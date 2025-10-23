Мои заказы

Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)

Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте историю терракотовой армии. Уникальные воины, философия и культура ждут вас на этой экскурсии
Терракотовая армия - это уникальный археологический памятник, где каждый воин имеет свою индивидуальность.

Путешественники узнают, как создавалась эта армия, и какие традиции и ремёсла региона Шэньси живы до сих пор.

Экскурсия включает
посещение трёх павильонов и интерактивной экспозиции, где можно узнать о философии и культуре древнего Китая.

Это путешествие в прошлое позволит понять, как династия Цинь заложила основы китайской империи и как изменялись взгляды на жизнь и смерть

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальные воины терракотовой армии
  • 📜 История династии Цинь
  • 🎨 Культура и философия древнего Китая
  • 🧭 Интерактивная экспозиция
  • 🍜 Возможность попробовать местную кухню

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения терракотовой армии - март, апрель, октябрь и ноябрь. В эти месяцы погода в Сиане комфортная, а количество туристов меньше, что позволяет насладиться экскурсией в полной мере. Весной и осенью температура умеренная, что делает прогулки более приятными. В апреле и октябре природа особенно красива, добавляя очарования вашему путешествию. Летом и зимой также можно посетить музей, но учтите, что летом бывает жарко, а зимой холодно. Однако, так как экскурсия проходит в помещении, это не станет серьёзной преградой для посещения.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)© Алиса
Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)© Алиса
Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)© Алиса
Ближайшие даты:
26
ноя28
ноя29
ноя30
ноя3
дек5
дек6
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Терракотовая армия
  • Музей терракотовой армии

Описание экскурсии

  • Дорога до музея терракотовой армии займёт около 1 часа. По пути я расскажу об истории Сианя и провинции Шэньси
  • Экскурсия по музею терракотовой армии продолжается 2,5–3 часа. Мы осмотрим три основных павильона археологического комплекса и посетим интерактивную экспозицию
  • На обратном пути я отвечу на ваши вопросы и расскажу легенды из истории Китая. Если будет желание, зайдём в ресторане местной кухни — я помогу с выбором и переводом

Вы узнаете:

  • Как и зачем была создана терракотовая армия
  • Почему каждый воин уникален и что их облик говорит о верованиях и обществе древнего Китая
  • Как династия Цинь заложила основы китайской империи
  • Как с течением времени в Китае менялись взгляды на жизнь и смерть, на власть и народ, на искусство и ремесло
  • Какие традиции и ремёсла региона Шэньси живы до сих пор и как они вплетаются в современную китайскую культуру
  • И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Трансфер из Сианя и обратно не включён в стоимость. Мы можем воспользоваться такси (120–150 юаней ($17–21) в одну сторону) или метро (15 юаней с чел. ($2) в одну сторону) — детали обсудим в переписке
  • Билеты в музей необходимо купить заранее. Они продаются строго по паспортным данным. Я могу купить их для вас. После бронирования экскурсии вы получите от меня сообщение с просьбой прислать свои паспортные данные и перечислить стоимость билета — 120 юаней за чел. (около $17, можно в рублях). Путешественники также оплачивают билет для гида. Дети ростом до 130 см — бесплатно. В случае отмены экскурсии по вашей инициативе стоимость билетов не возвращается
  • Обязательно возьмите с собой на экскурсию паспорт
  • Сообщите мне, пожалуйста, заранее о своих пожеланиях по поводу содержания и маршрута экскурсии, чтобы путешествие было максимально комфортным и увлекательным

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваш гид в Сиани
Провела экскурсии для 98 туристов
Привет! Меня зовут Алиса, и c 2021 года я живу в Сиане, изучаю здесь китайский язык и культуру. Китай стал моим вторым домом, и я с огромным интересом познаю его
историю. У меня есть богатый опыт работы гидом не только в Сиане, но и в других уголках Китая, и я всегда рада поделиться своими знаниями с вами. Моя цель — помочь вам по-настоящему прочувствовать дух Китая, его многогранную историю и культуру. Добро пожаловать в захватывающее путешествие по этому удивительному миру!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Александр)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Александр)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Александр)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Александр)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Александр)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Александр)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Святослав)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Святослав)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Святослав)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Святослав)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Ольга)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Svetlana)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Svetlana)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Svetlana)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Svetlana)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Svetlana)Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера) (Svetlana)
Е
Евгения
23 окт 2025
Бронировала экскурсию для своего руководителя на время ее деловой командировки в Сиань. Очень волновалась, вдруг выбранная мною экскурсия ей не понравится. Но руководитель осталась в полнейшем восторге от Алисы. Экскурсовод ее очаровала всем: и подачей материала, и интересными историями, и знанием языка. Миллион рекомендаций просто всем, кто хочет посетить Сиань, обращаться именно к Алисе.
Алиса, желаем Вам успехов!
Е
Евгений
19 окт 2025
Отличный гид, интересная экскурсия! Рекомендуем!
Ю
Юлия
17 окт 2025
Алиса это лучший гид в нашей поездке по Китаю! Превосходный рассказчик, прекрасно знает историю Китая! Готова ответить на все вопросы. Посоветовала что посмотреть самостоятельно, где поесть вкусно. Мы очень хорошо провели время! С благодарностью рекомендую Алису в качестве гида!
Д
Дмитрий
6 окт 2025
Лучше гида, Вы уже не найдете, дальше отзывы можно не читать.
Александр
Александр
3 сен 2025
Экскурсия прошла так как и было запланировано, немного дождливо, но к этому были готовы(сезон дождей никто не отменял). Ознакомились с историей Китая, так же получили много важной и вспомогательное информации по нахождению в Сиане. Отличное путешествие которое все ещё продолжается.
Экскурсия прошла так как и было запланировано, немного дождливо, но к этому были готовы(сезон дождей никтоЭкскурсия прошла так как и было запланировано, немного дождливо, но к этому были готовы(сезон дождей никтоЭкскурсия прошла так как и было запланировано, немного дождливо, но к этому были готовы(сезон дождей никтоЭкскурсия прошла так как и было запланировано, немного дождливо, но к этому были готовы(сезон дождей никтоЭкскурсия прошла так как и было запланировано, немного дождливо, но к этому были готовы(сезон дождей никтоЭкскурсия прошла так как и было запланировано, немного дождливо, но к этому были готовы(сезон дождей никто
М
Мария
1 сен 2025
Огромное спасибо Алисе за прекрасную экскурсию! Отличную подачу материала!
С удовольствием воспользуемся услугами в следующий приезд в других локациях!
В
Виктория
27 авг 2025
Все очень понравилось! Очень интересно все рассказали и показали) Спасибо Алисе
В
Владимир
25 авг 2025
Мы посетили музей терракотовой армии с Алисой 17.08.2025.
Алиса - очень приятная девушка, которая встретила нас в отеле как и договаривались. Приехала без опозданий, даже немного заранее. Она заранее организовала такси
и после экскурсии проводила нас прямо до отеля. Экскурсию провела со знанием материала и интересно рассказывала. Очень понравилось даже дочери. Видно, что Алиса любит Китай и историю этой замечательной страны. Она рассказывает не только про музей, но и про всё что связано с Китаем. Искренне делится своими знаниями. В общем мы очень довольны и безусловно рекомендуем её как хорошего гида.

Святослав
Святослав
23 авг 2025
Все было супер! Алиса очень интересно и подробно рассказала про Терракотовую армию и про Китай в целом. Узнали много нового про китайскую культуру и быт.
Также показала очень крутой китайский ресторан. Рекомендую!
Все было супер! Алиса очень интересно и подробно рассказала про Терракотовую армию и про Китай вВсе было супер! Алиса очень интересно и подробно рассказала про Терракотовую армию и про Китай вВсе было супер! Алиса очень интересно и подробно рассказала про Терракотовую армию и про Китай вВсе было супер! Алиса очень интересно и подробно рассказала про Терракотовую армию и про Китай в
Б
Беркунцова
17 авг 2025
Спасибо Алисе за прекрасный день. Четко, ясно, понятно. Экскурсовод с хорошими знаниями. Умело провела по маршруту, как договаривались по времени. Было интересно, увлекательно. Рекомендую всем! Спасибо, Алиса! ❤️
Елизавета
Елизавета
4 авг 2025
хорошая экскурсия, советуем)
А
Алсу
31 июл 2025
Алиса - замечательный гид, которая рассказала нам много увлекательного про историю Китая, терракотовую армию и вообще про современную жизнь и особенности данной страны. Она позволила нам насладиться поездкой, окружив заботой, очень грамотно организовывая экскурсию и избавив от многочисленных трудностей,таких как языковой барьер, незнакомые порядки, вызов такси и прочее. Умная, интеллигентная, профессиональная. Очень рекомендуем!
Д
Денис
11 июл 2025
Алиса превосходно провела нам экскурсию, рассказала очень много интересной исторической и экскурсионной информации. Была тактичной и обходительной. Посоветовала потрясающее шоу, расказывающее о развитии шелкового пути, достала билеты по приемлемой цене, за что большое спасибо.
Музей терракотовой армии был превосходный и познавательный. Алиса провела нас так, чтобы как можно меньше стоять в очередях, подводила к наиболее интересным и детальным экспонатам.
Ольга
Ольга
2 июл 2025
Алиса - наш лучший гид в этой поездке по Китаю! Очень рады, что нашли ее здесь. Для поездки на терракотовую армию для нашей группы 6 человек, включая 2х детей, Алиса
заказала комфортный минивэн. В ходе экскурсии, которая прошла максимально эффективно, рассказала массу интереснейших фактов из истории Китая, порекомендовала прекрасный ресторан на ужин. Мне кажется, что нет ни одного вопроса, на который у нее не было бы ответа:) Без грамотного гида на терракотовой армии даже со знанием английского не узнаешь столько всего. Очень рекомендуем!

Алиса - наш лучший гид в этой поездке по Китаю! Очень рады, что нашли ее здесь.
А
Аварясова
22 июн 2025
Алиса приятный человек и замечательный гид, русский для неë родной язык, поэтому у нас не было языкового барьера общении. Очень хорошо знает историю. Рассказала нам про жизнь в Китае, провела экскурсию по Терракотовой армии, ответила на все наши вопросы.
Всем рекомендуем☺

