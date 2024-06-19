Юля — ваша команда гидов в Пекине

Дорогие путешественники, меня зовут Юля. Я живу в Пекине и очень хорошо его знаю. Я работала и училась в России и хорошо говорю по-русски. Гиды из моей команды также опытные и свободно владеют русским языком. Я очень рада познакомить вас с Китаем и Пекином и надеюсь принести радость в ваше путешествие.