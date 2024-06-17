Найдено 4 тура в категории « Природа и пейзажи » в Шанхае на русском языке, цены от $365. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 8 дней В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин Сравнить три города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены Начало: аэропорт Шанхая, первая половина дня «Заглянем в удивительно спокойный уголок шумного мегаполиса — классический сад Юйюань» $ 2 400 за человека 🚗 На машине 🛶 На гондоле Авторский тур 2 дня Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д... «Я расскажу вам трогательную историю создания этого места, а вы полюбуетесь изысканной архитектурой, гармонично вписанной в живописный природный пейзаж» $ 365 за человека 🚗 На машине Авторский тур 2 дня К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле Начало: г. Шанхай, место по договорённости, 07:00 «Отправимся к уникальной горной гряде, являющейся природной жемчужиной республики, где прогуляемся среди скал, утопающих в облаках, и полюбуемся пиками Лотоса и Небесной Столицы» $ 480 за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 13 дней Необыкновенный Китай: тур по горным паркам и заповедникам Увидеть парящие скалы из "Аватара", подняться к "Небесным вратам" и понаблюдать за пандами Начало: аэропорт Шанхая, время зависит от вашего рейса «Отправляемся любоваться природными чудесами Китая — фантастическими национальными парками» $ 2 250 за человека Все туры Шанхая

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Природа и пейзажи»

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