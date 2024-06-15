Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо

Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Я познакомлю вас с достопримечательностями Шанхая. Мы прогуляемся по району Пудун и саду, название которого переводится, как «сад радости».

Вы полюбуетесь потрясающими панорамами с высоты необычной телебашни, а в историческом музее
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познакомитесь с бытом китайского народа.

Посмотрим на соседство современных зданий и построек колониальной эпохи на набережной Вайтань, совершим круиз по вечерней реке. А во второй день вас ждёт старинный пригород на воде, где царят тишина, умиротворение и покой.

Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Не включено в стоимость. Мы можем помочь вам выгодно забронировать отель.

Питание. Не входит в стоимость, за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.

Программа тура по дням

1 день

Сад Юйюань, набережная Вайтань, телебашня «Жемчужина Востока», речной круиз

Встречаемся и отправляемся на экскурсию в сад Юйюань, название которого переводится как «сад радости» или «сад неторопливого отдыха». Это один из красивейших парковых комплексов страны, расположенный в старой части города. Я расскажу вам трогательную историю создания этого места, а вы полюбуетесь изысканной архитектурой, гармонично вписанной в живописный природный пейзаж. Посмотрите на павильоны и внутренние дворики, полы которых вымощены камнем и украшены мозаикой. Увидим скалу из нефрита причудливой формы, которая словно пропускает свет, найденную, по легенде, около тысячи лет назад.

Затем прогуляемся по набережной Вайтань — настоящему кусочку Европы в сердце Китая — в этом районе современные офисные здания соседствуют со старинными постройками. Поднимемся на пятую в мире по высоте телебашню «Жемчужина Востока» необычного дизайна, откуда открываются впечатляющие панорамы Шанхая, района Новый Пудун и набережной. Пройдёмся по её прозрачному полу и заглянем в Музей истории Шанхая на первом этаже.

Вечером вас ждёт круиз по реке Хуанпу, во время которого вы насладитесь видами вечернего Шанхая с воды, рассмотрите мосты и знаменитые строения колониальной эпохи.

Сад Юйюань, набережная Вайтань, телебашня «Жемчужина Востока», речной круизСад Юйюань, набережная Вайтань, телебашня «Жемчужина Востока», речной круизСад Юйюань, набережная Вайтань, телебашня «Жемчужина Востока», речной круизСад Юйюань, набережная Вайтань, телебашня «Жемчужина Востока», речной круизСад Юйюань, набережная Вайтань, телебашня «Жемчужина Востока», речной круизСад Юйюань, набережная Вайтань, телебашня «Жемчужина Востока», речной круизСад Юйюань, набережная Вайтань, телебашня «Жемчужина Востока», речной круиз
2 день

Деревня Чжуцзяцзяо

Сегодня отправимся на окраину города, в деревню Чжуцзяцзяо, которую часто называют шанхайской Венецией. Здесь домики с черепичными крышами располагаются вдоль живописных каналов, а пейзажи напоминают иллюстрации из старых китайских книг. История поселения насчитывает более 1500 лет, а само оно выглядит очень романтично и дарит ощущение спокойствия и умиротворения.

Мы погуляем по уютному старинному саду Кэчжи, где царит тишина, и павильоны с изогнутыми краями крыш выглядывают из пышной растительности. Посмотрим на самое высокое местное здание — 5-этажную Лунную башню. В завершение покатаемся на вёсельной гондоле: полюбуемся древней архитектурой с воды, рассмотрим мосты, большинство из которых каменные, но есть и один деревянный. Затем вернёмся в город.

Деревня ЧжуцзяцзяоДеревня ЧжуцзяцзяоДеревня ЧжуцзяцзяоДеревня Чжуцзяцзяо

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$365
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на автомобиле (5-18-местные) и экскурсии по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до города Шанхай и обратно
  • Проживание - около 600 юаней в сутки
  • Питание
  • Входные билеты:
  • В сад Юйюань - 40 юаней с человека
  • На телебашни «Жемчужина Востока» - 199 юаней с человека
  • На вечерний круиз - 150 юаней с человека
  • На Чжузязяо - 80 юаней с человека
  • На судно на вёслах (на 6 человек) - 300 юаней
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты и для большего количества человек - уточняйте в переписке заранее. Просьба бронировать тур не менее, чем за 2 дня до его начала
  • Стоимость тура указана за группу из 2 человек и зависит от количества участников
  • При группе из 10 и более человек цена составит 105 $ с человека. При группе из 9 человек цена составит 114 $ с человека. При 8 участниках - 124 $ с человека. При группе из 7 человек цена составит 137 $ с человека. При 6 участниках - 155 $ с человека. При 5 участниках - 179 $ с человека. При 4 участниках - 198 $ с человека. При 3 участниках - 253 $ с человека. При индивидуальном проведении - 699 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по договорённости, утро
Завершение: Шанхай, у вашего отеля или другом месте по договорённости, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Шанхая

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажиЦветы и сады

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