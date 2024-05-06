Авторский тур
8 дней
В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
Сравнить три города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены
аэропорт Шанхая, первая половина дня
6 мая
17 июня
$2 400 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
$365 за человека
Авторский тур
2 дня
К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле
г. Шанхай, место по договорённости, 07:00
7 мая
9 мая
11 мая
14 мая
$480 за человека
Авторский тур
13 дней
Необыкновенный Китай: тур по горным паркам и заповедникам
Увидеть парящие скалы из "Аватара", подняться к "Небесным вратам" и понаблюдать за пандами
аэропорт Шанхая, время зависит от вашего рейса
19 окт
$2 250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю
Самые популярные туры в Шанхае
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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