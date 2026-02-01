Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Тяньцзини на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

На машине 9 часов Индивидуальная до 10 чел. Культурный Тяньцзинь: древний город Янлюцин, особняк Ши и рынок Дажигу А также мастер-класс по вырезанию из бумаги, посещение Музея почты и Музея банка от $465 за всё до 10 чел. Пешая 8 часов Индивидуальная до 3 чел. Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной Увидеть три эпохи в одном городе: древний Китай, колониальный 20 век и футуристический 21-й $250 за всё до 3 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 5 чел. Интересное в центре Тяньцзиня Фарфоровый дом, Пять великих проспектов и улица Древней культуры Начало: У вашего отеля в центре города $420 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Тяньцзини

Ответы на вопросы от путешественников по Тяньцзини в категории «На весь день» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тяньцзини Культурный Тяньцзинь: древний город Янлюцин, особняк Ши и рынок Дажигу; Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной; Интересное в центре Тяньцзиня. В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Тяньцзини в феврале 2026 Сейчас в Тяньцзини в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 465.

Отправляйтесь в экскурсионный тур в Тяньцзинь на 1 день, гиды Тяньцзини подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Тяньцзинь так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке