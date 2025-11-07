Эта экскурсия на участок Мутяньюй Великой Китайской стены предлагает уникальную возможность узнать её историю и легенды. Погружение в чайную культуру Китая с дегустацией различных сортов чая добавит глубины вашему опыту. Завершите день гастрономическим открытием - шведским столом с аутентичными китайскими пельменями. Это путешествие обещает быть насыщенным и запоминающимся, оставляя только положительные впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🧱 Уникальная история Великой стены
- 🍵 Традиционная чайная церемония
- 🥟 Дегустация китайских пельменей
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 📚 Узнайте легенды Китая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
Описание экскурсии
Великая Китайская стена, участок Мутяньюй — это единственное творение человеческих рук, которое, как показали фотографии, видно с поверхности Луны. Обсудим историю её создания, особенности архитектуры и роль в культуре Китая.
Чайная церемония. Китай является родиной чая, и мы обязательно познакомим вас с чайной культурой. Вы пробуете различные сорта чая: зелёный, улун, пуэр и другие, а также разберётесь в их особенностях.
Шведский стол с пельменями. Путешествовать — это не только видеть новые места, но и пробовать вкусную еду. В Китае существует более десяти видов пельменей с различными начинками, такими как баранина, говядина, свинина с сельдереем, свинина с грибами и другие. Предлагаем вам их оценить!
Вы узнаете:
- Зачем была построена Великая Китайская стена и какие легенды с ней связаны
- Как правильно пить чай, чтобы согреть не только тело, но и душу
- Какие уникальные блюда можно попробовать в Китае
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из вашего отеля на комфортабельном автомобиле Toyota или аналоге, чайная церемония
- За дополнительную плату возможно увеличение продолжительности экскурсии и количества участников — подробности в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход на Великую стену + фуникулёр — 200 юаней за чел.
- Шведский стол с пельменям — 50 юаней за чел.
- Экскурсию можно начать или закончить в аэропорту (от $30). Подробности уточняйте в переписке с гидом
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пекинской отель в пределах четвертого кольца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 674 туристов
Добро пожаловать в Китай, в Пекин! Я гид-переводчик с большим опытом работы. Вместе со своей командой организую частные и групповые экскурсии по Пекину. Расскажу все секреты Поднебесной. Вы почувствуете себя как дома!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Сергей
7 ноя 2025
Олег очень оперативно (всего 1 день заранее) организовали нам тур с отличным гидом Аленой, скорректировал время так как нам было удобно - большое спасибо!
Алена просто супер - хорошо и интересно
Алена просто супер - хорошо и интересно
Олег
Ответ организатора:
Сергей, благодарю Вас за столь подробный и положительный отзыв! Всегда приятно получать теплые слова благодарности.
Я очень рад, что Вы остались довольны экскурсией и моей работой в целом!
С наилучшими пожеланиями,
Ваш гид Олег и Алена
Я очень рад, что Вы остались довольны экскурсией и моей работой в целом!
С наилучшими пожеланиями,
Ваш гид Олег и Алена
И
Ильдар
5 ноя 2025
Все было хорошо, за исключением гида он же водитель очень плохо говорящего по русски и потому мы только посмотрели виды. Сам водитель понравился и машина хорошая.
V
Vladislav
4 ноя 2025
Олег заблаговременно связался с нами перед экскурсией, уточнил необходимые вопросы. В день экскурсии вовремя забрал нас из отеля. Чайная церемония понравилась. Далее отправились на саму стену. Там Олег нас везде сопровождал, немного рассказал про историю стены. После экскурсии было посещение кафе с пельменями. Машина была чистой, вождение комфортным. Всё понравилось
Н
Наталья
3 ноя 2025
С нами был гид Олег. Все было организовано на высшем уровне. Всё рассказал, подсказал и помог с билетами. Пока стояли в очереди он нам с иллюстрациями рассказывал про стену и Китай. Наше ожидание прошло из-за этого незаметно.
Нам всё понравилось. Незабываемая поездка. Рекомендуем всем
Нам всё понравилось. Незабываемая поездка. Рекомендуем всем
Олег
Ответ организатора:
Наталья,Большое спасибо,что уделили время и написал положительный отзыв.
Каждый российский турист для меня брат и сестра, и для меня большая честь проводить вам экскурсии.
Каждый российский турист для меня брат и сестра, и для меня большая честь проводить вам экскурсии.
Екатерина
30 окт 2025
Очень понравилось! Всё прошло как планировалось, гид везде нас сопровождал, даже на стене с нами был, всё рассказывал, машина комфортная, чайная церемония понравилась, обед в пельменной:
супер!
супер!
А
Анастасия
30 окт 2025
Олег провёл чудесную экскурсию. Связался заранее, уточнил данные для приобретения билетов, название отеля. В день экскурсии приехал вовремя. Комфортно отвез сначала на чайную церемонию, потом поехали на стену, по пути заехали купить фруктов. Провёл по стене, рассказал историю, дал свободное время без ограничений на самостоятельную прогулку, ответил на все вопросы. Был очень дружелюбен и разговорчив. Нам всё очень понравилось!
Т
Татьяна
29 окт 2025
Ездили на стену вчетвером с гидом Антоном, вежливый, все рассказал. В понедельник было много народа на стене, Антон все заранее купил, нам оставалось только следовать за ним. Аккуратно водит автомобиль. Очень комфортная машина Honda. Поездкой довольны и мы и дети.
Олег
Ответ организатора:
Спасибо Татьяна положительный отзыв!
С
Светлана
17 окт 2025
Добрый день! Сегодня была экскурсия на Великую Китайскую стену с Олегом. Мы в большом восторге: все было прекрасно организовано и посещение прошло на высшем уровне! Олег рассказал нам много об
Олег
Ответ организатора:
Добрый день! Светлана!
Большой спасибо,что уделили время и написали положительный отзыв.
Я очень рад,что Вам понравилась экскурсия и моя работа.
Большой спасибо,что уделили время и написали положительный отзыв.
Я очень рад,что Вам понравилась экскурсия и моя работа.
С
Светлана
12 окт 2025
Спасибо Олегу за интересные истории во время нашего путешествия!
Очень приятный человек, безупречно организовал нашу поездку на действительно Великую стену!
Рекомендую!
Рекомендую!
Очень приятный человек, безупречно организовал нашу поездку на действительно Великую стену!
Рекомендую!
А
Алёна
30 сен 2025
Были на экскурсии на стену, на участок Мутяньюй,на чайной церемонии и заезжали в кафе китайской кухни (наелись пельмешек), всё было организовано хорошо, доехали утром, погуляли сколько нужно, Олег рассказывал исторические
Олег
Ответ организатора:
Алена,спасибо Ваш положительный отзыв!
Мы очень любим работать с российскими туристами и благодарны Tripster" за это.
С наилучшими пожеланиями,Ваш гид Олег
С наилучшими пожеланиями,Ваш гид Олег
Мы очень любим работать с российскими туристами и благодарны Tripster" за это.
С наилучшими пожеланиями,Ваш гид Олег
Мария
29 сен 2025
Мне понравилось очень, во время забрали из отеля, везде дошли и рассказали, пофоткали столько сколько просила) Гид Олег доброжелательный! рекомендую!
Олег
Ответ организатора:
Мария, Ваш положительный отзыв-главная награда для меня! Благодарю за высокую оценку и за то, что поделились своим приятными опытом с другими туристами, который планируют свое путешествие в Пекин.
С наилучшими пожеланиями, Ваш гид Олег
С наилучшими пожеланиями, Ваш гид Олег
С наилучшими пожеланиями, Ваш гид Олег
Т
Татьяна
22 сен 2025
Огромное спасибо гиду Олегу за прекрасную экскурсию! Всё было организовано четко и профессионально. Олег не только отличный рассказчик, знающий массу интересных фактов, но и прекрасный водитель. Дети были в восторге! Однозначно рекомендуем.
Алина
21 сен 2025
Экскурсия была восхитительной!
Олег хороший гид,всем рекомендую!
Олег хороший гид,всем рекомендую!
Я
Яна
31 авг 2025
Экскурсией на стену очень довольны, экскурсоводом тоже - Олег встретил нас вовремя, отвез на комфортном автомобиле, все показал и рассказал, везде подождал, не торопил. Спасибо за поездку!
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте, Яна
Спасибо, спасибо, что уделили время и написали положительный отзыв.
Когда человек попал в незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным.
Сейчас в Пекине есть верный друг - Олег. Человек чувствует Пекин как дома.
Всего вам наилучшего!
Ваши гид Олег
Спасибо, спасибо, что уделили время и написали положительный отзыв.
Когда человек попал в незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным.
Сейчас в Пекине есть верный друг - Олег. Человек чувствует Пекин как дома.
Всего вам наилучшего!
Ваши гид Олег
А
Анна
25 авг 2025
Это не экскурсия, это сопровождение и покупка входных билетов. Китайские жители пользуются картами, поэтому в кассах очередей нет и вполне возможно купить билеты на фаникулер самостоятельно. Экскурсии как таковой нет!
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна.
Спасибо, что рассказали о своих впечатлениях. Нам очень жаль,что экскурсия вам не понравилась - для нас очень важно, чтобы
Спасибо, что рассказали о своих впечатлениях. Нам очень жаль,что экскурсия вам не понравилась - для нас очень важно, чтобы
