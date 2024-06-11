Отправимся к уникальной горной гряде, являющейся природной жемчужиной республики, где прогуляемся среди скал, утопающих в
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Для посещения Китая необходима виза.
Проживание. В 4-звёздочном отеле Huangshan Xihai Hotel в горах в 1-2-3-местных номерах со всеми удобствами (building B).
Питание. В стоимость включён завтрак. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Вы сможете попробовать блюда национальной кухни.
Виза. Проконсультируем и поможем оформить.
Программа тура по дням
Выше облаков на священную гору Хуаншань
Рано утром встречаемся в Шанхае. Рекомендуем прилететь заранее, так как в ближайшие два дня вас ждёт насыщенная программа. Заедем за вами в ваш отель и отправимся на ж. -д. вокзал Хунцяо.
В 08:05 выезжаем на скоростном поезде в сторону горной гряды Хуаншань. В пути 3 часа 25 минут.
Поднимемся по канатной дороге на священную гору, побывав на которой, согласно китайской поговорке, можно не посещать остальные священные вершины Китая. Окажемся буквально среди облаков, скал, высоченных сосен и острых пиков. Дойдём до вершины Света, откуда полюбуемся пиками Лотоса и Небесной Столицы. Если позволит погода, застанем естественные световые эффекты: «Облачное море» и «Свет Будды». Встретим закат на смотровой площадке.
Заселимся в отель в горах.
Рассвет в горах, аутентичная китайская деревня и возвращение в Шанхай
Встретим рассвет на живописной точке в районе Бэйхай. Позавтракав, выселимся из отеля и спустимся с горы на фуникулёре.
Сегодня заедем в аутентичную деревню Хунцунь в провинции Аньхой, где сохранились традиционная планировка улиц и старинные деревянные здания эпох династий Мин и Цин. Практически у каждого дома протекает чистый ручей, а снабжает деревню водой центральный пруд. Прогуляемся, осмотрим архитектуру и погрузимся в атмосферу.
Далее на скоростном поезде вернёмся в Шанхай к 20:30. Проводим вас до вашего отеля в городе.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Билет для 1 чел. (группа из 3-4 чел., будни)
|$480
|Билет для 1 чел. (группа из 2 чел., будни)
|$520
|Индивидуальный тур для одного (будни)
|$990
|Билет для 1 чел. (группа из 3-4 чел., пт.-вс.)
|$500
|Билет для 1 чел. (группа из 2 чел., пт.-вс.)
|$540
|Индивидуальный тур для одного (пт.-вс.)
|$1 030
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в горах
- Завтрак
- Все переезды по программе, включая трансфер из отеля на ж. - д. вокзал
- Билеты на скоростной поезд G7317 из Шанхая в Хуаншань и обратно (сидячие второго класса)
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Шанхая и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Трансфер из/в аэропорт Шанхая
- Отель в Шанхае до и после тура
- Тур проводится только для вашей компании, возможно организовать в любые даты. Стоимость путешествия зависит от количества человек: $ 480 за одного в группе из 3-4 человек, $ 520 за одного в группе из 2 человек, $ 990 для одного путешественника
- Обратите внимание, в выходные дни стоимость увеличивается: $ 500 за одного в группе из 3-4 человек, $ 540 за одного в группе из 2 человек, $ 1030 для одного путешественника