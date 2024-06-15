Вы полюбуетесь потрясающими панорамами с высоты необычной телебашни, а в историческом музее
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. Не включено в стоимость. Мы можем помочь вам выгодно забронировать отель.
Питание. Не входит в стоимость, за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.
Программа тура по дням
Сад Юйюань, набережная Вайтань, телебашня «Жемчужина Востока», речной круиз
Встречаемся и отправляемся на экскурсию в сад Юйюань, название которого переводится как «сад радости» или «сад неторопливого отдыха». Это один из красивейших парковых комплексов страны, расположенный в старой части города. Я расскажу вам трогательную историю создания этого места, а вы полюбуетесь изысканной архитектурой, гармонично вписанной в живописный природный пейзаж. Посмотрите на павильоны и внутренние дворики, полы которых вымощены камнем и украшены мозаикой. Увидим скалу из нефрита причудливой формы, которая словно пропускает свет, найденную, по легенде, около тысячи лет назад.
Затем прогуляемся по набережной Вайтань — настоящему кусочку Европы в сердце Китая — в этом районе современные офисные здания соседствуют со старинными постройками. Поднимемся на пятую в мире по высоте телебашню «Жемчужина Востока» необычного дизайна, откуда открываются впечатляющие панорамы Шанхая, района Новый Пудун и набережной. Пройдёмся по её прозрачному полу и заглянем в Музей истории Шанхая на первом этаже.
Вечером вас ждёт круиз по реке Хуанпу, во время которого вы насладитесь видами вечернего Шанхая с воды, рассмотрите мосты и знаменитые строения колониальной эпохи.
Деревня Чжуцзяцзяо
Сегодня отправимся на окраину города, в деревню Чжуцзяцзяо, которую часто называют шанхайской Венецией. Здесь домики с черепичными крышами располагаются вдоль живописных каналов, а пейзажи напоминают иллюстрации из старых китайских книг. История поселения насчитывает более 1500 лет, а само оно выглядит очень романтично и дарит ощущение спокойствия и умиротворения.
Мы погуляем по уютному старинному саду Кэчжи, где царит тишина, и павильоны с изогнутыми краями крыш выглядывают из пышной растительности. Посмотрим на самое высокое местное здание — 5-этажную Лунную башню. В завершение покатаемся на вёсельной гондоле: полюбуемся древней архитектурой с воды, рассмотрим мосты, большинство из которых каменные, но есть и один деревянный. Затем вернёмся в город.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$365
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на автомобиле (5-18-местные) и экскурсии по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до города Шанхай и обратно
- Проживание - около 600 юаней в сутки
- Питание
- Входные билеты:
- В сад Юйюань - 40 юаней с человека
- На телебашни «Жемчужина Востока» - 199 юаней с человека
- На вечерний круиз - 150 юаней с человека
- На Чжузязяо - 80 юаней с человека
- На судно на вёслах (на 6 человек) - 300 юаней
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты и для большего количества человек - уточняйте в переписке заранее. Просьба бронировать тур не менее, чем за 2 дня до его начала
- Стоимость тура указана за группу из 2 человек и зависит от количества участников
- При группе из 10 и более человек цена составит 105 $ с человека. При группе из 9 человек цена составит 114 $ с человека. При 8 участниках - 124 $ с человека. При группе из 7 человек цена составит 137 $ с человека. При 6 участниках - 155 $ с человека. При 5 участниках - 179 $ с человека. При 4 участниках - 198 $ с человека. При 3 участниках - 253 $ с человека. При индивидуальном проведении - 699 $