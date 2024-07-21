Туры к горам Шанхая

Найдено 3 тура в категории «Горы» в Шанхае на русском языке, цены от $500. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
На машине
1 отзыв
2 дня
К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле
Начало: Г. Шанхай, место по договорённости, 07:00
«В 4-звёздочном отеле Huangshan Xihai Hotel в горах в 1-2-3-местных номерах со всеми удобствами (building B)»
21 фев в 08:00
22 фев в 08:00
$500 за человека
Весенний Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора
8 дней
Весенний Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора
Прокатиться на лодке по китайской Венеции, пособирать чайный лист и узнать о местных традициях
Начало: Шанхай, аэропорт Пудун (PVG), 11:00
«Вы прогуляетесь по головокружительным склонам Жёлтых гор Хуашань, которые часто окутывает туман, создающий иллюзию облаков»
6 апр в 11:00
$1990 за человека
Программа-максимум в Китае: древние святыни, уникальная природа и колоритные города
16 дней
Программа-максимум в Китае: древние святыни, уникальная природа и колоритные города
Увидеть Цветные горы, понаблюдать за «морем облаков» и исследовать сады Сучжоу
Начало: Аэропорт Шанхая, до 12:00
«Это активный маршрут, на котором нам предстоит много ходить пешком, как по городу, так и в горах»
24 мая в 10:00
$2590 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    21 июля 2024
    К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
    Действительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физ. нагрузку одновременно. Нас сопровождала
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    гид Ася. Весёлая, активная, с чувством юмора, хорошо говорит на русском яз. Старалась нашу поездку сделать максимально комфортной. Поезд домчал нас до Хуаншаня очень быстро. Подъем занял около трех часов, везде надёжные каменные ступени. К вечеру дошагали до отеля. Очень приличный с хорошим обслуживанием и удачной локаций. На следующий день немного пешком, потом спуск на фуникулере и заезд в деревню с аутентичными улочкам и домами. Нам все понравилось. Рекомендуем для любителей активных пеших путешествий.

    Действительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физ

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Горы»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
  2. Весенний Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора
  3. Программа-максимум в Китае: древние святыни, уникальная природа и колоритные города
Сколько стоит тур в Шанхае в феврале 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 500 до 2590. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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