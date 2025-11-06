Терракотовая армия Цинь Шихуана - одно из величайших археологических открытий. Более 2000 лет она охраняла императора в загробном мире. Уникальные скульптуры солдат, коней и колесниц поражают детализацией.В экскурсии предусмотрено посещение

мемориальной площади, музейного комплекса и панорамного вида на гробницу. Это возможность узнать о роли Цинь Шихуана в истории Китая и его стремлении к вечной власти. Подходит для всех, кто интересуется историей и культурой Китая

Описание экскурсии

Мемориальная площадь у входа в музейный комплекс, где мы обсудим роль императора Цинь Шихуана в истории Китая, его достижения и противоречивое наследие, включая строительство Великой Китайской стены и обширной гробницы.

Музей терракотовой армии. В трёх главных павильонах вы увидите фигуры терракотовых воинов, коней и боевых колесниц. Каждый солдат уникален: индивидуальные черты лиц, причёски и доспехи указывают на высокий уровень мастерства древних скульпторов. Здесь мы поговорим о создании армии, её предназначении и удивительных открытиях археологов.

Панорамный вид на гробницу Цинь Шихуана. Сама гробница остаётся нетронутой и скрытой от посетителей, но вы посмотрите на её холм издалека и услышите легенды о ртутных реках и несметных сокровищах внутри холма.

Сувенирная галерея — здесь можно приобрести миниатюрные копии терракотовых воинов и другие традиционные китайские сувениры.

Я расскажу:

О роли императора Цинь Шихуана в объединении Китая

Его попытке сохранить власть даже после смерти, что привело к созданию такой грандиозной армии

Древних китайских технологиях и ремесленных традициях, которые позволили создать настолько детализированные статуи воинов

Загадках, которые до сих пор скрыты в гробнице Цинь Шихуана

Организационные детали

В музей мы отправимся на такси — ехать примерно 1 час

Бронировать экскурсию желательно заранее: билеты в музей быстро раскупают, особенно в праздничные сезоны

Экскурсия включает долгие пешие прогулки по территории музея. Если у вас есть ограничения по здоровью или мобильности, пожалуйста, заранее сообщите об этом, чтобы я могла адаптировать маршрут

