Великая Китайская стена - участок Мутяньюй

Мутяньюй - самый длинный участок Великой Китайской стены, всего в 73 км от Пекина. Увлекательная экскурсия с гидом, подъем на фуникулёре и спуск на санях
Мутяньюй расположен всего в 73 км от Пекина и является самым длинным участком Великой Китайской стены, открытым для посещения.

На экскурсии вы узнаете об истории Китая и его столицы, полюбуетесь сторожевыми
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башнями и зубчатыми стенами на фоне природных пейзажей. Подняться на стену можно на фуникулёре, а спуститься экстремально на санях.

В завершение экскурсии возможно участие в чайной церемонии, где вы попробуете ароматные сорта чая и познакомитесь с древними традициями. В стоимость включены услуги гида, трансфер и чайная церемония. Дополнительно оплачиваются билеты на стену, поездка на шаттле, фуникулёр и спуск на санях

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход
  2. 🏯 Историческая значимость
  3. 🚡 Увлекательный подъем на фуникулёре
  4. ❄️ Экстремальный спуск на санях
  5. 🍵 Участие в чайной церемонии
Великая Китайская стена - участок Мутяньюй
Великая Китайская стена - участок Мутяньюй
Великая Китайская стена - участок Мутяньюй
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Сторожевые башни
  • Восстановленные посты

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Гид заберёт вас из отеля. Через 1,5 часа вы окажетесь на месте.
  • На сам Мутяньюй можно подняться пешком, на шаттле или фуникулёре.
  • Вы прогуляетесь по участку, осмотрите сторожевые башни, исследуете восстановленные посты, откуда бдительные стражи в прошлом следили за безопасностью империи.
  • Гид расскажет об истории Пекина и Китая, традициях и национальной кухне. Поделится легендами и забавными бытовыми фактами.
  • Спуститься вы сможете по санной трассе. Это станет увлекательным аттракционом — с ветерком и на фоне живописных пейзажей. Общая длина трассы — 1580 метров, время спуска — около 10 минут.
  • После осмотра стены по желанию вы посетите чайную церемонию, попробуете ароматные сорта чая и познакомитесь с древними традициями.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Toyota Corolla и чайная церемония.
  • Дополнительно оплачиваются билеты на Великую Китайскую стену — 40 юаней/чел., поездка на шаттле в одну сторону — 20 юаней/чел., фуникулёр туда и обратно — 140 юаней/чел., спуск по санной трассе — от 100 юаней/чел.
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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