Разнообразный Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора

Посетить священные горы и храмы, проплыть по китайской Венеции, собрать чай и узнать о традициях
Мы откроем вам уникальные уголки страны! Вы прогуляетесь по головокружительным склонам Жёлтых гор Хуаншань, которые часто окутывает туман, создающий иллюзию облаков.

Побываете в традиционных деревушках и ближе познакомитесь с даосизмом на
священной горе Семи облаков.

Мы прокатимся по каналам китайской Венеции и проведём незабываемый день в Ханчжоу, где посетим старинный храм Отдохновения души, поучаствуем в мастер-классе по сбору чая и насладимся вкусом свежезаваренного зелёного напитка.

А в Шанхае покатаемся на пароме до района Пудун с современными небоскрёбами и поднимемся на самую высокую смотровую площадку мира в Шанхай Тауэр.

Это путешествие подарит невероятные впечатления! Обратите внимание: это тур-разведка, в котором мы совершим первое путешествие по новому маршруту. Поэтому в пути возможны корректировки некоторых деталей программы.

Ближайшие даты:
3
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

В Шанхае весной теплая погода, до +25… 30 °C на солнце. Для защиты от солнца рекомендуется взять головной убор и солнцезащитный крем. В горных регионах возможны дожди и более прохладная температура (+10… +15 °C). Рекомендуем брать с собой ветровку, флисовую кофту и солнечные очки.

Личное снаряжение:

Не берите с собой лишние вещи, так как перемещение багажа может потребовать самостоятельных усилий. В Китае запрещено ввозить колющие и режущие предметы (в том числе кухонные ножи), а также лак для волос. Одежда должна быть удобной и подходящей для разнообразных климатических условий: спортивные вещи, головной убор, водонепроницаемая ветровка, флисовая кофта, теплые носки, легкая куртка. Аптечка с личными медикаментами и удобная обувь для прогулок и экскурсий.

Валюта:

Китайский юань (CNY). Рекомендуем привезти юани из России, так как обмен валюты в Китае может занять время. Также можно использовать карты Visa и Mastercard (выпущенные иностранными банками), но заранее уточните, поддерживает ли ваш банк карты Union Pay. Купюры старше 2006 года не действительны в Китае.

Детали программы могут быть изменены в зависимости от погоды и других обстоятельств.

Проживание. В 2-местных номерах в 3* отелях.
Возможно 1-местное проживание за дополнительную плату.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в долину Вансянь, прогулка

Встречаемся и отправляемся в долину Вансянь. Путь займёт несколько часов: сначала 2,5 часа на высокоскоростном поезде, затем ещё час на автобусе до самой долины. По прибытии перед нами откроются захватывающие виды на домики с лестницами и крутые склоны, утопающие в зелени и огнях. Прогуляемся по окрестностям, желающие смогут попробовать китайскую кухню. Ночь в гостинице.

Всего за день проедем на авто 120 км, на поезде 300 км, пройдём пешком 1-3 км.

2 день

Деревня Хуанлин, переезд к Жёлтым горам

Позавтракав, отправляемся в древнюю деревушку Хуанлин в окружении деревьев и изумрудных террас. Прогуляемся по узким улочкам меж домов с белёными стенами и черепичными крышами. Вы узнаете о местных китайских традициях. Например, о традиции-символе деревни — процессе сушки овощей и трав на открытом воздухе.

После обеда выезжаем в направлении Жёлтых гор. По приезде разместимся в отеле.

Всего за день проедем на авто 260 км, пройдём пешком 3-5 км.

3 день

Прогулка в горах Хуаншань

Сегодня вас ждёт прогулка по знаменитым Жёлтым горам, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы пройдём по оборудованным тропам, наслаждаясь живописными видами гранитных вершин и причудливых сосен. Если повезёт, увидим густой туман, создающий иллюзию, будто находишься в облаке.

Всего за день проедем 10 км, пройдём пешком 8-10 км.

4 день

Священная гора Семи облаков

С утра отправляемся исследовать священные для последователей даосизма места. Канатная дорога поднимет нас на вершину Циюншань — горы Семи облаков. По пути увидим древние храмы и пагоды на склонах. По прибытии насладимся невероятными панорамами, отыщем образцы каллиграфии на камнях и капища, посвященные местным духам.

После прогулки поедем в Ханчжоу, одну из восьми древних столиц Китая.

Всего за день проедем на авто 300 км, пройдём пешком 6 км.

5 день

Пагода Лэйфен, катание на лодке, мастер-класс по сбору чая

Этот день начнём с посещения пагоды Лэйфен, а затем совершим лодочную прогулку по озеру. После побываем в древнем храме Отдохновения души: рассмотрим изображения будд и насладимся запахом благовоний.

Ханчжоу также славится зелёным чаем — мы попробуем свои силы в сборке чайного листа и отведаем свежезаваренный чай. Вечером будет возможность посетить шоу Impression West Lake, созданное известным режиссером Чжаном Имоу (за доплату).

Всего за день проедем на авто 30 км, пройдём пешком 7-9 км.

6 день

Прогулка по китайской Венеции, переезд в Шанхай

Утром направляемся в Учжэнь — китайский город на воде, известный как китайская Венеция. Ему уже больше 1300 лет! Мы прокатимся на лодке по водным каналам, насладимся видами старинных домов и небольших мостиков. Затем прогуляемся по улочкам, напоминающим китайские гравюры, увидим ремесленные мастерские и шумные рынки.

После экскурсии поедем обратно в Шанхай. Отдохнув, пройдёмся по европейскому кварталу в центре города, который ещё называют французской концессией.

Всего за день проедем на авто 200 км, пройдём пешком 4-6 км.

7 день

Знакомство с Шанхаем

В этот день будем исследовать Шанхай, когда-то бывший портовым городом, а теперь один из самых знаменитых городов страны.

В музее Городского планирования изучим трёхмерный макет Шанхая, по улице Наньцзин Лу дойдём до набережной Банд. На пароме доберёмся до района Пудун с современными небоскрёбами, где ещё 40 лет назад были рисовые поля. Мы поднимемся на высочайшую смотровую площадку мира в Шанхай Тауэр и насладимся панорамой города с высоты.

Всего за день проедем на авто 30 км, пройдём пешком 8 км.

8 день

Завершение тура

После завтрака — самостоятельный отъезд в аэропорт. Если у вас останется время до вылета, рекомендуем посетить классический китайский сад Юй Юань с прудами, скалами и традиционными павильонами или съездить в район Фучэнмэнь, который сохранил атмосферу старого Шанхая с традиционными рынками и старинной архитектурой. А ещё здесь находится храм Тайпин, один из старейших в городе.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2360
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповой трансфер от аэропорта в 1-й день
  • Групповые переезды по программе
  • Работа инструктора-проводника
  • Услуги местных гидов
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Шанхая и обратно
  • Виза и медицинская страховка
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное проживание - $480
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шанхай, аэропорт Пудун (PVG), 10:45
Завершение: Шанхай, первая половина дня. Трансфер в аэропорт не входит в стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Шанхае
Провёл экскурсии для 107 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

