Индивидуальная
до 3 чел.
Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной
Увидеть три эпохи в одном городе: древний Китай, колониальный 20 век и футуристический 21-й
«Познакомитесь с живыми традициями — чайной культурой, каллиграфией, старинными ремёслами и верованиями»
Завтра в 10:00
22 авг в 10:00
от $285 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тяньцзинь: город контрастов
Обзорная прогулка от старинных кварталов до огней набережной Хайхэ
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
22 авг в 10:00
от $350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный Тяньцзинь: древний город Янлюцин, особняк Ши и рынок Дажигу
А также мастер-класс по вырезанию из бумаги, посещение Музея почты и Музея банка
«Обзорная поездка по Тяньцзиню с рассказом о его истории и культуре»
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от $475 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
спасибо большое за экскурсию. с нами была гид Екатерина, все очень интересно нам рассказывала, отвечала на наши вопросы, и город
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А
Великолепная экскурсия! Прекрасная Анна! Мы чувствовали себя очень спокойно рядом с ней. Анна провела нас по всем достопримечательностям города, погрузила
+6
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Всего 2 отзыва в Тяньцзини в категории "Обзорные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Тяньцзини в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Тяньцзини в августе 2026
Сейчас в Тяньцзини в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 285 до 475. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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