителей водного спорта.
6 день
Пляжный отдых или экскурсия по вкусу
Вы можете провести день на побережье или подобрать интересную поездку.
7 день
Пляжный отдых или экскурсия по вкусу
Финальные мгновения для релакса у моря или экскурсионной программы.
8 день
Возвращение домой
До полудня будет время для завтрака, сбора чемоданов, покупки сувениров. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
€690
1-местное проживание
€890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все групповые трансферы по маршруту
5 массажей ног
Что не входит в цену
Билеты в Санью и обратно в ваш город - от €690
Индивидуальный трансфер - от €50 за машину
Обеды, ужины - от €2 за порцию
Спа-программа - зависит от выбранных процедур
Экскурсии - от €62
1-местное проживание
Страховка - от €70
Место начала и завершения?
Аэропорт Саньи, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 100 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый выезд — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем, читать дальшеуменьшить
что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем поездки для коротких, сильных и ярких авантюр!
Тур входит в следующие категории Саньи
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