Индивидуальная
Уличное искусство Боготы
Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность познакомиться с уличным искусством Боготы и его талантливыми создателями
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Изнанка Боготы
Увидеть нетуристический город - на блошином рынке, старом кладбище и в общественном транспорте
Начало: У входа на кладбище
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Зипакира и подземный собор
Погулять по тоннелям соляных шахт и насладиться колониальной архитектурой недалеко от Боготы
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
€140 за всё до 4 чел.
