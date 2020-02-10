6 отзывов оставили туристы

Приглашаю узнать город с точки зрения его уличного искусства. Я вас познакомлю с творчеством таких звезд, как колумбиец Родез, его сын Номада, профессор архитектуры DJ Lu, австралиец Крисп, мексиканец Stinkfish и променявший Барселону на Боготу Пес. Помимо творцов-одиночек мы посмотрим создания художников, объединившихся в коллективы APC и Toxicomano.
Стрит арт – натура непостоянная, приходящая и иногда довольно быстро уходящая. Сколько просуществует определенное граффити предугадать нельзя, оно может радовать взгляд от пяти дней до пятнадцати лет. На что можно положиться, так это на то, что город всегда будет кишеть таланливыми художниками, как местными так и приезжими, и здесь будет, что показать и о чем рассказать.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Алексей провел отличную экскурсию по граффити Боготы!!!! Даже не ожидали, что нам на столько понравится!!! Граффити просто шикарные!! С Алексеем было интересно общаться, он рассказал много интересного о граффити, Боготе и Колумбии. Провёл в том числе и не по туристическим местам. Всем рекомендую, не пожалеете!!!
Konstantin
27 января 2020
Всегда приятно, когда ваш гид не только хорошо разбирается в предмете и любит тему, но и сам является профессионалом в ней. Алекс - известный художник-аниматор, к тому же, лично знает многих авторов граффити и может рассказать о них гораздо больше, чем вы предполагаете. Замечательная прогулка по самому центру (без Алекса туда бы и не решились зайти)очень познавательно. Спасибо, мы точно вернемся! :)
Феликс
25 июля 2019
Очень неординарная экскурсия Граффиити-новое, серьезное искусство. Отличный маршрут, до которого самим не добраться. Город большой и незнакомый... Спасибо. Будем рекомендавать.
Кристина
29 апреля 2019
Эксурсия замечательная и познавательная. Алексей рассказал много интересных фактов, событий и исторических данных о Боготе, а так же провел по всем улочкам и ключевым местам центра Боготы. Без таких подробных деталей и рассказов, впечатление от просто самостоятельной прогулки было бы не таким насыщенным. До центра и места встречи очень легко добраться на такси (я пользовалась UBER) за 4-7 долларов из любой точки города. После эксурсии остается масса положительных впечатлений, приобретенных знаний, а так же представление о городе в целом. Обязательно рекомендую посетить экскурсию в самом начале поездки, чтобы дальше уже иметь более обширное представление куда лучше пойти, как добраться и что посмотреть еще.
Ирина
12 февраля 2019
Алексей, спасибо огромное! Палочка- выручалочка Боготы! Профессионально, эксклюзивно и с душой !
Арюна
9 января 2019
Алексей один из лучших гидов, с которыми встречалась. Не опаздывает, чётко знает маршрут, понимает, о чем говорит, даёт полезные советы, надежный человек с хорошим чувством юмора и хорошим красивым грамотным русским. Нам очень понравилось.