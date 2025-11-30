1 день

Прилет, чайный сад и Шанхай с высоты

Прилетаем в Шанхай — мегаполис света, контрастов и будущего. Заселяемся в отель, немного отдыхаем — и сразу в путь навстречу первым впечатлениям.

Первым делом отправляемся в знаменитые Сады Юйюань — это настоящий оазис тишины в самом центре города. Каменные мостики, карпы в пруду, драконы на крышах — здесь старый Китай оживает прямо на глазах.

Вечером — ужин в ресторане с панорамным видом. Шанхай рассыпается под ногами тысячами огней, и этот момент хочется растянуть навсегда.

После — неспешная прогулка по знаменитой набережной Бунд. Слева — изящные здания начала Xx века, справа — сверкающий Пудун с башнями будущего. Это первое свидание с Шанхаем — и оно незабываемо.

