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гид Ася. Весёлая, активная, с чувством юмора, хорошо говорит на русском яз. Старалась нашу поездку сделать максимально комфортной. Поезд домчал нас до Хуаншаня очень быстро. Подъем занял около трех часов, везде надёжные каменные ступени. К вечеру дошагали до отеля. Очень приличный с хорошим обслуживанием и удачной локаций. На следующий день немного пешком, потом спуск на фуникулере и заезд в деревню с аутентичными улочкам и домами. Нам все понравилось. Рекомендуем для любителей активных пеших путешествий.