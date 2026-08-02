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Д Дарья Очень понравилась экскурсия, огромное спасибо Мекану! Встретил в отеле, во время поездки до терракотовой армии рассказал всю историю места, провел очень интересную экскурсию так, чтобы мы уже придя к ямам понимали о чем речь и на что нужно обращать внимание. Поделился также опытом проживания в Китае, а потом отправил в аэропорт. Очень рекомендую, интересно, не скучно, очень познавательно! Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Экскурсовод Мекан сделал максимум для того, чтобы экскурсия проходила интересно и наиболее результативным образом, представил исчерпывающую информацию по предмету, представил много интересующих нас сопутствующих сведений. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр

Особенно порадовала подача. Дети, которых порой сложно читать дальше уменьшить удержать на месте в музеях, здесь сами задавали вопрос за вопросом и было видно, как их воображение работает в полную силу.

Мы узнали столько нового о технологиях древних мастеров, о военной организации эпохи, о символизме каждой фигуры. Рекомендуем всем, кто путешествует с семьёй и не только.

Обязательно к посещению — одно из самых ярких впечатлений от поездки в Китай. Посетили этот удивительный музей всей семьёй. Впечатления превзошли все ожидания. Это не просто выставка это живое погружение в историю, которая захватывает с первой минуты.Особенно порадовала подача. Дети, которых порой сложно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Y Yana Благодарю экскурсовода Мекана за экскурсию и сопровождению до аэропорта. Встретил, все рассказал, показал, покормил и отправил в аэропорт 👌 Дети-подростки остались довольны, а им сложно угодить 😁 Благодаря таким людям хочется еще раз вернуться в Сиань 😊 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Спасибо Мекану за интересную и хорошо организованную экскурсию. Были транзитом в Сиане и при организации экскурсии все моменты, и наши пожелания были учтены. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет