6 отзывов оставили туристы

Эта прогулка 👣 откроет для вас мир уличного искусства Боготы, которая с недавних пор превратилась в мекку для художников - не только местных графитерос, но и для всемирно известных творцов, которые специально приезжают сюда порисовать. Вы увидите самые интересные граффити на улицах города, познакомитесь с работами прославленных мастеров стрит-арта и глубже погрузитесь в культуру местного андеграунда.

Что вас ожидает

Приглашаю узнать город с точки зрения его уличного искусства. Я вас познакомлю с творчеством таких звезд, как колумбиец Родез, его сын Номада, профессор архитектуры DJ Lu, австралиец Крисп, мексиканец Stinkfish и променявший Барселону на Боготу Пес. Помимо творцов-одиночек мы посмотрим создания художников, объединившихся в коллективы APC и Toxicomano.

Стрит арт – натура непостоянная, приходящая и иногда довольно быстро уходящая. Сколько просуществует определенное граффити предугадать нельзя, оно может радовать взгляд от пяти дней до пятнадцати лет. На что можно положиться, так это на то, что город всегда будет кишеть таланливыми художниками, как местными так и приезжими, и здесь будет, что показать и о чем рассказать.