Описание тура
Этот тур — не просто поездка, а настоящее приключение, которое подарит вам новых друзей, незабываемые эмоции и ошеломляющие пейзажи! Мы окунемся в ритм мегаполиса будущего, ощутим атмосферу старого Китая и отправимся в сказочный мир Чжанцзяцзе, где парящие скалы вдохновили создателей фильма Аватар. Будет много эмоций, красоты, драйва и крутых знакомств. Готовы? Поехали!
Программа тура по дням
Прилет, чайный сад и Шанхай с высоты
Прилетаем в Шанхай — мегаполис света, контрастов и будущего. Заселяемся в отель, немного отдыхаем — и сразу в путь навстречу первым впечатлениям.
Первым делом отправляемся в знаменитые Сады Юйюань — это настоящий оазис тишины в самом центре города. Каменные мостики, карпы в пруду, драконы на крышах — здесь старый Китай оживает прямо на глазах.
Вечером — ужин в ресторане с панорамным видом. Шанхай рассыпается под ногами тысячами огней, и этот момент хочется растянуть навсегда.
После — неспешная прогулка по знаменитой набережной Бунд. Слева — изящные здания начала Xx века, справа — сверкающий Пудун с башнями будущего. Это первое свидание с Шанхаем — и оно незабываемо.
Старый Чибао, чайная церемония и огни мегаполиса
Сегодня едем в Чибао — старинный город, где будто остановилось время. Узкие улочки, деревянные дома, красные фонари и тишина, которую нарушают только шаги на мостовых плитах.
Участвуем в настоящей китайской чайной церемонии — узнаем тонкости древнего ритуала и вкусим ароматы, скрытые в каждом глотке.
После — обед с традиционными блюдами. Простая, душевная и удивительно вкусная еда в китайском стиле, без фальши.
Возвращаемся в центр Шанхая и поднимаемся на легендарную телебашню Жемчужина Востока. С высоты 468 метров город кажется планетой будущего.
А на десерт — вечерний круиз по реке Хуанпу. Легкий ветер, музыка, и Шанхай сияет как драгоценность — город, в который невозможно не влюбиться.
В сердце природы - Чжанцзяцзе и стеклянный мост
Ранний перелёт из Шанхая — и мы приземляемся в сказочный регион Чжанцзяцзе, где каждый шаг как кадр из фильма.
Первое приключение — знаменитый стеклянный мост на высоте 300 метров! Прозрачное стекло под ногами, ветер в лицо и горы под вами — адреналин и восторг в чистом виде.
Заселение в уютный отель. Немного отдыхаем, делимся впечатлениями.
Вечером — ужин с блюдами провинции Хунань. Пикантно, ароматно и очень вкусно — местная кухня покоряет с первого кусочка.
Горы Аватара Национальный парк Чжанцзяцзе
Сегодня Тот Самый День! Мы едем в парк Чжанцзяцзе — место, вдохновившее Джеймса Кэмерона на создание ландшафтов Пандоры.
Поднимаемся на Лифте Ста Драконов — почти 330 метров вверх за пару минут. Вид сверху открывает фантастический мир горных столбов, утопающих в облаках.
Гуляем по тропам среди парящих скал, смотровых площадок и живописных ущелий. Каждый поворот — как заставка к фильму.
Много фото, много вау и много эмоций.
Прогулка в Небо - врата Тяньмэнь
Сегодня нас ждёт Тяньмэнь — гора Небесные Врата. Добираемся туда по одной из самых длинных канатных дорог в мире — и весь город остаётся далеко внизу.
Нас ждёт легендарная дорога из 99 поворотов, лестница из 999 ступеней и сама арка Небесные Врата — место, где небо встречается с землёй.
Почувствуем себя ближе к облакам, вдохнём чистейший воздух и насладимся моментом.
Завершаем наше путешествие обедом и возвращаемся в Шанхай с сердцем, полным невероятных впечатлений.
Французская концессия, шопинг и Диснейленд
Мы неспешно прогуляемся по Французской концессии уютные улицы, роскошные особняки и тень старых платанов.
Зайдем в одно из культовых кафе, чтобы насладиться атмосферой.
После свободное время для шопинга: от дизайнерских бутиков до сувениров.
А для желающих поездка в Шанхайский Диснейленд! (по желанию).
Вечером нас ждёт прощальный ужин с видом на город.
Возвращение домой
Завтрак, трансфер в аэропорт и вылет домой. Мы прощаемся, но эмоции, знакомства и приключения останутся с нами навсегда!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Что включено
- Все трансферы по маршруту на комфортабельном транспорте
- Перелеты Шанхай Чжанцзяцзе, Чжанцзяцзе Шанхай
- Проезд на канатных дорогах в национальном парке Чжанцзяцзе
- Билеты на Лифт Ста Драконов
- Проживание в отелях 4 (рейтинг 8+ на Booking) в Шанхае и Чжанцзяцзе
- Приветственный ужин в ресторане Шанхая
- Обеды и ужины по программе, включая национальные блюда в каждом регионе: 1 день - приветственный ужин, 2 день - завтрак и обед, 3 день - завтрак и ужин, 4 день - завтрак, 5 день - завтрак и обед, 6 день - завтрак и ужин, 7 день - завтрак
- Прощальный ужин в Шанхае
- Гиды на всех экскурсиях (русскоязычные)
- Прогулка по Бунду и Нанкинлу
- Подъем на телебашню Жемчужина Востока
- Экскурсия в Старый город и Сад Юйюань
- Круиз по реке Хуанпу
- Национальный парк Чжанцзяцзе (2 дня): горы Улиньюань, канатная дорога Дорога в небеса
- Лифт Ста Драконов, Стеклянный мост
- Гранд-Каньон Чжанцзяцзе
- Прогулка по Французской концессии
- Свободное время для шопинга
- Возможность поездки в Шанхайский Диснейленд (по желанию, оплачивается отдельно)
- Медицинская страховка на весь период путешествия
- Помощь в оформлении визы
- Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
- Помощь в подборе авиабилетов до Шанхая и обратно
Что не входит в цену
- Авиаперелеты из России до места встречи и обратно
- Обеды и ужины (которые не входят в тур)
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную оплату
О чём нужно знать до поездки
Мы оставляем за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную либо более высокого класса)