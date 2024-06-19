Мутяньюй расположен всего в 73 км от Пекина и является самым длинным участком Великой Китайской стены, открытым для посещения.
На экскурсии вы узнаете об истории Китая и его столицы, полюбуетесь сторожевыми
На экскурсии вы узнаете об истории Китая и его столицы, полюбуетесь сторожевыми
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏯 Историческая значимость
- 🚡 Увлекательный подъем на фуникулёре
- ❄️ Экстремальный спуск на санях
- 🍵 Участие в чайной церемонии
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Сторожевые башни
- Восстановленные посты
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Гид заберёт вас из отеля. Через 1,5 часа вы окажетесь на месте.
- На сам Мутяньюй можно подняться пешком, на шаттле или фуникулёре.
- Вы прогуляетесь по участку, осмотрите сторожевые башни, исследуете восстановленные посты, откуда бдительные стражи в прошлом следили за безопасностью империи.
- Гид расскажет об истории Пекина и Китая, традициях и национальной кухне. Поделится легендами и забавными бытовыми фактами.
- Спуститься вы сможете по санной трассе. Это станет увлекательным аттракционом — с ветерком и на фоне живописных пейзажей. Общая длина трассы — 1580 метров, время спуска — около 10 минут.
- После осмотра стены по желанию вы посетите чайную церемонию, попробуете ароматные сорта чая и познакомитесь с древними традициями.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Toyota Corolla и чайная церемония.
- Дополнительно оплачиваются билеты на Великую Китайскую стену — 40 юаней/чел., поездка на шаттле в одну сторону — 20 юаней/чел., фуникулёр туда и обратно — 140 юаней/чел., спуск по санной трассе — от 100 юаней/чел.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Стоимость уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — ваша команда гидов в Пекине
Дорогие путешественники, меня зовут Юля. Я живу в Пекине и очень хорошо его знаю. Я работала и училась в России и хорошо говорю по-русски. Гиды из моей команды также опытные и свободно владеют русским языком. Я очень рада познакомить вас с Китаем и Пекином и надеюсь принести радость в ваше путешествие.Задать вопрос
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