Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Погрузитесь в атмосферу Боготы, гуляя по её старинным улицам. Узнайте о культуре и истории столицы Колумбии, посетив её главные достопримечательности
Завтра в 09:00
30 мар в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Боготу
Познакомьтесь с Боготой за один день! Узнайте о легендах Эльдорадо, посетите знаковые места и ощутите атмосферу колониальной архитектуры
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 06:00
30 мар в 06:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Богота
Откройте для себя историческую Боготу: прогулка по Канделярии, посещение площади Боливара, музеев и захватывающий вид с горы Монсеррат
30 мар в 09:00
31 мар в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей14 января 2025Экскурсия понравилась, все чётко и по месту. Рекомендую.
- ННаталия7 декабря 2024Светлана - замечательный гид, а также чудесный человек. Она провела со мной великолепный день, экскурсия была очень увлекательной и познавательной. С
- DDumitur29 ноября 2024Светлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером с выездом на воскресенье. Мы
- ИИрина5 августа 2024У меня был всего один свободный день в Боготе. И в этот день Светлана помогла увидеть всю красоту Боготы, ее самобытность, а также немного понять, как живут колумбийцы. Очень интересная экскурсия и прекрасный город.
- ООлег19 июня 2024Отлично проведенный день в Боготе! Приезжал в Колумбию в первый раз и всего на 3 дня. Один день был свободный
Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Боготе в марте 2025
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