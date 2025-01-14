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и хотелось его использовать по максимуму, чтоб познакомиться с Боготой и Колумбией в целом. В итоге получилось посмотреть и узнать намного больше, чем я мог надеяться. Успели пройтись по местному рынку с бесконечным разнообразием фруктов, подняться на гору Гваделупе и полюбоваться видами Боготы, прогуляться по району Ла Канделярия с его удивительной атмосферой и граффити, попробовать местные блюда в ресторанчике, музей Ботеро (!!!), площадь Боливара и даже съездить в Сипакиру, где посмотрели фантастический Соляной собор и площадь. Спасибо Светлане! Обширные познания в истории, современной жизни, искусстве, привычках и традициях колумбийцев сочетаются с любовью к этой стране. Плюс профессиональный подход, легкость и простота в общении. В общем, ставлю 20 из 10