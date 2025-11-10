В часе езды от Боготы расположен городок Зипакира — в своё время он был крупным центром соляной промышленности. Сегодня Зипакира привлекает путешественников колониальной архитектурой. Но всё же главной достопримечательностью города является подземный собор, возведённый в туннелях бывших соляных шахт. Поверьте — на него стоит взглянуть!

Описание экскурсии

Городок Зипакира находится в 40 км от Боготы. Он был основан в 1600 году. Мы прогуляемся по улочкам Старого города с одно- и двухэтажными колониальными домами, посетим кафедральный собор начала 19 века и попробуем блюда национальной кухни в уютном ресторане с видом на центральную площадь.

Соляной собор, справедливо признанный главной туристической достопримечательностью Колумбии, расположен на глубине 180 метров под землей в туннелях старых соляных шахт.

Организационные детали