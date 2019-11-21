О Великой Китайской стене слышал каждый турист и просто житель Земли, но давайте подробнее разберемся с главной китайской достопримечательностью, о том сколько всё же она официально в длину и сколько не официально, почему называют её великим кладбищем, покажем старые фотографии, размещение на карте и расскажем в каком году вершилась эта история и немного интересных фактов

Великая Китайская Стена, Китай

Если опираться на официальную информацию, то длина стены составляет 8 851,9 км, а полная длина с учетом разделений – 21 196,2 км. Вообще размеры постройки во все времена вызывали много споров и обсуждений, даже складывались мифы и легенды. Одним из них является миф, что стена видна с Луны. Но в это могли верить предки, а в современном мире в век технического прогресса этот миф легко развеялся. Но нужно отметить, что с космической орбиты Великую Стену видно на спутниковых снимках.



Великая Китайская Стена ночью

Китайцы по праву гордятся народным достоянием, которым стала Великая Китайская Стена. Она является визитной карточкой страны, которая принимает около 40 млн туристов ежегодно со всех уголков планеты.



Китайцы любят повторять выражение, сказанное еще Мао Цзедуном, которое гласит: – «Тот, кто не поднялся на стену – ненастоящий китаец»

Этот призыв притягивает не только истинных китайцев, но и иностранных туристов. Все они хотят побывать на великом сооружении, высота которого составляет около 10 м, а ширина на различных участках до 8 м. Но ради великолепных пейзажей, которые открываются с высоты стены, стоит претерпеть нелегкий подъем.



Изначально стена задумывалась как оборонительное сооружение, предназначенное защищать народ Китая от набегов кочевников. В Китае многие царства и княжества строили отдельные стены для защиты. Но в III веке до нашей эры произошло объединение этих маленьких царств под управлением династии Цинь. Император Цинь Шихуанди решил объединить все усилия китайского народа и положил начало возведению Великой Китайской стены.



Как строилась Великая Стена

История строительства Великой Стены Раритетный снимок Китайской стены

По легендам на возведении стены работало не менее 300 тысяч человек – это целая армия императора. По другим данным на строительстве было задействовано около двух миллионов человек.



Началось возведение в 221 году до нашей эры. Большая часть стены была построена еще при Цине. Уже сооруженные укрепления объединяли в общую постройку. Кроме того, возводились еще и сторожевые башни. Предназначением их было оповещать армию и население о наступлении врагов. Если тревога поднималась ночью, то весть о набеге передавалась посредством зажженного огня поочередно от одной башни к другой. А если это происходило днем, то сигналом служил дым. По всей длине стены насчитывается около 25 тысяч башен.



Первоначально обычные насыпи земли выступали в качестве заграждающей стены, а со временем были заменены на камень и кирпич.



Китайскую Стену называют самым длинным кладбищем в мире

Существует много рассказов о погибших строителях, но точное количество жертв неизвестно. Эксперты предполагают, что их не менее полумиллиона. Главная причина состоит в тяжелых условиях труда. Много легенд рассказывают о погибших здесь строителях, об их женах, которые не могли даже достойно похоронить своих мужей. В настоящее время находят много костей среди обломков стены, что свидетельствует о захоронении умерших прямо в стенах.



За все время существования великого сооружения оно несколько раз восстанавливалось династиями Хань и Суй. Каждый правитель вносил что-то свое в реконструкцию стены. При правлении династии Мин Великая Китайская Стена приобрела такой вид, как сегодня. Это было время, когда постройки возводили из кирпичных и блочных материалов, благодаря которым увеличилась прочность сооружения.



Не приуменьшая величия этой грандиозной постройки, все же приходится признать, что с оборонительными задачами стена не справлялась. Сами жители Китая не скрывали, что количество человеческих жертв и затраченных финансовых средств были совершенно неоправданны.

Интересные факты

строители применяли клейкую кашу из риса с примесью гашеной извести для укладки каменных блоков стены;

великая китайская стена заслуженно носит название самого длинного кладбища в мире;

сооружение является одним из самых популярных достопримечательностей в мире среди туристов, которых ежегодно приезжает около 40 млн человек;

строительство длилось около 2 тысяч лет. первые фрагменты были возведены еще в 8 веке до нашей эры;

первым европейским жителем, посетившим стену, стал житель Португалии в 1605 году;

в процессе возведения сооружения китайские рабочие сделали изобретение, которым активно пользуются и современные люди. Это устройство для перевозки земли или попросту – тачка;

из-за внушительных масштабов уход за стеной требует огромных усилий. На сегодняшний день две организации взяли на себя заботу о постройке.

Посещение Великой Китайской Стены

Часть Великой Китайской Стены, которая находится ближе к Пекину Китайская стена на закате

Самыми удобными для посещения являются осень и весна, потому что летом слишком жарко среди большой массы людей, а зимой могут быть сильные морозы. В сентябре – ноябре лучше выбрать прогулку пешком, так как погода обычно ясная и можно увидеть, как стена, извиваясь по склонам и напоминая дракона, уходит за горизонт.



Какой участок лучше посетить?

Исходя из фантастической протяженности стены, она проходит через девять провинций. Экскурсоводы рекомендуют посещать лишь пять из них, которые находятся вблизи Пекина.



Как добраться?

Экскурсионный автобус, один из самых простых способов увидеть Великую Китайскую Стену

Прямых автобусов до стены нет, поэтому желающим посетить это место лучше заранее продумать свой маршрут или отправиться в составе экскурсионной группы с гидом. Особенно этот вариант подходит тем, кто оказался в Китае впервые и имеет сложности с языком. Общественный транспорт подойдет для тех, кто хоть немного знает китайский язык и ориентируется в Пекине. Проезд в транспорте выйдет дешевле, чем экскурсия. Преимуществом здесь является и сэкономленное время: не нужно ходить в толпе туристов в составе группы. Самый комфортный вариант – арендовать авто, которое можно поймать прямо на улице или заказать в отеле.



Расположение Китайской стены на карте

Великая Китайская стена, Хуайжоу, Китай

История возведения Великой Стены имеет много противоречивых споров, мифов и легенд. Несомненно одно – это величайшее творение человеческих рук, идеально вписавшееся в ландшафты на протяжении многих лет.



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