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Полезная информация о Шанхае

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Местное время в Шанхае
02:1031
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаШанхай
По-английскиShanghai
Столица регионаШанхай является столицей региона
Население города22 315 474 чел.
АэропортыПудун PVG, Хунцяо SHA
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота12 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Шанхае

Билеты в цирк Shanghai Circus World
Билеты в цирк Shanghai Circus World
$
42.5
за чел.
Без сомнения, Shanghai Circus World – это главный цирк Поднебесной. Он расположен в районе Zhabei, напротив одноименного стадиона и парка Guangzhong. ...
Билеты в Huxi Grand Theatre
Билеты в Huxi Grand Theatre
$
32.5
за чел.
Билеты в Shanghai Centre Theatre
Билеты в Shanghai Centre Theatre
$
32.5
за чел.
Трансфер в/из аэропорт Хунцяо и Пудон
Трансфер в/из аэропорт Хунцяо и Пудон
$
85
за чел.
Весь Шанхай за один день
Весь Шанхай за один день
4.8
15 отзывов
$
275
за чел.
Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»
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