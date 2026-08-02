Экскурсия посвящена истории Терракотовой армии и процессу её создания.
Описание экскурсии
Погружение в историю Терракотовой армии Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии, посвящённой истории и созданию Терракотовой армии — одного из самых значимых археологических открытий. Мы согласуем место встречи, и я создам комфортную атмосферу, чтобы вы могли насладиться этой уникальной историей. Важная информация:
Место встречи будет согласовано заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сиань
Завершение: Выход из Терракотовой армии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Место встречи будет согласовано заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Очень понравилась экскурсия, огромное спасибо Мекану! Встретил в отеле, во время поездки до терракотовой армии рассказал всю историю места, провел очень интересную экскурсию так, чтобы мы уже придя к ямам понимали о чем речь и на что нужно обращать внимание. Поделился также опытом проживания в Китае, а потом отправил в аэропорт. Очень рекомендую, интересно, не скучно, очень познавательно! Спасибо!
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Н
Экскурсовод Мекан сделал максимум для того, чтобы экскурсия проходила интересно и наиболее результативным образом, представил исчерпывающую информацию по предмету, представил много интересующих нас сопутствующих сведений. Рекомендую!
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А
Посетили этот удивительный музей всей семьёй. Впечатления превзошли все ожидания. Это не просто выставка это живое погружение в историю, которая захватывает с первой минуты.
Особенно порадовала подача. Дети, которых порой сложно
Особенно порадовала подача. Дети, которых порой сложно
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Y
Благодарю экскурсовода Мекана за экскурсию и сопровождению до аэропорта. Встретил, все рассказал, показал, покормил и отправил в аэропорт 👌 Дети-подростки остались довольны, а им сложно угодить 😁 Благодаря таким людям хочется еще раз вернуться в Сиань 😊
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М
Спасибо Мекану за интересную и хорошо организованную экскурсию. Были транзитом в Сиане и при организации экскурсии все моменты, и наши пожелания были учтены.
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А
Грандиозное сооружение) впечатлило. Гид Мекан постарался интересно и в доступной форме донести всю информацию до нас Жаль, что скульптуры потеряли цвет
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