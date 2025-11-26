Мои заказы

Выездные экскурсии из Боготы

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Боготе на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Пешая
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Погрузитесь в атмосферу Боготы, гуляя по её старинным улицам. Узнайте о культуре и истории столицы Колумбии, посетив её главные достопримечательности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€288 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Боготу
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Боготу
Посетить самые интересные места столицы и отыскать в мегаполисе колорит южноамериканской старины
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
€400 за всё до 5 чел.
Городок Зипакира и подземный собор
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Зипакира и подземный собор
Погулять по тоннелям соляных шахт и насладиться колониальной архитектурой недалеко от Боготы
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
€140 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 ноября 2025
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Это потрясающая экскурсия. Светлана все организовала на ходу, так как у нас была длинная пересадка в Боготе. Так оперативно, четко, встреча с табличкой, подарочки в виде местной еды, такой продуманный, яркий маршрут, столько удовольствия и радости! Спасибо большое!!!!!
  • А
    Алина
    15 ноября 2025
    Добро пожаловать в Боготу
    Мне очень понравилась экскурсия с Светланой. Прекрасный человек и гид. Много интересного о стране рассказала и показала. Я с удовольствием вернусь уже на другие экскурсионные программы и буду рекомендовать друзьям
  • М
    Марина
    29 октября 2025
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Очень интересно и познавательно провели время. Экскурсия у нас шла больше 5ти часов,но пролетела незаметно. Отдельное спасибо Светлане,что никуда нас
    читать дальше

    не торопила,просто дала нам насладиться атмосферой города.
    Пообщались очень интересно. В Боготе были транзитом,но благодаря Светлане город запомнился больше всего в путешествии по Южной Америке.
    Всегда вдвойне приятно общаться с людьми,которые искренне любят свою работу и город в котором они живут.

  • В
    Валентин
    10 августа 2025
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Солнечный гид в Боготе

    Это был первый день нашего длинного семейного путешествия по Латинской Америке. И нам посчастливилось провести его в
    читать дальше

    Боготе со Светланой.

    Она не просто знающий гид, способный ответить на любой вопрос об истории города и страны. Светлана по-настоящему влюблена в Боготу, одухотворена ею, и от того ее речь полна света и тепла, абсолютно лишена слов-сорняков и банальностей.

    До прилета в Боготу мы насмотрелись репортажей про плохие районы, наркоманию и преступность, и вышли из отеля в напряженной готовности отвечать на нападения. Но со Светланой все эти тревоги ушли. Мы свободно гуляли по шумному городу, приветливо раскрывавшему нам свои объятия.

    Самым запоминающимся был подъем на Монсеррат и прогулка вдоль 14 станций крестного пути Иисуса. Возле каждой станции Светлана находила настолько простые и пронзительные слова, что мы невольно застывали перед, казалось, хрестоматийными композициями, ощутив в привычных сюжетах новые смыслы. Особенно врезались в память ее слова у пятой станции, где Симон Киринеянин помог Христу нести крест. Специально не стану их приводить, чтобы вы сами могли их услышать и пережить, когда будете там со Светланой.

    Хочу поблагодарить нашего незабываемого гида за такое яркое начало поездки и пожелать всегда оставаться такой же солнечной, влюбленной, увлеченной и озорной!

  • В
    Виктория
    1 июля 2025
    Добро пожаловать в Боготу
    Спасибо огромное Светлане, организация на высшем уровне! Экскурсия очень понравилась, все остались в восторге!
  • Я
    Яна
    15 июня 2025
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Нам очень понравилась экскурсия! Светлана отличный собеседник. Интересные факты, комфорт, мобильность. Рекомендую!
  • А
    Алексей
    20 апреля 2025
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Было приятно познакомиться. После экскурсии стало не так волнительно в Боготе. Колумбия замечательная страна
  • А
    Анжелика
    8 апреля 2025
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Светлана замечательный гид, прекрасно разбирающийся во всех тонкостях страны, она обладает глубокими знаниями о Колумбии и отлично поставленной речью, а
    читать дальше

    также редким умением отвечать даже на самые неожиданные вопросы и не терять при этом нить повествования. При этом Светлана ещё и просто очень приятный человек, с которым было невероятно приятно провести несколько часов, прогуливаясь по Боготе и впитывая новую информацию. Однозначно рекомендую!

  • А
    Андрей
    14 января 2025
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Экскурсия понравилась, все чётко и по месту. Рекомендую.
  • Н
    Наталия
    7 декабря 2024
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Светлана - замечательный гид, а также чудесный человек.
    Она провела со мной великолепный день, экскурсия была очень увлекательной и познавательной. С
    читать дальше

    ней хотелось ещё говорить и говорить.
    А также у меня возникли проблемы с вылетом, Светлана не бросила меня и очень мне помогла. Невероятно добрый и порядочный Человек!

  • D
    Dumitur
    29 ноября 2024
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Светлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером с выездом на воскресенье. Мы
    читать дальше

    брали тур на машине, все прошло чудесно. Было очень приятно, что все сложилось, так как хорошая планировка, мы увидели все задуманные места. Спасибо за организацию экскурсии и быстрое реагирование!

  • И
    Ирина
    5 августа 2024
    Добро пожаловать в Боготу
    У меня был всего один свободный день в Боготе. И в этот день Светлана помогла увидеть всю красоту Боготы, ее самобытность, а также немного понять, как живут колумбийцы. Очень интересная экскурсия и прекрасный город.
    У меня был всего один свободный день в Боготе. И в этот день Светлана помогла увидеть
  • О
    Олег
    19 июня 2024
    Добро пожаловать в Боготу
    Отлично проведенный день в Боготе! Приезжал в Колумбию в первый раз и всего на 3 дня. Один день был свободный
    читать дальше

    и хотелось его использовать по максимуму, чтоб познакомиться с Боготой и Колумбией в целом. В итоге получилось посмотреть и узнать намного больше, чем я мог надеяться. Успели пройтись по местному рынку с бесконечным разнообразием фруктов, подняться на гору Гваделупе и полюбоваться видами Боготы, прогуляться по району Ла Канделярия с его удивительной атмосферой и граффити, попробовать местные блюда в ресторанчике, музей Ботеро (!!!), площадь Боливара и даже съездить в Сипакиру, где посмотрели фантастический Соляной собор и площадь. Спасибо Светлане! Обширные познания в истории, современной жизни, искусстве, привычках и традициях колумбийцев сочетаются с любовью к этой стране. Плюс профессиональный подход, легкость и простота в общении. В общем, ставлю 20 из 10

Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боготе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
  2. Добро пожаловать в Боготу
  3. Городок Зипакира и подземный собор
Сколько стоит экскурсия по Боготе в декабре 2025
Сейчас в Боготе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 400. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Боготы и местам Колумбии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Колумбии