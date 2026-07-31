6 отзывов оставили туристы

Прогулка по Боготе откроет перед вами мир уличного искусства, где работы таких мастеров, как Родез и его сын Номада, украшают город. Вы увидите граффити от местных и мировых художников, включая
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные граффити
- 🌟 Работы известных мастеров
- 🖌️ Культура андеграунда
- 👨🎨 Местные и мировые художники
- 🏙️ Атмосфера Боготы
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для знакомства с уличным искусством Боготы - это июнь, июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а осадки минимальны, что делает прогулки по городу особенно приятными. В апреле, мае и октябре также можно насладиться искусством, но стоит быть готовым к возможным дождям. В остальное время года осадки могут быть более частыми, но даже тогда Богота остаётся интересной для посещения благодаря своим талантливым художникам и разнообразию стилей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Граффити Родеза
- Работы DJ Lu
- Произведения Stinkfish
Описание экскурсии
Приглашаю узнать город с точки зрения его уличного искусства. Я вас познакомлю с творчеством таких звезд, как колумбиец Родез, его сын Номада, профессор архитектуры DJ Lu, австралиец Крисп, мексиканец Stinkfish и променявший Барселону на Боготу Пес. Помимо творцов-одиночек мы посмотрим создания художников, объединившихся в коллективы APC и Toxicomano.
Стрит арт – натура непостоянная, приходящая и иногда довольно быстро уходящая. Сколько просуществует определенное граффити предугадать нельзя, оно может радовать взгляд от пяти дней до пятнадцати лет. На что можно положиться, так это на то, что город всегда будет кишеть таланливыми художниками, как местными так и приезжими, и здесь будет, что показать и о чем рассказать.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€135
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Боготе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 70 туристов
Я режиссёр анимационных короткометражек, сериалов и клипов, в свободное время увлекающийся фотографией и краеведением. В Колумбии живу с 2010 года и вожу экскурсии по историческому центру Боготы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Совершенно удивительное погружение в жизнь города! Алексей знает про Боготу всё и даже больше, за каждой увиденной картинкой целая история, и все очень интересные. Посмотрели много, при этом без напряга,
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А
Великолепно! Экскурсия не как от экскурсовода, а как от друга, который живет этим и является частью того, о чем рассказывает и показывает. Одна из лучших экскурсий -- от начала и до конца. Очень рекомендую!
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплый отзыв!
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Ю
Экскурсия с Алексеем прошла на одном дыхании и превзошла мои ожидания, мы увидели потрясающее ускользающее уличное искусство Боготы. Алексей также поделился фотографиями уже исчезнувших муралов и историями про художников и
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Добрый день! Сегодня была на экскурсии! Очень посчастливилось мне ее найти и это тот случай, когда впечатления существенно превысили ожидания! Алексей прекрасный гид, очень много знает не только про стрит
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Спасибо большое Алексею. Очень интересная получилась экскурсия, мы посмотрели много интересных мест и не только арт культуру. Мне кажется Алексей немного занижает свои способности, данный вид экскурсии с посещением музея
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Прекрасная экскурсия для тех кто любит уличное искусство, и не только! Во время прогулки по самому живописному району Боготы, Алексей показал и рассказал не только о стрит-арт, но также об
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