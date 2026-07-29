Вечерний Сиань: два древних шоу в особняке и соборная мечеть
Прогуляться по главной пешеходной улице, увидеть театр теней и послушать народную оперу Хуаинь
Приглашаю погрузиться в вечернюю культуру старого Сианя.
Вы увидите мечеть с элементами китайской архитектуры и пройдёте по древней улице Великого шёлкового пути. В аристократическом особняке династии Цин погрузитесь в мир театра теней и народной оперы. А ещё я расскажу о сложностях с исламом в Китае, особенностях архитектуры и местных легендах.
Описание экскурсии
17:30 — Барабанная башня. Я расскажу о её истории и покажу лучший ракурс для фото
17:45 — Сианьская соборная мечеть. Вас ждёт погружение в особенности китайской школы ислама — лунный камень, драконы, императорские подарки, следы тысячелетнего взаимодействия ислама и философии
18:45 — прогулка по главной пешеходной улице шёлкового пути. Здесь можно попробовать традиционные сладости, мясные лепёшки и напитки старого Сианя, подобрать сувениры. Я сориентирую, что есть что
19:20 — старинный особняк Гао. Внутри было всё необходимое для жизни, так что хозяин мог не выходить из дома месяцами. Мы пройдём главные помещения и дворы. В особняке вас ждут два представления (каждое по 15 минут)
20:30 — театр теней. Древнее китайское «кино», которое стало наследием ЮНЕСКО
21:00 — народная опера Хуаинь. Песнопения под традиционные китайские инструменты: эрху, жуань, тангу, гонг и другие. Это не только музыка, но и яркое шоу родом из окраины Сианя
21:15 — дегустация чая
Организационные детали
Экскурсия завершится на улице Бэйюаньмэнь
Еда и чай не входят в стоимость и заказываются по меню (по желанию)
Дополнительно оплачиваются билеты, в том числе для гида (за чел.)
Великая мечеть — 25 юаней (~ $4), для мусульман бесплатно
Особняк — 15 юаней (~ $2,5)
Шоу теней — 15 юаней (~ $2,5)
Опера — 30 юаней (~ $5)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Барабанной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я русский религиовед-историк и опытный гид, проживающий в Китае с 2022 года. Свободно владею как русским, так и китайским языками.
Что вы получите на моих экскурсиях:
— Научитесь смотреть в корень — читать дальшеуменьшить
от идеи к воплощению, как этот путь начинается в мыслях человека.
— Увидите место сквозь века. Я расскажу, что происходило в течение сотен лет вокруг объекта и погружу в эпоху.
— Станете участниками живого мастер-класса, интересного и познавательного. Вас ждут альбомы с фотографиями, бумажные карты местности и профессиональная техника.
— Узнаете об особенностях современной жизни в городе.
— Получите рекомендации. Я помогу выбрать места для самостоятельной прогулки после экскурсии.
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