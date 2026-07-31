6 отзывов оставили туристы

Прогулка по Боготе откроет перед вами мир уличного искусства, где работы таких мастеров, как Родез и его сын Номада, украшают город. Вы увидите граффити от местных и мировых художников, включая

DJ Lu и Stinkfish. Стрит-арт в Боготе - это постоянно меняющийся калейдоскоп, который каждый раз удивляет новыми произведениями. Эта экскурсия - шанс погрузиться в культуру андеграунда и оценить уникальные работы коллективов APC и Toxicomano

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для знакомства с уличным искусством Боготы - это июнь, июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а осадки минимальны, что делает прогулки по городу особенно приятными. В апреле, мае и октябре также можно насладиться искусством, но стоит быть готовым к возможным дождям. В остальное время года осадки могут быть более частыми, но даже тогда Богота остаётся интересной для посещения благодаря своим талантливым художникам и разнообразию стилей.

Сейчас август — это идеальное время.