3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Шанхай сквозь века

Гуляя по узким улочкам Старого города, вы ощутите дыхание прошлых столетий. А расположенный в его сердце сад Радости покорит вас не только многовековой историей, но и богатством, красотой и умиротворением древней Азии. Я расскажу, кто, когда и с какой целью создал это чудесное место. Кроме того, вы зажжете благовония в даосском храме бога Города, рассмотрите причудливые крыши пагод и заглянете на местный рынок с шелком, чаем, жемчугом, сувенирами и едой.

Шанхай сегодня

На набережной Бунд перед вами предстанет совсем другой Шанхай — «китайский Нью-Йорк», амбициозный, современный и величественный. Далее паром через реку Хуанпу приведет вас в еще один «мир будущего» — район Пудун. Вы услышите, как из небольшой рыбацкой деревушки он превратился за 20 лет в настоящий мегаполис, подниметесь на одно из высочайших зданий мира, рассмотрите знаменитую башню «Жемчужина Востока» и проникнетесь духом XXI века.