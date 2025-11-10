В часе езды от Боготы расположен городок Зипакира — в своё время он был крупным центром соляной промышленности. Сегодня Зипакира привлекает путешественников колониальной архитектурой.
Но всё же главной достопримечательностью города является подземный собор, возведённый в туннелях бывших соляных шахт. Поверьте — на него стоит взглянуть!
Но всё же главной достопримечательностью города является подземный собор, возведённый в туннелях бывших соляных шахт. Поверьте — на него стоит взглянуть!
Описание экскурсии
Городок Зипакира находится в 40 км от Боготы. Он был основан в 1600 году. Мы прогуляемся по улочкам Старого города с одно- и двухэтажными колониальными домами, посетим кафедральный собор начала 19 века и попробуем блюда национальной кухни в уютном ресторане с видом на центральную площадь.
Соляной собор, справедливо признанный главной туристической достопримечательностью Колумбии, расположен на глубине 180 метров под землей в туннелях старых соляных шахт.
Организационные детали
- Из Боготы в Зипакира едем на автобусе 1-1,5 ч — билет $5 за чел.
- Дополнительно оплачивается вход в соляной собор — $30–36 за чел., а также обед в ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Боготе
Провёл экскурсии для 13 туристов
Привет! Меня зовут Михаил, с 2014 года я живу в Латинской Америке, между Боготой и Каракасом. Я кандидат наук, много лет преподавал в университетах в России и Колумбии, в ВенесуэлеЗадать вопрос
Входит в следующие категории Боготы
Похожие экскурсии из Боготы
Индивидуальная
Уличное искусство Боготы
Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность познакомиться с уличным искусством Боготы и его талантливыми создателями
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€120 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Богота: ключевые достопримечательности
Откройте для себя историческую Боготу: прогулка по Канделярии, посещение площади Боливара, музеев и захватывающий вид с горы Монсеррат
22 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Боготе - с русскими колумбийцами
Настоящая Богота в компании двух братьев из Москвы. Поднимитесь на Монсеррате и прогуляйтесь по Ла-Канделарии, открывая для себя историю и культуру
Начало: По договорённости
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€150 за всё до 5 чел.