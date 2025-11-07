читать дальше

каждый гость остался доволен.

Погодные условия: 12-го числа в Пекине шел сильный дождь. Десятки людей погибли в Пекине в первые дни после проливного дождя.

Правительство посоветовало нам не выходить на улицу и как можно дольше оставаться дома, но мы обещали туристам, поэтому должны оказать наши услуги.



Вы написали:"в кассах очередей нет".

Ответ: в достопримечательностях Китая билеты покупаются онлайн заранее. Кто будет стоять в очереди под дождем,чтобы купить билеты в такой сильный ливень?



Вы написали:"гид плохо говорил на русском языке"

Ответ: гид, который вас обслуживал, принимает русских туристов уже 30 лет. Возможно, он говорит по-русски не так хорошо, как русские, но никто еще не делал замечания, что он плохо говорит по-русски.

Вы написали:"Будет намного лучше если Вы возьмете такси и поедете на просмотр Китайской стены самостоятельно"

Ответ: из-за проливного дождя, ставшего причиной гибели десятков людей, в Пекине было невозможно поймать такси.

Вопрос не в том, дорогое оно или дешевое, а в том, что каждый дорожит своей жизнью.

Я хочу сказать ещё несколько слов о ситуации, сложившейся 12-го числа. В тот день требовалось получить подтверждение о том, будут ли вообще доступны к посещению Великая Китайская стена и канатная дорога. Также гид забыл взять с собой зонтик. На Великой Китайской стене шёл сильный дождь. Гид боялся,что вы заблудилась и промокнете под проливным дождем.



Во время сильного дождя мы делаем все возможное,чтобы обслужить всех (все гиды и водители). Мы должны обращать внимание на безопасность и отвечать на различные вопросы туристов во время движения под проливным дождем.

В конце экскурсия в тот день гид спросил всех, довольны ли они утром, за исключение плохой погоды?

И все сказали, что они удовлетворены. Мне непросто понять, откуда тогда возникло разочарование.

Мы очень любим работать с российскими туристами и благодарны "Tripster" за это. Ваш отзыв - это важный урок для нас, и мы обязательно сделаем работу над ошибками, чтобы впредь таких ситуаций не повторялось.