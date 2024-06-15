Встречаемся и отправляемся на экскурсию в сад Юйюань, название которого переводится как «сад радости» или «сад неторопливого отдыха». Это один из красивейших парковых комплексов страны, расположенный в старой части города. Я расскажу вам трогательную историю создания этого места, а вы полюбуетесь изысканной архитектурой, гармонично вписанной в живописный природный пейзаж. Посмотрите на павильоны и внутренние дворики, полы которых вымощены камнем и украшены мозаикой. Увидим скалу из нефрита причудливой формы, которая словно пропускает свет, найденную, по легенде, около тысячи лет назад.

Затем прогуляемся по набережной Вайтань — настоящему кусочку Европы в сердце Китая — в этом районе современные офисные здания соседствуют со старинными постройками. Поднимемся на пятую в мире по высоте телебашню «Жемчужина Востока» необычного дизайна, откуда открываются впечатляющие панорамы Шанхая, района Новый Пудун и набережной. Пройдёмся по её прозрачному полу и заглянем в Музей истории Шанхая на первом этаже.

Вечером вас ждёт круиз по реке Хуанпу, во время которого вы насладитесь видами вечернего Шанхая с воды, рассмотрите мосты и знаменитые строения колониальной эпохи.