Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Боготе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 20 отзывов Индивидуальная Уличное искусство Боготы Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность познакомиться с уличным искусством Боготы и его талантливыми создателями €120 за человека Пешая 6 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Изнанка Боготы Увидеть нетуристический город - на блошином рынке, старом кладбище и в общественном транспорте Начало: У входа на кладбище €120 за всё до 4 чел. Пешая 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Городок Зипакира и подземный собор Погулять по тоннелям соляных шахт и насладиться колониальной архитектурой недалеко от Боготы €140 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Боготы

Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «Для иностранцев»

