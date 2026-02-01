Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный Тяньцзинь: древний город Янлюцин, особняк Ши и рынок Дажигу
А также мастер-класс по вырезанию из бумаги, посещение Музея почты и Музея банка
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от $465 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной
Увидеть три эпохи в одном городе: древний Китай, колониальный 20 век и футуристический 21-й
1 мар в 10:00
5 мар в 10:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересное в центре Тяньцзиня
Фарфоровый дом, Пять великих проспектов и улица Древней культуры
Начало: У вашего отеля в центре города
25 фев в 08:00
26 фев в 08:00
$420 за всё до 5 чел.
