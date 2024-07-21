2 дня
К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле
Начало: Г. Шанхай, место по договорённости, 07:00
«В 4-звёздочном отеле Huangshan Xihai Hotel в горах в 1-2-3-местных номерах со всеми удобствами (building B)»
21 фев в 08:00
22 фев в 08:00
$500 за человека
8 дней
Весенний Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора
Прокатиться на лодке по китайской Венеции, пособирать чайный лист и узнать о местных традициях
Начало: Шанхай, аэропорт Пудун (PVG), 11:00
«Вы прогуляетесь по головокружительным склонам Жёлтых гор Хуашань, которые часто окутывает туман, создающий иллюзию облаков»
6 апр в 11:00
$1990 за человека
16 дней
Программа-максимум в Китае: древние святыни, уникальная природа и колоритные города
Увидеть Цветные горы, понаблюдать за «морем облаков» и исследовать сады Сучжоу
Начало: Аэропорт Шанхая, до 12:00
«Это активный маршрут, на котором нам предстоит много ходить пешком, как по городу, так и в горах»
24 мая в 10:00
$2590 за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана21 июля 2024Действительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физ. нагрузку одновременно. Нас сопровождала
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Горы»
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