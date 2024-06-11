К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур

Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле
Согласно китайской поговорке, если вы побываете на горе Хуаншань, остальные священные вершины Китая можно не посещать.

Отправимся к уникальной горной гряде, являющейся природной жемчужиной республики, где прогуляемся среди скал, утопающих в
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облаках, и полюбуемся пиками Лотоса и Небесной Столицы. Встретим закат и рассвет в живописных точках и переночуем на горе в отеле.

Посетим аутентичную китайскую деревушку эпох династий Мин и Цин и рассмотрим традиционные архитектуру и планировку улиц с прудом в центре. Выезжаем из Шанхая на скоростном поезде.

К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Для посещения Китая необходима виза.

Проживание. В 4-звёздочном отеле Huangshan Xihai Hotel в горах в 1-2-3-местных номерах со всеми удобствами (building B).

Питание. В стоимость включён завтрак. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Вы сможете попробовать блюда национальной кухни.

Виза. Проконсультируем и поможем оформить.

Программа тура по дням

1 день

Выше облаков на священную гору Хуаншань

Рано утром встречаемся в Шанхае. Рекомендуем прилететь заранее, так как в ближайшие два дня вас ждёт насыщенная программа. Заедем за вами в ваш отель и отправимся на ж. -д. вокзал Хунцяо.

В 08:05 выезжаем на скоростном поезде в сторону горной гряды Хуаншань. В пути 3 часа 25 минут.

Поднимемся по канатной дороге на священную гору, побывав на которой, согласно китайской поговорке, можно не посещать остальные священные вершины Китая. Окажемся буквально среди облаков, скал, высоченных сосен и острых пиков. Дойдём до вершины Света, откуда полюбуемся пиками Лотоса и Небесной Столицы. Если позволит погода, застанем естественные световые эффекты: «Облачное море» и «Свет Будды». Встретим закат на смотровой площадке.

Заселимся в отель в горах.

Выше облаков на священную гору ХуаншаньВыше облаков на священную гору ХуаншаньВыше облаков на священную гору ХуаншаньВыше облаков на священную гору ХуаншаньВыше облаков на священную гору ХуаншаньВыше облаков на священную гору ХуаншаньВыше облаков на священную гору ХуаншаньВыше облаков на священную гору ХуаншаньВыше облаков на священную гору ХуаншаньВыше облаков на священную гору ХуаншаньВыше облаков на священную гору ХуаншаньВыше облаков на священную гору ХуаншаньВыше облаков на священную гору ХуаншаньВыше облаков на священную гору ХуаншаньВыше облаков на священную гору Хуаншань
2 день

Рассвет в горах, аутентичная китайская деревня и возвращение в Шанхай

Встретим рассвет на живописной точке в районе Бэйхай. Позавтракав, выселимся из отеля и спустимся с горы на фуникулёре.

Сегодня заедем в аутентичную деревню Хунцунь в провинции Аньхой, где сохранились традиционная планировка улиц и старинные деревянные здания эпох династий Мин и Цин. Практически у каждого дома протекает чистый ручей, а снабжает деревню водой центральный пруд. Прогуляемся, осмотрим архитектуру и погрузимся в атмосферу.

Далее на скоростном поезде вернёмся в Шанхай к 20:30. Проводим вас до вашего отеля в городе.

Рассвет в горах, аутентичная китайская деревня и возвращение в ШанхайРассвет в горах, аутентичная китайская деревня и возвращение в ШанхайРассвет в горах, аутентичная китайская деревня и возвращение в ШанхайРассвет в горах, аутентичная китайская деревня и возвращение в ШанхайРассвет в горах, аутентичная китайская деревня и возвращение в ШанхайРассвет в горах, аутентичная китайская деревня и возвращение в ШанхайРассвет в горах, аутентичная китайская деревня и возвращение в Шанхай

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Билет для 1 чел. (группа из 3-4 чел., будни)$480
Билет для 1 чел. (группа из 2 чел., будни)$520
Индивидуальный тур для одного (будни)$990
Билет для 1 чел. (группа из 3-4 чел., пт.-вс.)$500
Билет для 1 чел. (группа из 2 чел., пт.-вс.)$540
Индивидуальный тур для одного (пт.-вс.)$1 030
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в горах
  • Завтрак
  • Все переезды по программе, включая трансфер из отеля на ж. - д. вокзал
  • Билеты на скоростной поезд G7317 из Шанхая в Хуаншань и обратно (сидячие второго класса)
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Шанхая и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Трансфер из/в аэропорт Шанхая
  • Отель в Шанхае до и после тура
  • Тур проводится только для вашей компании, возможно организовать в любые даты. Стоимость путешествия зависит от количества человек: $ 480 за одного в группе из 3-4 человек, $ 520 за одного в группе из 2 человек, $ 990 для одного путешественника
  • Обратите внимание, в выходные дни стоимость увеличивается: $ 500 за одного в группе из 3-4 человек, $ 540 за одного в группе из 2 человек, $ 1030 для одного путешественника
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Шанхай, место по договорённости, 07:00
Завершение: г. Шанхай, после 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Шанхая

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажи

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