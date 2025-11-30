Мои заказы

Шанхай и горы Аватара

Этот тур - не просто поездка, а настоящее приключение
Описание тура

Этот тур — не просто поездка, а настоящее приключение, которое подарит вам новых друзей, незабываемые эмоции и ошеломляющие пейзажи! Мы окунемся в ритм мегаполиса будущего, ощутим атмосферу старого Китая и отправимся в сказочный мир Чжанцзяцзе, где парящие скалы вдохновили создателей фильма Аватар. Будет много эмоций, красоты, драйва и крутых знакомств. Готовы? Поехали!

Программа тура по дням

1 день

Прилет, чайный сад и Шанхай с высоты

Прилетаем в Шанхай — мегаполис света, контрастов и будущего. Заселяемся в отель, немного отдыхаем — и сразу в путь навстречу первым впечатлениям.

Первым делом отправляемся в знаменитые Сады Юйюань — это настоящий оазис тишины в самом центре города. Каменные мостики, карпы в пруду, драконы на крышах — здесь старый Китай оживает прямо на глазах.

Вечером — ужин в ресторане с панорамным видом. Шанхай рассыпается под ногами тысячами огней, и этот момент хочется растянуть навсегда.

После — неспешная прогулка по знаменитой набережной Бунд. Слева — изящные здания начала Xx века, справа — сверкающий Пудун с башнями будущего. Это первое свидание с Шанхаем — и оно незабываемо.

Прилет, чайный сад и Шанхай с высотыПрилет, чайный сад и Шанхай с высотыПрилет, чайный сад и Шанхай с высоты
2 день

Старый Чибао, чайная церемония и огни мегаполиса

Сегодня едем в Чибао — старинный город, где будто остановилось время. Узкие улочки, деревянные дома, красные фонари и тишина, которую нарушают только шаги на мостовых плитах.

Участвуем в настоящей китайской чайной церемонии — узнаем тонкости древнего ритуала и вкусим ароматы, скрытые в каждом глотке.

После — обед с традиционными блюдами. Простая, душевная и удивительно вкусная еда в китайском стиле, без фальши.

Возвращаемся в центр Шанхая и поднимаемся на легендарную телебашню Жемчужина Востока. С высоты 468 метров город кажется планетой будущего.

А на десерт — вечерний круиз по реке Хуанпу. Легкий ветер, музыка, и Шанхай сияет как драгоценность — город, в который невозможно не влюбиться.

Старый Чибао, чайная церемония и огни мегаполисаСтарый Чибао, чайная церемония и огни мегаполисаСтарый Чибао, чайная церемония и огни мегаполиса
3 день

В сердце природы - Чжанцзяцзе и стеклянный мост

Ранний перелёт из Шанхая — и мы приземляемся в сказочный регион Чжанцзяцзе, где каждый шаг как кадр из фильма.

Первое приключение — знаменитый стеклянный мост на высоте 300 метров! Прозрачное стекло под ногами, ветер в лицо и горы под вами — адреналин и восторг в чистом виде.

Заселение в уютный отель. Немного отдыхаем, делимся впечатлениями.

Вечером — ужин с блюдами провинции Хунань. Пикантно, ароматно и очень вкусно — местная кухня покоряет с первого кусочка.

В сердце природы - Чжанцзяцзе и стеклянный мостВ сердце природы - Чжанцзяцзе и стеклянный мост
4 день

Горы Аватара Национальный парк Чжанцзяцзе

Сегодня Тот Самый День! Мы едем в парк Чжанцзяцзе — место, вдохновившее Джеймса Кэмерона на создание ландшафтов Пандоры.

Поднимаемся на Лифте Ста Драконов — почти 330 метров вверх за пару минут. Вид сверху открывает фантастический мир горных столбов, утопающих в облаках.

Гуляем по тропам среди парящих скал, смотровых площадок и живописных ущелий. Каждый поворот — как заставка к фильму.

Много фото, много вау и много эмоций.

Горы Аватара Национальный парк ЧжанцзяцзеГоры Аватара Национальный парк ЧжанцзяцзеГоры Аватара Национальный парк Чжанцзяцзе
5 день

Прогулка в Небо - врата Тяньмэнь

Сегодня нас ждёт Тяньмэнь — гора Небесные Врата. Добираемся туда по одной из самых длинных канатных дорог в мире — и весь город остаётся далеко внизу.

Нас ждёт легендарная дорога из 99 поворотов, лестница из 999 ступеней и сама арка Небесные Врата — место, где небо встречается с землёй.

Почувствуем себя ближе к облакам, вдохнём чистейший воздух и насладимся моментом.

Завершаем наше путешествие обедом и возвращаемся в Шанхай с сердцем, полным невероятных впечатлений.

Прогулка в Небо - врата ТяньмэньПрогулка в Небо - врата ТяньмэньПрогулка в Небо - врата Тяньмэнь
6 день

Французская концессия, шопинг и Диснейленд

Мы неспешно прогуляемся по Французской концессии уютные улицы, роскошные особняки и тень старых платанов.

Зайдем в одно из культовых кафе, чтобы насладиться атмосферой.

После свободное время для шопинга: от дизайнерских бутиков до сувениров.

А для желающих поездка в Шанхайский Диснейленд! (по желанию).

Вечером нас ждёт прощальный ужин с видом на город.

Французская концессия, шопинг и ДиснейлендФранцузская концессия, шопинг и ДиснейлендФранцузская концессия, шопинг и Диснейленд
7 день

Возвращение домой

Завтрак, трансфер в аэропорт и вылет домой. Мы прощаемся, но эмоции, знакомства и приключения останутся с нами навсегда!

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домой
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту на комфортабельном транспорте
  • Перелеты Шанхай Чжанцзяцзе, Чжанцзяцзе Шанхай
  • Проезд на канатных дорогах в национальном парке Чжанцзяцзе
  • Билеты на Лифт Ста Драконов
  • Проживание в отелях 4 (рейтинг 8+ на Booking) в Шанхае и Чжанцзяцзе
  • Приветственный ужин в ресторане Шанхая
  • Обеды и ужины по программе, включая национальные блюда в каждом регионе: 1 день - приветственный ужин, 2 день - завтрак и обед, 3 день - завтрак и ужин, 4 день - завтрак, 5 день - завтрак и обед, 6 день - завтрак и ужин, 7 день - завтрак
  • Прощальный ужин в Шанхае
  • Гиды на всех экскурсиях (русскоязычные)
  • Прогулка по Бунду и Нанкинлу
  • Подъем на телебашню Жемчужина Востока
  • Экскурсия в Старый город и Сад Юйюань
  • Круиз по реке Хуанпу
  • Национальный парк Чжанцзяцзе (2 дня): горы Улиньюань, канатная дорога Дорога в небеса
  • Лифт Ста Драконов, Стеклянный мост
  • Гранд-Каньон Чжанцзяцзе
  • Прогулка по Французской концессии
  • Свободное время для шопинга
  • Возможность поездки в Шанхайский Диснейленд (по желанию, оплачивается отдельно)
  • Медицинская страховка на весь период путешествия
  • Помощь в оформлении визы
  • Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
  • Помощь в подборе авиабилетов до Шанхая и обратно
Что не входит в цену
  • Авиаперелеты из России до места встречи и обратно
  • Обеды и ужины (которые не входят в тур)
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную оплату
О чём нужно знать до поездки

Мы оставляем за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную либо более высокого класса)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лидия
Лидия — Тревел-эксперт
Профессионально организую путешествия, в которых всё продумано до мелочей. Более 10 лет помогаю людям открывать мир, создавая надёжные и вдохновляющие туры.

Тур входит в следующие категории Шанхая

