Терракотовая армия Цинь Шихуана - одно из величайших археологических открытий. Более 2000 лет она охраняла императора в загробном мире. Уникальные скульптуры солдат, коней и колесниц поражают детализацией.
В экскурсии предусмотрено посещение
мемориальной площади, музейного комплекса и панорамного вида на гробницу. Это возможность узнать о роли Цинь Шихуана в истории Китая и его стремлении к вечной власти. Подходит для всех, кто интересуется историей и культурой Китая
Мемориальная площадь у входа в музейный комплекс, где мы обсудим роль императора Цинь Шихуана в истории Китая, его достижения и противоречивое наследие, включая строительство Великой Китайской стены и обширной гробницы.
Музей терракотовой армии. В трёх главных павильонах вы увидите фигуры терракотовых воинов, коней и боевых колесниц. Каждый солдат уникален: индивидуальные черты лиц, причёски и доспехи указывают на высокий уровень мастерства древних скульпторов. Здесь мы поговорим о создании армии, её предназначении и удивительных открытиях археологов.
Панорамный вид на гробницу Цинь Шихуана. Сама гробница остаётся нетронутой и скрытой от посетителей, но вы посмотрите на её холм издалека и услышите легенды о ртутных реках и несметных сокровищах внутри холма.
Сувенирная галерея — здесь можно приобрести миниатюрные копии терракотовых воинов и другие традиционные китайские сувениры.
Я расскажу:
О роли императора Цинь Шихуана в объединении Китая
Его попытке сохранить власть даже после смерти, что привело к созданию такой грандиозной армии
Древних китайских технологиях и ремесленных традициях, которые позволили создать настолько детализированные статуи воинов
Загадках, которые до сих пор скрыты в гробнице Цинь Шихуана
Организационные детали
В музей мы отправимся на такси — ехать примерно 1 час
Бронировать экскурсию желательно заранее: билеты в музей быстро раскупают, особенно в праздничные сезоны
Экскурсия включает долгие пешие прогулки по территории музея. Если у вас есть ограничения по здоровью или мобильности, пожалуйста, заранее сообщите об этом, чтобы я могла адаптировать маршрут
Дополнительные расходы
Проезд на такси — около 150 юаней в одну сторону
Билет в музей — 120 юаней за чел. Вы также оплачиваете билет для гида
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Сиани
Провела экскурсии для 275 туристов
Я востоковед и китаист, проживаю в Сиане с 2017 года, открывая для гостей настоящие сокровища Сианя — от величественной Терракотовой армии до живых улочек старого города, где дышит прошлое и
кипит современная жизнь. Я не просто изучила каждый уголок городских стен и тонкости буддийской архитектуры, но и прочувствовала пульс местных кварталов, научилась тонкостям китайского языка и традиционной кухни, а также поняла, что может заинтересовать каждого путешественника.
Говорю по-русски, по-китайски и по-английски, поэтому вы сможете расслабиться и полностью погрузиться в атмосферу, не думая ни о чём лишнем. Для меня каждая встреча — это новый сюжет, где я становлюсь вашим проводником, другом и рассказчиком, превращая обычную прогулку по Сианю в незабываемое приключение.
Доверьтесь мне — и вы увидите город моими глазами: искренне, глубоко и по-настоящему.
Фотографии от путешественников
А
Александр
6 ноя 2025
Алина крутой гид. Очень интересно рассказала. Без неё мы бы ничего не поняли, а с ней поняли всё
Очень рекомендасьон
З
Зинаида
6 ноя 2025
Супер гид. Рекомендую!!! Все четко и по делу:))
Елена
5 ноя 2025
Спасибо Алине за отлично организованную и проведенную экскурсию!
Е
Екатерина
26 окт 2025
Алина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армии. Это место никого не оставит равнодушным. С первых минут Алина увлекла нас рассказом, материал дает структурировано и легким для восприятия, что немаловажно, так как с нами был ребенок. Огромная благодарность за помощь в общении с местными♥️♥️♥️ Очень рекомендуем♥️
А
Алена
25 окт 2025
Алина прекрасный гид. Очень довольны, что обратились именно к ней. Очень профессионально провела экскурсию. Рекомендую
S
Saida
23 окт 2025
Все было замечательно! Алина очень интересно провела экскурсию 👍
Т
Татьяна
20 окт 2025
Отличная экскурсия! Алина прекрасный рассказчик, ничего лишнего, при этом очень интересно! Рекомендую!
А
Анна
7 окт 2025
ЛУЧШИЙ ГИД В СИАНЕ!!! Мы уже имели опыт экскурсии в Сиане с другим гидом через Tripster, поскольку даты у Алины были заняты, так что есть с чем сравнить. Разница просто колоссальная! Алина настоящий
профессионал с по-настоящему глубокими знаниями истории и культуры Китая. Она не просто рассказывает факты, а погружает в контекст, объясняя сложое простым языком. Время на экскурсии пролетело как миг, мы были так увлечены! Организация была на высоте, всё продумано, без задержек и суеты. Мы остались в полном восторге и с массой ярких впечатлений! Если вы в Сиане, обязательно выбирайте Алину, рекомендуем от всего сердца!!!
Т
Татьяна
6 окт 2025
Экскурсия с Алиной была невероятно увлекательной, познавательной, глубокой и интересной. Семья с тремя детьми - 16, 13 и 8 лет, осталась очень довольна. Алина еще на этапе нашей заявки нас
консультировала и посоветовала оптимальный вариант по логистике, проживанию, организации нашего 2х дневного пребывания в Сиане, заранее приобрела билеты и, несмотря на толпы туристов в "золотую неделю" в Китае, везде провела и все показала. Дети очень высоко оценили возможность зайти перекусить после музея и до павильонов, отдохнули и продолжили с новыми силами. Кроме самой темы Терракотовой армии, было очень интересно провести этот день с Алиной и узнать много нового про быт, культуру, порядки, историю и обучение в Китае. Было невероятно познавательно! Спасибо, Алина!
Л
Людмила
4 окт 2025
Алина прекрасный гид. Спланировала наше время, чтобы мы успели уехать в тот же день на поезде в Пекин. Мы успели увидеть все что хотели, хотя людей из-за праздников было очень много. Подробно и интересно рассказала про Терракотовую армию, обычаи местных жителей. Рекомендую!
П
Павел
29 сен 2025
Очень интересная экскурсия с прекрасным гидом! Увлекательный рассказ о Терракотовой армии, отличная организация мероприятия и приятная кампания - все это ждет вас с Алиной. Всем рекомендую.
А
Александр
21 сен 2025
Грамотный и интересный гид. Знает не только историю терракотовой армии, но и рассказала много познавательного про жизнь современного Китая, их традиции и обычаи. Помогла нам на рынке у музея купить сувениры на память, сторговалась в 2 раза от начальной цены.
Александра
21 сен 2025
Алина прекрасно провела экскурсию, рассказ был очень интересным и информативным. Так же Алина предупредила о праздниках в Китае на изначально выбранные даты, и мы передвинули даты приезда, чтобы избежать толп туристов. Рекомендуем на 100%
N
Nikolai
18 сен 2025
Брали экскурсию по терракотовой армии у Алины. Остались очень довольны. Встертила нас в отеле, потом все вместе поехали на такси. Рассказывала экскурсию с большим интересом, было очень интересно и оправдало все наши ожидания. Дополнительно рассказала нам, что еще посмотреть в Сиане и рассказала много интересного и полезного. В общем однозначно всем рекомендуем!!!
И
Инна
17 сен 2025
Замечательная экскурсия! Спасибо Алине за интересный рассказ, выверенный маршрут и организацию встречи. Ждём новых встреч с Алиной!