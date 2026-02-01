Найдено 3 экскурсии в категории « Летние » в Тяньцзини на русском языке, цены от $245. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по центру Тяньцзиня и экологичное рукоделие Познакомиться с архитектурой Пяти великих проспектов и сделать сувенир со смыслом Начало: В районе Пяти великих проспектов от $245 за всё до 10 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 5 чел. Интересное в центре Тяньцзиня Фарфоровый дом, Пять великих проспектов и улица Древней культуры Начало: У вашего отеля в центре города $420 за всё до 5 чел. Пешая 8 часов Индивидуальная до 3 чел. Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной Увидеть три эпохи в одном городе: древний Китай, колониальный 20 век и футуристический 21-й $250 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Тяньцзини

