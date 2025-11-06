Мои заказы

Терракотовая армия: тайны древнего Китая

Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Терракотовая армия Цинь Шихуана - одно из величайших археологических открытий. Более 2000 лет она охраняла императора в загробном мире. Уникальные скульптуры солдат, коней и колесниц поражают детализацией.

В экскурсии предусмотрено посещение
мемориальной площади, музейного комплекса и панорамного вида на гробницу. Это возможность узнать о роли Цинь Шихуана в истории Китая и его стремлении к вечной власти. Подходит для всех, кто интересуется историей и культурой Китая

5
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальные скульптуры терракотовых воинов
  • 🏯 Легенды о Цинь Шихуане и его наследии
  • 🗺️ Панорамный вид на гробницу
  • 🧭 Погружение в древние технологии
  • 🎨 Искусство древних мастеров
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Терракотовая армия: тайны древнего Китая© Алина
Терракотовая армия: тайны древнего Китая© Алина
Ближайшие даты:
11
ноя14
ноя15
ноя22
ноя23
ноя25
ноя28
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Мемориальная площадь
  • Музей терракотовой армии
  • Гробница Цинь Шихуана

Описание экскурсии

Мемориальная площадь у входа в музейный комплекс, где мы обсудим роль императора Цинь Шихуана в истории Китая, его достижения и противоречивое наследие, включая строительство Великой Китайской стены и обширной гробницы.

Музей терракотовой армии. В трёх главных павильонах вы увидите фигуры терракотовых воинов, коней и боевых колесниц. Каждый солдат уникален: индивидуальные черты лиц, причёски и доспехи указывают на высокий уровень мастерства древних скульпторов. Здесь мы поговорим о создании армии, её предназначении и удивительных открытиях археологов.

Панорамный вид на гробницу Цинь Шихуана. Сама гробница остаётся нетронутой и скрытой от посетителей, но вы посмотрите на её холм издалека и услышите легенды о ртутных реках и несметных сокровищах внутри холма.

Сувенирная галерея — здесь можно приобрести миниатюрные копии терракотовых воинов и другие традиционные китайские сувениры.

Я расскажу:

  • О роли императора Цинь Шихуана в объединении Китая
  • Его попытке сохранить власть даже после смерти, что привело к созданию такой грандиозной армии
  • Древних китайских технологиях и ремесленных традициях, которые позволили создать настолько детализированные статуи воинов
  • Загадках, которые до сих пор скрыты в гробнице Цинь Шихуана

Организационные детали

  • В музей мы отправимся на такси — ехать примерно 1 час
  • Бронировать экскурсию желательно заранее: билеты в музей быстро раскупают, особенно в праздничные сезоны
  • Экскурсия включает долгие пешие прогулки по территории музея. Если у вас есть ограничения по здоровью или мобильности, пожалуйста, заранее сообщите об этом, чтобы я могла адаптировать маршрут

Дополнительные расходы

  • Проезд на такси — около 150 юаней в одну сторону
  • Билет в музей — 120 юаней за чел. Вы также оплачиваете билет для гида

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алина
Алина — ваш гид в Сиани
Провела экскурсии для 275 туристов
Я востоковед и китаист, проживаю в Сиане с 2017 года, открывая для гостей настоящие сокровища Сианя — от величественной Терракотовой армии до живых улочек старого города, где дышит прошлое и
читать дальше

кипит современная жизнь. Я не просто изучила каждый уголок городских стен и тонкости буддийской архитектуры, но и прочувствовала пульс местных кварталов, научилась тонкостям китайского языка и традиционной кухни, а также поняла, что может заинтересовать каждого путешественника. Говорю по-русски, по-китайски и по-английски, поэтому вы сможете расслабиться и полностью погрузиться в атмосферу, не думая ни о чём лишнем. Для меня каждая встреча — это новый сюжет, где я становлюсь вашим проводником, другом и рассказчиком, превращая обычную прогулку по Сианю в незабываемое приключение. Доверьтесь мне — и вы увидите город моими глазами: искренне, глубоко и по-настоящему.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Терракотовая армия: тайны древнего Китая (Зинаида)Терракотовая армия: тайны древнего Китая (Екатерина)Терракотовая армия: тайны древнего Китая (Алена)Терракотовая армия: тайны древнего Китая (Анна)Терракотовая армия: тайны древнего Китая (Александр)Терракотовая армия: тайны древнего Китая (Дмитрий)Терракотовая армия: тайны древнего Китая (Алексей)Терракотовая армия: тайны древнего Китая (Дарья)
А
Александр
6 ноя 2025
Алина крутой гид. Очень интересно рассказала. Без неё мы бы ничего не поняли, а с ней поняли всё

Очень рекомендасьон
З
Зинаида
6 ноя 2025
Супер гид. Рекомендую!!! Все четко и по делу:))
Супер гид. Рекомендую!!! Все четко и по делу:))Супер гид. Рекомендую!!! Все четко и по делу:))
Елена
Елена
5 ноя 2025
Спасибо Алине за отлично организованную и проведенную экскурсию!
Е
Екатерина
26 окт 2025
Алина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армии. Это место никого не оставит равнодушным. С первых минут Алина увлекла нас рассказом, материал дает структурировано и легким для восприятия, что немаловажно, так как с нами был ребенок.
Огромная благодарность за помощь в общении с местными♥️♥️♥️
Очень рекомендуем♥️
Огромная благодарность за помощь в общении с местными♥️♥️♥️
Очень рекомендуем♥️
Алина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армии.Алина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армии.Алина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армии.Алина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армии.Алина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армии.Алина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армии.Алина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армии.Алина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армии.Алина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армии.
А
Алена
25 окт 2025
Алина прекрасный гид. Очень довольны, что обратились именно к ней. Очень профессионально провела экскурсию. Рекомендую
Алина прекрасный гид. Очень довольны, что обратились именно к ней. Очень профессионально провела экскурсию. Рекомендую
S
Saida
23 окт 2025
Все было замечательно! Алина очень интересно провела экскурсию 👍
Т
Татьяна
20 окт 2025
Отличная экскурсия! Алина прекрасный рассказчик, ничего лишнего, при этом очень интересно! Рекомендую!
А
Анна
7 окт 2025
ЛУЧШИЙ ГИД В СИАНЕ!!!
Мы уже имели опыт экскурсии в Сиане с другим гидом через Tripster, поскольку даты у Алины были заняты, так что есть с чем сравнить.
Разница просто колоссальная!
Алина настоящий
профессионал с по-настоящему глубокими знаниями истории и культуры Китая. Она не просто рассказывает факты, а погружает в контекст, объясняя сложое простым языком. Время на экскурсии пролетело как миг, мы были так увлечены!
Организация была на высоте, всё продумано, без задержек и суеты. Мы остались в полном восторге и с массой ярких впечатлений! Если вы в Сиане, обязательно выбирайте Алину, рекомендуем от всего сердца!!!

ЛУЧШИЙ ГИД В СИАНЕ!!!
Т
Татьяна
6 окт 2025
Экскурсия с Алиной была невероятно увлекательной, познавательной, глубокой и интересной. Семья с тремя детьми - 16, 13 и 8 лет, осталась очень довольна. Алина еще на этапе нашей заявки нас
консультировала и посоветовала оптимальный вариант по логистике, проживанию, организации нашего 2х дневного пребывания в Сиане, заранее приобрела билеты и, несмотря на толпы туристов в "золотую неделю" в Китае, везде провела и все показала. Дети очень высоко оценили возможность зайти перекусить после музея и до павильонов, отдохнули и продолжили с новыми силами. Кроме самой темы Терракотовой армии, было очень интересно провести этот день с Алиной и узнать много нового про быт, культуру, порядки, историю и обучение в Китае. Было невероятно познавательно! Спасибо, Алина!

Л
Людмила
4 окт 2025
Алина прекрасный гид. Спланировала наше время, чтобы мы успели уехать в тот же день на поезде в Пекин. Мы успели увидеть все что хотели, хотя людей из-за праздников было очень много. Подробно и интересно рассказала про Терракотовую армию, обычаи местных жителей. Рекомендую!
П
Павел
29 сен 2025
Очень интересная экскурсия с прекрасным гидом! Увлекательный рассказ о Терракотовой армии, отличная организация мероприятия и приятная кампания - все это ждет вас с Алиной. Всем рекомендую.
А
Александр
21 сен 2025
Грамотный и интересный гид. Знает не только историю терракотовой армии, но и рассказала много познавательного про жизнь современного Китая, их традиции и обычаи. Помогла нам на рынке у музея купить сувениры на память, сторговалась в 2 раза от начальной цены.
Грамотный и интересный гид. Знает не только историю терракотовой армии, но и рассказала много познавательного проГрамотный и интересный гид. Знает не только историю терракотовой армии, но и рассказала много познавательного проГрамотный и интересный гид. Знает не только историю терракотовой армии, но и рассказала много познавательного про
Александра
Александра
21 сен 2025
Алина прекрасно провела экскурсию, рассказ был очень интересным и информативным. Так же Алина предупредила о праздниках в Китае на изначально выбранные даты, и мы передвинули даты приезда, чтобы избежать толп туристов. Рекомендуем на 100%
N
Nikolai
18 сен 2025
Брали экскурсию по терракотовой армии у Алины. Остались очень довольны. Встертила нас в отеле, потом все вместе поехали на такси. Рассказывала экскурсию с большим интересом, было очень интересно и оправдало все наши ожидания. Дополнительно рассказала нам, что еще посмотреть в Сиане и рассказала много интересного и полезного. В общем однозначно всем рекомендуем!!!
И
Инна
17 сен 2025
Замечательная экскурсия! Спасибо Алине за интересный рассказ, выверенный маршрут и организацию встречи. Ждём новых встреч с Алиной!

Входит в следующие категории Сиани

