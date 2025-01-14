Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Обзорная экскурсия по колумбийской столице с посещением музеев Ботеро и золота
Сегодня в 09:00
28 мар в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Боготу
Посетить самые интересные места столицы и отыскать в мегаполисе колорит южноамериканской старины
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 06:00
28 мар в 06:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Зипакира и подземный собор
Погулять по тоннелям соляных шахт и насладиться колониальной архитектурой недалеко от Боготы
29 мар в 08:30
30 мар в 08:30
€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей14 января 2025Экскурсия понравилась, все чётко и по месту. Рекомендую.
- ННаталия7 декабря 2024Светлана - замечательный гид, а также чудесный человек. Она провела со мной великолепный день, экскурсия была очень увлекательной и познавательной. С
- DDumitur29 ноября 2024Светлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером с выездом на воскресенье. Мы
- ИИрина5 августа 2024У меня был всего один свободный день в Боготе. И в этот день Светлана помогла увидеть всю красоту Боготы, ее самобытность, а также немного понять, как живут колумбийцы. Очень интересная экскурсия и прекрасный город.
- ООлег19 июня 2024Отлично проведенный день в Боготе! Приезжал в Колумбию в первый раз и всего на 3 дня. Один день был свободный
Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боготе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Боготе в марте 2025
Сейчас в Боготе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Боготе (Колумбия 🇨🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 5 ⭐ отзывов, цены от €190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Колумбии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май