Полезная информация о Шанхае
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Шанхай
Популярные экскурсии в Шанхае
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42.5
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Без сомнения, Shanghai Circus World – это главный цирк Поднебесной. Он расположен в районе Zhabei, напротив одноименного стадиона и парка Guangzhong. ...
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32.5
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15 отзывов
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