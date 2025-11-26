Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Погрузитесь в атмосферу Боготы, гуляя по её старинным улицам. Узнайте о культуре и истории столицы Колумбии, посетив её главные достопримечательности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€288 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Боготу
Посетить самые интересные места столицы и отыскать в мегаполисе колорит южноамериканской старины
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
€400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Зипакира и подземный собор
Погулять по тоннелям соляных шахт и насладиться колониальной архитектурой недалеко от Боготы
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
€140 за всё до 4 чел.
- ЮЮлия26 ноября 2025Это потрясающая экскурсия. Светлана все организовала на ходу, так как у нас была длинная пересадка в Боготе. Так оперативно, четко, встреча с табличкой, подарочки в виде местной еды, такой продуманный, яркий маршрут, столько удовольствия и радости! Спасибо большое!!!!!
- ААлина15 ноября 2025Мне очень понравилась экскурсия с Светланой. Прекрасный человек и гид. Много интересного о стране рассказала и показала. Я с удовольствием вернусь уже на другие экскурсионные программы и буду рекомендовать друзьям
- ММарина29 октября 2025Очень интересно и познавательно провели время. Экскурсия у нас шла больше 5ти часов,но пролетела незаметно. Отдельное спасибо Светлане,что никуда нас
- ВВалентин10 августа 2025Солнечный гид в Боготе
Это был первый день нашего длинного семейного путешествия по Латинской Америке. И нам посчастливилось провести его в
- ВВиктория1 июля 2025Спасибо огромное Светлане, организация на высшем уровне! Экскурсия очень понравилась, все остались в восторге!
- ЯЯна15 июня 2025Нам очень понравилась экскурсия! Светлана отличный собеседник. Интересные факты, комфорт, мобильность. Рекомендую!
- ААлексей20 апреля 2025Было приятно познакомиться. После экскурсии стало не так волнительно в Боготе. Колумбия замечательная страна
- ААнжелика8 апреля 2025Светлана замечательный гид, прекрасно разбирающийся во всех тонкостях страны, она обладает глубокими знаниями о Колумбии и отлично поставленной речью, а
- ААндрей14 января 2025Экскурсия понравилась, все чётко и по месту. Рекомендую.
- ННаталия7 декабря 2024Светлана - замечательный гид, а также чудесный человек.
Она провела со мной великолепный день, экскурсия была очень увлекательной и познавательной. С
- DDumitur29 ноября 2024Светлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером с выездом на воскресенье. Мы
- ИИрина5 августа 2024У меня был всего один свободный день в Боготе. И в этот день Светлана помогла увидеть всю красоту Боготы, ее самобытность, а также немного понять, как живут колумбийцы. Очень интересная экскурсия и прекрасный город.
- ООлег19 июня 2024Отлично проведенный день в Боготе! Приезжал в Колумбию в первый раз и всего на 3 дня. Один день был свободный
