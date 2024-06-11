Рано утром встречаемся в Шанхае. Рекомендуем прилететь заранее, так как в ближайшие два дня вас ждёт насыщенная программа. Заедем за вами в ваш отель и отправимся на ж. -д. вокзал Хунцяо.

В 08:05 выезжаем на скоростном поезде в сторону горной гряды Хуаншань. В пути 3 часа 25 минут.

Поднимемся по канатной дороге на священную гору, побывав на которой, согласно китайской поговорке, можно не посещать остальные священные вершины Китая. Окажемся буквально среди облаков, скал, высоченных сосен и острых пиков. Дойдём до вершины Света, откуда полюбуемся пиками Лотоса и Небесной Столицы. Если позволит погода, застанем естественные световые эффекты: «Облачное море» и «Свет Будды». Встретим закат на смотровой площадке.

Заселимся в отель в горах.