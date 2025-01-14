Экскурсии на 1 день в Боготе

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Боготе на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Пешая
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Обзорная экскурсия по колумбийской столице с посещением музеев Ботеро и золота
Сегодня в 09:00
28 мар в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Боготу
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Боготу
Посетить самые интересные места столицы и отыскать в мегаполисе колорит южноамериканской старины
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 06:00
28 мар в 06:00
€400 за всё до 3 чел.
Изнанка Боготы
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Изнанка Боготы
Увидеть нетуристический город - на блошином рынке, старом кладбище и в общественном транспорте
Начало: У входа на кладбище
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Городок Зипакира и подземный собор
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Зипакира и подземный собор
Погулять по тоннелям соляных шахт и насладиться колониальной архитектурой недалеко от Боготы
29 мар в 08:30
30 мар в 08:30
€190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    14 января 2025
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Экскурсия понравилась, все чётко и по месту. Рекомендую.
  • Н
    Наталия
    7 декабря 2024
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Светлана - замечательный гид, а также чудесный человек. Она провела со мной великолепный день, экскурсия была очень увлекательной и познавательной. С
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    ней хотелось ещё говорить и говорить. А также у меня возникли проблемы с вылетом, Светлана не бросила меня и очень мне помогла. Невероятно добрый и порядочный Человек!

    Светлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человек
  • D
    Dumitur
    29 ноября 2024
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Светлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером с выездом на воскресенье. Мы
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    брали тур на машине, все прошло чудесно. Было очень приятно, что все сложилось, так как хорошая планировка, мы увидели все задуманные места. Спасибо за организацию экскурсии и быстрое реагирование!

    Светлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером с
  • И
    Ирина
    5 августа 2024
    Добро пожаловать в Боготу
    У меня был всего один свободный день в Боготе. И в этот день Светлана помогла увидеть всю красоту Боготы, ее самобытность, а также немного понять, как живут колумбийцы. Очень интересная экскурсия и прекрасный город.
    У меня был всего один свободный день в Боготе. И в этот день Светлана помогла увидеть
  • О
    Олег
    19 июня 2024
    Добро пожаловать в Боготу
    Отлично проведенный день в Боготе! Приезжал в Колумбию в первый раз и всего на 3 дня. Один день был свободный
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    и хотелось его использовать по максимуму, чтоб познакомиться с Боготой и Колумбией в целом. В итоге получилось посмотреть и узнать намного больше, чем я мог надеяться. Успели пройтись по местному рынку с бесконечным разнообразием фруктов, подняться на гору Гваделупе и полюбоваться видами Боготы, прогуляться по району Ла Канделярия с его удивительной атмосферой и граффити, попробовать местные блюда в ресторанчике, музей Ботеро (!!!), площадь Боливара и даже съездить в Сипакиру, где посмотрели фантастический Соляной собор и площадь. Спасибо Светлане! Обширные познания в истории, современной жизни, искусстве, привычках и традициях колумбийцев сочетаются с любовью к этой стране. Плюс профессиональный подход, легкость и простота в общении. В общем, ставлю 20 из 10

Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «На весь день»

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  1. Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
  2. Добро пожаловать в Боготу
  3. Изнанка Боготы
  4. Городок Зипакира и подземный собор
Сколько стоит экскурсия по Боготе в марте 2025
Сейчас в Боготе в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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