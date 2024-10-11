Индивидуальная
Уличное искусство Боготы
Прогулка по самым крутым граффити в историческом центре города
Завтра в 09:00
27 мар в 09:00
€88 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Изнанка Боготы
Увидеть нетуристический город - на блошином рынке, старом кладбище и в общественном транспорте
Начало: У входа на кладбище
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Зипакира и подземный собор
Погулять по тоннелям соляных шахт и насладиться колониальной архитектурой недалеко от Боготы
29 мар в 08:30
30 мар в 08:30
€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 октября 2024Алексей интересен, поэтому и его видение города интересно. Он художник, поэтому он видит больше, чем обыватель. Он делится и открыт в общении. Показал центр, музей Ботеро, музей золота. Гуляли, много фотографировали, говорили, сидели в милой кафешке. Спасибо.
- ЕЕлена14 мая 2024Добрый день! Сегодня была на экскурсии! Очень посчастливилось мне ее найти и это тот случай, когда впечатления существенно превысили ожидания!
- ААнна21 ноября 2023Алексей прекрасный гид. Провели отличный и насыщенный день. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Боготе в марте 2025
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