Мы откроем вам уникальные уголки страны! Вы прогуляетесь по головокружительным склонам Жёлтых гор Хуаншань, которые часто окутывает туман, создающий иллюзию облаков.Побываете в традиционных деревушках и ближе познакомитесь с даосизмом на

священной горе Семи облаков. Мы прокатимся по каналам китайской Венеции и проведём незабываемый день в Ханчжоу, где посетим старинный храм Отдохновения души, поучаствуем в мастер-классе по сбору чая и насладимся вкусом свежезаваренного зелёного напитка. А в Шанхае покатаемся на пароме до района Пудун с современными небоскрёбами и поднимемся на самую высокую смотровую площадку мира в Шанхай Тауэр. Это путешествие подарит невероятные впечатления! Обратите внимание: это тур-разведка, в котором мы совершим первое путешествие по новому маршруту. Поэтому в пути возможны корректировки некоторых деталей программы.

Описание тура

Организационные детали

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Личное снаряжение:

Валюта:

В Шанхае весной теплая погода, до +25… 30 °C на солнце. Для защиты от солнца рекомендуется взять головной убор и солнцезащитный крем. В горных регионах возможны дожди и более прохладная температура (+10… +15 °C). Рекомендуем брать с собой ветровку, флисовую кофту и солнечные очки.Не берите с собой лишние вещи, так как перемещение багажа может потребовать самостоятельных усилий. В Китае запрещено ввозить колющие и режущие предметы (в том числе кухонные ножи), а также лак для волос. Одежда должна быть удобной и подходящей для разнообразных климатических условий: спортивные вещи, головной убор, водонепроницаемая ветровка, флисовая кофта, теплые носки, легкая куртка. Аптечка с личными медикаментами и удобная обувь для прогулок и экскурсий.Китайский юань (CNY). Рекомендуем привезти юани из России, так как обмен валюты в Китае может занять время. Также можно использовать карты Visa и Mastercard (выпущенные иностранными банками), но заранее уточните, поддерживает ли ваш банк карты Union Pay. Купюры старше 2006 года не действительны в Китае.

Детали программы могут быть изменены в зависимости от погоды и других обстоятельств.

Проживание. В 2-местных номерах в 3* отелях.

Возможно 1-местное проживание за дополнительную плату.