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Авторский тур
8 дней
В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
Сравнить три города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены
Начало: аэропорт Шанхая, первая половина дня
«Заглянем в удивительно спокойный уголок шумного мегаполиса — классический сад Юйюань»
17 июня в 10:00
$2 400 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
«Я расскажу вам трогательную историю создания этого места, а вы полюбуетесь изысканной архитектурой, гармонично вписанной в живописный природный пейзаж»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$365 за человека
Авторский тур
2 дня
К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле
Начало: г. Шанхай, место по договорённости, 07:00
«Отправимся к уникальной горной гряде, являющейся природной жемчужиной республики, где прогуляемся среди скал, утопающих в облаках, и полюбуемся пиками Лотоса и Небесной Столицы»
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$480 за человека
Авторский тур
13 дней
Необыкновенный Китай: тур по горным паркам и заповедникам
Увидеть парящие скалы из "Аватара", подняться к "Небесным вратам" и понаблюдать за пандами
Начало: аэропорт Шанхая, время зависит от вашего рейса
«Отправляемся любоваться природными чудесами Китая — фантастическими национальными парками»
19 окт в 10:00
$2 250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Природа и пейзажи»
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