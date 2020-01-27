3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть, услышать и почувствовать знаменитый китайский город на обзорной экскурсии

Алексей
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Алексей – представитель гидов
Я покажу исторический и современный Шанхай, живописные сады и колоритные рынки, даосский храм и небоскребы.

Помогу разобраться в самобытных китайских традициях и особенностях местной культуры и сделаю все, чтобы Шанхай запомнился вам надолго!
$248 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Все краски Шанхая
Все краски Шанхая

Что вас ожидает

Шанхай сквозь века
Гуляя по узким улочкам Старого города, вы ощутите дыхание прошлых столетий. А расположенный в его сердце сад Радости покорит вас не только многовековой историей, но и богатством, красотой и умиротворением древней Азии. Я расскажу, кто, когда и с какой целью создал это чудесное место. Кроме того, вы зажжете благовония в даосском храме бога Города, рассмотрите причудливые крыши пагод и заглянете на местный рынок с шелком, чаем, жемчугом, сувенирами и едой.

Шанхай сегодня
На набережной Бунд перед вами предстанет совсем другой Шанхай — «китайский Нью-Йорк», амбициозный, современный и величественный. Далее паром через реку Хуанпу приведет вас в еще один «мир будущего» — район Пудун. Вы услышите, как из небольшой рыбацкой деревушки он превратился за 20 лет в настоящий мегаполис, подниметесь на одно из высочайших зданий мира, рассмотрите знаменитую башню «Жемчужина Востока» и проникнетесь духом XXI века.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: сад Радости — 6$, храм бога Города — 3$, смотровая площадка на башне Shanghai Tower — 25$
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В конце экскурсии вас ждет подарок-сувенир
  • По желанию, экскурсию можно провести на автомобиле. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
Все краски Шанхая
Все краски Шанхая
Все краски Шанхая
Все краски Шанхая
Все краски Шанхая
Все краски Шанхая
Все краски Шанхая
Все краски Шанхая
Все краски Шанхая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, я живу в Китае 5 лет, закончил Шанхайский университет и говорю на китайском. Любовь к истории и общению с людьми, а также хорошее знание Шанхая и окрестностей позволили мне стать профессиональным гидом-переводчиком. Работаю с командой гидов-единомышленников: мы проводим экскурсии с энтузиазмом и хорошим настроением. До скорой встречи, друзья!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
Гид подошел ответственно к добавлению пунктов в экскурсионной программе. Подбор комфортного транспорта, встреча в аэропорту. Город интересный и многогранный, что обеспечит Алексею рост как экскурсовода.
29 декабря 2019
Очень здорово! Алексей доступно и легко рассказывает как об истории Шанхая, так и о современных особенностях китайской культуры. Время пролетело незаметно. Крайне рекомендую для всех, кто хочет быстро и полноценно посмотреть всё самое интересное в городе.
20 ноября 2019
Мы прекрасно провели время с Алексеем! Увидели и узнали много нового и интересного! Алексей был очень внимательным и ответил на все наши вопросы и запросы, и гибко реагировал на все наши пожелания! Если хотите узнать о жизни в Китае из первых рук, познакомиться с экзотическими обычаями и увидеть скрытые от посторонних глаз жемчужины китайской архитектуры- выбирайте Алексея! Не пожалеете!

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