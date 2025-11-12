Побываете в традиционных деревушках и ближе познакомитесь с даосизмом на
Описание тура
Организационные детали
С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).В Шанхае весной теплая погода, до +25… 30 °C на солнце. Для защиты от солнца рекомендуется взять головной убор и солнцезащитный крем. В горных регионах возможны дожди и более прохладная температура (+10… +15 °C). Рекомендуем брать с собой ветровку, флисовую кофту и солнечные очки.
Личное снаряжение:Не берите с собой лишние вещи, так как перемещение багажа может потребовать самостоятельных усилий. В Китае запрещено ввозить колющие и режущие предметы (в том числе кухонные ножи), а также лак для волос. Одежда должна быть удобной и подходящей для разнообразных климатических условий: спортивные вещи, головной убор, водонепроницаемая ветровка, флисовая кофта, теплые носки, легкая куртка. Аптечка с личными медикаментами и удобная обувь для прогулок и экскурсий.
Валюта:Китайский юань (CNY). Рекомендуем привезти юани из России, так как обмен валюты в Китае может занять время. Также можно использовать карты Visa и Mastercard (выпущенные иностранными банками), но заранее уточните, поддерживает ли ваш банк карты Union Pay. Купюры старше 2006 года не действительны в Китае.
Детали программы могут быть изменены в зависимости от погоды и других обстоятельств.
Проживание. В 2-местных номерах в 3* отелях.
Возможно 1-местное проживание за дополнительную плату.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в долину Вансянь, прогулка
Встречаемся и отправляемся в долину Вансянь. Путь займёт несколько часов: сначала 2,5 часа на высокоскоростном поезде, затем ещё час на автобусе до самой долины. По прибытии перед нами откроются захватывающие виды на домики с лестницами и крутые склоны, утопающие в зелени и огнях. Прогуляемся по окрестностям, желающие смогут попробовать китайскую кухню. Ночь в гостинице.
Всего за день проедем на авто 120 км, на поезде 300 км, пройдём пешком 1-3 км.
Деревня Хуанлин, переезд к Жёлтым горам
Позавтракав, отправляемся в древнюю деревушку Хуанлин в окружении деревьев и изумрудных террас. Прогуляемся по узким улочкам меж домов с белёными стенами и черепичными крышами. Вы узнаете о местных китайских традициях. Например, о традиции-символе деревни — процессе сушки овощей и трав на открытом воздухе.
После обеда выезжаем в направлении Жёлтых гор. По приезде разместимся в отеле.
Всего за день проедем на авто 260 км, пройдём пешком 3-5 км.
Прогулка в горах Хуаншань
Сегодня вас ждёт прогулка по знаменитым Жёлтым горам, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы пройдём по оборудованным тропам, наслаждаясь живописными видами гранитных вершин и причудливых сосен. Если повезёт, увидим густой туман, создающий иллюзию, будто находишься в облаке.
Всего за день проедем 10 км, пройдём пешком 8-10 км.
Священная гора Семи облаков
С утра отправляемся исследовать священные для последователей даосизма места. Канатная дорога поднимет нас на вершину Циюншань — горы Семи облаков. По пути увидим древние храмы и пагоды на склонах. По прибытии насладимся невероятными панорамами, отыщем образцы каллиграфии на камнях и капища, посвященные местным духам.
После прогулки поедем в Ханчжоу, одну из восьми древних столиц Китая.
Всего за день проедем на авто 300 км, пройдём пешком 6 км.
Пагода Лэйфен, катание на лодке, мастер-класс по сбору чая
Этот день начнём с посещения пагоды Лэйфен, а затем совершим лодочную прогулку по озеру. После побываем в древнем храме Отдохновения души: рассмотрим изображения будд и насладимся запахом благовоний.
Ханчжоу также славится зелёным чаем — мы попробуем свои силы в сборке чайного листа и отведаем свежезаваренный чай. Вечером будет возможность посетить шоу Impression West Lake, созданное известным режиссером Чжаном Имоу (за доплату).
Всего за день проедем на авто 30 км, пройдём пешком 7-9 км.
Прогулка по китайской Венеции, переезд в Шанхай
Утром направляемся в Учжэнь — китайский город на воде, известный как китайская Венеция. Ему уже больше 1300 лет! Мы прокатимся на лодке по водным каналам, насладимся видами старинных домов и небольших мостиков. Затем прогуляемся по улочкам, напоминающим китайские гравюры, увидим ремесленные мастерские и шумные рынки.
После экскурсии поедем обратно в Шанхай. Отдохнув, пройдёмся по европейскому кварталу в центре города, который ещё называют французской концессией.
Всего за день проедем на авто 200 км, пройдём пешком 4-6 км.
Знакомство с Шанхаем
В этот день будем исследовать Шанхай, когда-то бывший портовым городом, а теперь один из самых знаменитых городов страны.
В музее Городского планирования изучим трёхмерный макет Шанхая, по улице Наньцзин Лу дойдём до набережной Банд. На пароме доберёмся до района Пудун с современными небоскрёбами, где ещё 40 лет назад были рисовые поля. Мы поднимемся на высочайшую смотровую площадку мира в Шанхай Тауэр и насладимся панорамой города с высоты.
Всего за день проедем на авто 30 км, пройдём пешком 8 км.
Завершение тура
После завтрака — самостоятельный отъезд в аэропорт. Если у вас останется время до вылета, рекомендуем посетить классический китайский сад Юй Юань с прудами, скалами и традиционными павильонами или съездить в район Фучэнмэнь, который сохранил атмосферу старого Шанхая с традиционными рынками и старинной архитектурой. А ещё здесь находится храм Тайпин, один из старейших в городе.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2360
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Групповой трансфер от аэропорта в 1-й день
- Групповые переезды по программе
- Работа инструктора-проводника
- Услуги местных гидов
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Шанхая и обратно
- Виза и медицинская страховка
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное проживание - $480