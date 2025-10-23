Терракотовая армия - это уникальный археологический памятник, где каждый воин имеет свою индивидуальность.
Путешественники узнают, как создавалась эта армия, и какие традиции и ремёсла региона Шэньси живы до сих пор.
Экскурсия включает
Экскурсия включает
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальные воины терракотовой армии
- 📜 История династии Цинь
- 🎨 Культура и философия древнего Китая
- 🧭 Интерактивная экспозиция
- 🍜 Возможность попробовать местную кухню
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения терракотовой армии - март, апрель, октябрь и ноябрь. В эти месяцы погода в Сиане комфортная, а количество туристов меньше, что позволяет насладиться экскурсией в полной мере. Весной и осенью температура умеренная, что делает прогулки более приятными. В апреле и октябре природа особенно красива, добавляя очарования вашему путешествию. Летом и зимой также можно посетить музей, но учтите, что летом бывает жарко, а зимой холодно. Однако, так как экскурсия проходит в помещении, это не станет серьёзной преградой для посещения.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Терракотовая армия
- Музей терракотовой армии
Описание экскурсии
- Дорога до музея терракотовой армии займёт около 1 часа. По пути я расскажу об истории Сианя и провинции Шэньси
- Экскурсия по музею терракотовой армии продолжается 2,5–3 часа. Мы осмотрим три основных павильона археологического комплекса и посетим интерактивную экспозицию
- На обратном пути я отвечу на ваши вопросы и расскажу легенды из истории Китая. Если будет желание, зайдём в ресторане местной кухни — я помогу с выбором и переводом
Вы узнаете:
- Как и зачем была создана терракотовая армия
- Почему каждый воин уникален и что их облик говорит о верованиях и обществе древнего Китая
- Как династия Цинь заложила основы китайской империи
- Как с течением времени в Китае менялись взгляды на жизнь и смерть, на власть и народ, на искусство и ремесло
- Какие традиции и ремёсла региона Шэньси живы до сих пор и как они вплетаются в современную китайскую культуру
- И многое-многое другое!
Организационные детали
- Трансфер из Сианя и обратно не включён в стоимость. Мы можем воспользоваться такси (120–150 юаней ($17–21) в одну сторону) или метро (15 юаней с чел. ($2) в одну сторону) — детали обсудим в переписке
- Билеты в музей необходимо купить заранее. Они продаются строго по паспортным данным. Я могу купить их для вас. После бронирования экскурсии вы получите от меня сообщение с просьбой прислать свои паспортные данные и перечислить стоимость билета — 120 юаней за чел. (около $17, можно в рублях). Путешественники также оплачивают билет для гида. Дети ростом до 130 см — бесплатно. В случае отмены экскурсии по вашей инициативе стоимость билетов не возвращается
- Обязательно возьмите с собой на экскурсию паспорт
- Сообщите мне, пожалуйста, заранее о своих пожеланиях по поводу содержания и маршрута экскурсии, чтобы путешествие было максимально комфортным и увлекательным
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Алиса — ваш гид в Сиани
Провела экскурсии для 98 туристов
Привет! Меня зовут Алиса, и c 2021 года я живу в Сиане, изучаю здесь китайский язык и культуру. Китай стал моим вторым домом, и я с огромным интересом познаю егоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Евгения
23 окт 2025
Бронировала экскурсию для своего руководителя на время ее деловой командировки в Сиань. Очень волновалась, вдруг выбранная мною экскурсия ей не понравится. Но руководитель осталась в полнейшем восторге от Алисы. Экскурсовод ее очаровала всем: и подачей материала, и интересными историями, и знанием языка. Миллион рекомендаций просто всем, кто хочет посетить Сиань, обращаться именно к Алисе.
Е
Евгений
19 окт 2025
Отличный гид, интересная экскурсия! Рекомендуем!
Ю
Юлия
17 окт 2025
Алиса это лучший гид в нашей поездке по Китаю! Превосходный рассказчик, прекрасно знает историю Китая! Готова ответить на все вопросы. Посоветовала что посмотреть самостоятельно, где поесть вкусно. Мы очень хорошо провели время! С благодарностью рекомендую Алису в качестве гида!
Д
Дмитрий
6 окт 2025
Лучше гида, Вы уже не найдете, дальше отзывы можно не читать.
Александр
3 сен 2025
Экскурсия прошла так как и было запланировано, немного дождливо, но к этому были готовы(сезон дождей никто не отменял). Ознакомились с историей Китая, так же получили много важной и вспомогательное информации по нахождению в Сиане. Отличное путешествие которое все ещё продолжается.
М
Мария
1 сен 2025
Огромное спасибо Алисе за прекрасную экскурсию! Отличную подачу материала!
В
Виктория
27 авг 2025
Все очень понравилось! Очень интересно все рассказали и показали) Спасибо Алисе
В
Владимир
25 авг 2025
Мы посетили музей терракотовой армии с Алисой 17.08.2025.
Святослав
23 авг 2025
Все было супер! Алиса очень интересно и подробно рассказала про Терракотовую армию и про Китай в целом. Узнали много нового про китайскую культуру и быт.
Б
Беркунцова
17 авг 2025
Спасибо Алисе за прекрасный день. Четко, ясно, понятно. Экскурсовод с хорошими знаниями. Умело провела по маршруту, как договаривались по времени. Было интересно, увлекательно. Рекомендую всем! Спасибо, Алиса! ❤️
Елизавета
4 авг 2025
хорошая экскурсия, советуем)
А
Алсу
31 июл 2025
Алиса - замечательный гид, которая рассказала нам много увлекательного про историю Китая, терракотовую армию и вообще про современную жизнь и особенности данной страны. Она позволила нам насладиться поездкой, окружив заботой, очень грамотно организовывая экскурсию и избавив от многочисленных трудностей,таких как языковой барьер, незнакомые порядки, вызов такси и прочее. Умная, интеллигентная, профессиональная. Очень рекомендуем!
Д
Денис
11 июл 2025
Алиса превосходно провела нам экскурсию, рассказала очень много интересной исторической и экскурсионной информации. Была тактичной и обходительной. Посоветовала потрясающее шоу, расказывающее о развитии шелкового пути, достала билеты по приемлемой цене, за что большое спасибо.
Ольга
2 июл 2025
Алиса - наш лучший гид в этой поездке по Китаю! Очень рады, что нашли ее здесь. Для поездки на терракотовую армию для нашей группы 6 человек, включая 2х детей, Алиса
А
Аварясова
22 июн 2025
Алиса приятный человек и замечательный гид, русский для неë родной язык, поэтому у нас не было языкового барьера общении. Очень хорошо знает историю. Рассказала нам про жизнь в Китае, провела экскурсию по Терракотовой армии, ответила на все наши вопросы.
