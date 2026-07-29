Приглашаю погрузиться в вечернюю культуру старого Сианя. Вы увидите мечеть с элементами китайской архитектуры и пройдёте по древней улице Великого шёлкового пути. В аристократическом особняке династии Цин погрузитесь в мир театра теней и народной оперы. А ещё я расскажу о сложностях с исламом в Китае, особенностях архитектуры и местных легендах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

17:30 — Барабанная башня. Я расскажу о её истории и покажу лучший ракурс для фото

17:45 — Сианьская соборная мечеть. Вас ждёт погружение в особенности китайской школы ислама — лунный камень, драконы, императорские подарки, следы тысячелетнего взаимодействия ислама и философии

18:45 — прогулка по главной пешеходной улице шёлкового пути. Здесь можно попробовать традиционные сладости, мясные лепёшки и напитки старого Сианя, подобрать сувениры. Я сориентирую, что есть что

19:20 — старинный особняк Гао. Внутри было всё необходимое для жизни, так что хозяин мог не выходить из дома месяцами. Мы пройдём главные помещения и дворы. В особняке вас ждут два представления (каждое по 15 минут)

20:30 — театр теней. Древнее китайское «кино», которое стало наследием ЮНЕСКО

21:00 — народная опера Хуаинь. Песнопения под традиционные китайские инструменты: эрху, жуань, тангу, гонг и другие. Это не только музыка, но и яркое шоу родом из окраины Сианя

21:15 — дегустация чая

Организационные детали

Экскурсия завершится на улице Бэйюаньмэнь

Еда и чай не входят в стоимость и заказываются по меню (по желанию)

Великая мечеть — 25 юаней (~ $4), для мусульман бесплатно

Особняк — 15 юаней (~ $2,5)

Шоу теней — 15 юаней (~ $2,5)

Опера — 30 юаней (~ $5)

в том числе для гида (за чел.)